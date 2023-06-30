В Приамурье рассчитывают на очередной рекорд по урожаю сои и зерновым
Приамурские аграрии хотят поставить очередной рекорд по урожаю сои и зерновым
Комбайн выгружает бобы во время уборки сои. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июн – РИА Новости. Новый рекорд по урожаю сои и зерновым планируют поставить аграрии Приамурья, посевная прошла успешно, площади размещения культур превысили прошлогодние показатели, сообщает правительство Амурской области.
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"Погодные условия позволили нашим аграриям провести посевную вовремя, в хороших условиях. Если благоприятная погода сохранится на протяжении всего лета, осенью мы можем рассчитывать на очередной рекорд, причем не только по производству сои, но и по зерновым культурам. По результатам прошлого года амурские аграрии показали прирост урожайности по сое на 15%, при этом погодные условия в регионе были заметно хуже", — отметил губернатор региона Василий Орлов.
По предварительным итогам посевной кампании, которые озвучили в правительстве, аграрии перевыполнили план по посеву яровых и зерновых культур, их площади заняли больше в среднем на 6 тысяч гектаров. Основная культура Приамурья – соя – в этом году заняла 887 тысяч гектаров. Это больше плана на 32 тысячи гектаров и на 25 тысяч гектаров уровня прошлого года.
По прогнозам регионального минсельхоза, в этом году аграрии могут получить около 597 тысяч тонн зерновых культур, что на 150 тысяч тонн выше уровня прошлого года, и 168 тысяч тонн кукурузы (+12% к уровню прошлого года). Сои планируется собрать более 1710 тысяч тонн (прирост 150 тысяч тонн к уровню прошлого года), при урожайности 19,3 центнера с гектара.
Специалисты отмечают небольшое снижение площадей картофеля и овощей по сравнению с прошлым годом, это связано с открытием границы с КНР и корректировкой спроса и предложения на рынке. На сегодня посадки картофеля уже заняли 90% от планируемой площади.
Министр сельского хозяйства области Олег Турков отметил на совещании, что в этом году амурские аграрии обеспечены всем необходимым — семенами, техникой, горюче-смазочными материалами и средствами защиты растений и напомнил о необходимости внесения минеральных удобрений, поскольку это напрямую влияет на выделение мер поддержки аграриям.
"Минсельхоз готов оказывать помощь только тем сельхозпроизводителям, кто заботится о своей земле, а не стремится получить с нее сиюминутную прибыль ценой истощения пашни. Фактически в этом году было внесено минеральных удобрений в количестве 42,8 тонны — это 76% от плана, этот показатель выше уровня прошлого года на 14%. Хорошие результаты в этом году отмечены в Ивановском, Свободненском, Ромненском, а также Октябрьском районах и округах. Остальным территориям необходимо обратить внимание на этот вопрос", - сказал Турков.