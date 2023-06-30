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В Приамурье рассчитывают на очередной рекорд по урожаю сои и зерновым - РИА Новости, 30.06.2023
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Амурская область
Амурская область
 
06:52 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/rekord-1881348846.html
В Приамурье рассчитывают на очередной рекорд по урожаю сои и зерновым
В Приамурье рассчитывают на очередной рекорд по урожаю сои и зерновым - РИА Новости, 30.06.2023
В Приамурье рассчитывают на очередной рекорд по урожаю сои и зерновым
Новый рекорд по урожаю сои и зерновым планируют поставить аграрии Приамурья, посевная прошла успешно, площади размещения культур превысили прошлогодние... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T06:52
2023-06-30T06:52
амурская область
амурская область
китай
октябрьский район
василий орлов (губернатор)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июн – РИА Новости. Новый рекорд по урожаю сои и зерновым планируют поставить аграрии Приамурья, посевная прошла успешно, площади размещения культур превысили прошлогодние показатели, сообщает правительство Амурской области. "Погодные условия позволили нашим аграриям провести посевную вовремя, в хороших условиях. Если благоприятная погода сохранится на протяжении всего лета, осенью мы можем рассчитывать на очередной рекорд, причем не только по производству сои, но и по зерновым культурам. По результатам прошлого года амурские аграрии показали прирост урожайности по сое на 15%, при этом погодные условия в регионе были заметно хуже", — отметил губернатор региона Василий Орлов. По предварительным итогам посевной кампании, которые озвучили в правительстве, аграрии перевыполнили план по посеву яровых и зерновых культур, их площади заняли больше в среднем на 6 тысяч гектаров. Основная культура Приамурья – соя – в этом году заняла 887 тысяч гектаров. Это больше плана на 32 тысячи гектаров и на 25 тысяч гектаров уровня прошлого года. По прогнозам регионального минсельхоза, в этом году аграрии могут получить около 597 тысяч тонн зерновых культур, что на 150 тысяч тонн выше уровня прошлого года, и 168 тысяч тонн кукурузы (+12% к уровню прошлого года). Сои планируется собрать более 1710 тысяч тонн (прирост 150 тысяч тонн к уровню прошлого года), при урожайности 19,3 центнера с гектара. Специалисты отмечают небольшое снижение площадей картофеля и овощей по сравнению с прошлым годом, это связано с открытием границы с КНР и корректировкой спроса и предложения на рынке. На сегодня посадки картофеля уже заняли 90% от планируемой площади. Министр сельского хозяйства области Олег Турков отметил на совещании, что в этом году амурские аграрии обеспечены всем необходимым — семенами, техникой, горюче-смазочными материалами и средствами защиты растений и напомнил о необходимости внесения минеральных удобрений, поскольку это напрямую влияет на выделение мер поддержки аграриям. "Минсельхоз готов оказывать помощь только тем сельхозпроизводителям, кто заботится о своей земле, а не стремится получить с нее сиюминутную прибыль ценой истощения пашни. Фактически в этом году было внесено минеральных удобрений в количестве 42,8 тонны — это 76% от плана, этот показатель выше уровня прошлого года на 14%. Хорошие результаты в этом году отмечены в Ивановском, Свободненском, Ромненском, а также Октябрьском районах и округах. Остальным территориям необходимо обратить внимание на этот вопрос", - сказал Турков.
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амурская область, китай, октябрьский район, василий орлов (губернатор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
Амурская область, Амурская область, Китай, Октябрьский район, Василий Орлов (губернатор), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика
В Приамурье рассчитывают на очередной рекорд по урожаю сои и зерновым

Приамурские аграрии хотят поставить очередной рекорд по урожаю сои и зерновым

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкКомбайн выгружает бобы во время уборки сои
Комбайн выгружает бобы во время уборки сои - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Комбайн выгружает бобы во время уборки сои. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июн – РИА Новости. Новый рекорд по урожаю сои и зерновым планируют поставить аграрии Приамурья, посевная прошла успешно, площади размещения культур превысили прошлогодние показатели, сообщает правительство Амурской области.
«
"Погодные условия позволили нашим аграриям провести посевную вовремя, в хороших условиях. Если благоприятная погода сохранится на протяжении всего лета, осенью мы можем рассчитывать на очередной рекорд, причем не только по производству сои, но и по зерновым культурам. По результатам прошлого года амурские аграрии показали прирост урожайности по сое на 15%, при этом погодные условия в регионе были заметно хуже", — отметил губернатор региона Василий Орлов.
По предварительным итогам посевной кампании, которые озвучили в правительстве, аграрии перевыполнили план по посеву яровых и зерновых культур, их площади заняли больше в среднем на 6 тысяч гектаров. Основная культура Приамурья – соя – в этом году заняла 887 тысяч гектаров. Это больше плана на 32 тысячи гектаров и на 25 тысяч гектаров уровня прошлого года.
По прогнозам регионального минсельхоза, в этом году аграрии могут получить около 597 тысяч тонн зерновых культур, что на 150 тысяч тонн выше уровня прошлого года, и 168 тысяч тонн кукурузы (+12% к уровню прошлого года). Сои планируется собрать более 1710 тысяч тонн (прирост 150 тысяч тонн к уровню прошлого года), при урожайности 19,3 центнера с гектара.
Специалисты отмечают небольшое снижение площадей картофеля и овощей по сравнению с прошлым годом, это связано с открытием границы с КНР и корректировкой спроса и предложения на рынке. На сегодня посадки картофеля уже заняли 90% от планируемой площади.
Министр сельского хозяйства области Олег Турков отметил на совещании, что в этом году амурские аграрии обеспечены всем необходимым — семенами, техникой, горюче-смазочными материалами и средствами защиты растений и напомнил о необходимости внесения минеральных удобрений, поскольку это напрямую влияет на выделение мер поддержки аграриям.
"Минсельхоз готов оказывать помощь только тем сельхозпроизводителям, кто заботится о своей земле, а не стремится получить с нее сиюминутную прибыль ценой истощения пашни. Фактически в этом году было внесено минеральных удобрений в количестве 42,8 тонны — это 76% от плана, этот показатель выше уровня прошлого года на 14%. Хорошие результаты в этом году отмечены в Ивановском, Свободненском, Ромненском, а также Октябрьском районах и округах. Остальным территориям необходимо обратить внимание на этот вопрос", - сказал Турков.
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Амурская областьАмурская областьКитайОктябрьский районВасилий Орлов (губернатор)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
 
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