https://ria.ru/20230630/rekord-1881348846.html

В Приамурье рассчитывают на очередной рекорд по урожаю сои и зерновым

В Приамурье рассчитывают на очередной рекорд по урожаю сои и зерновым - РИА Новости, 30.06.2023

В Приамурье рассчитывают на очередной рекорд по урожаю сои и зерновым

Новый рекорд по урожаю сои и зерновым планируют поставить аграрии Приамурья, посевная прошла успешно, площади размещения культур превысили прошлогодние... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T06:52

2023-06-30T06:52

2023-06-30T06:52

амурская область

амурская область

китай

октябрьский район

василий орлов (губернатор)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июн – РИА Новости. Новый рекорд по урожаю сои и зерновым планируют поставить аграрии Приамурья, посевная прошла успешно, площади размещения культур превысили прошлогодние показатели, сообщает правительство Амурской области. "Погодные условия позволили нашим аграриям провести посевную вовремя, в хороших условиях. Если благоприятная погода сохранится на протяжении всего лета, осенью мы можем рассчитывать на очередной рекорд, причем не только по производству сои, но и по зерновым культурам. По результатам прошлого года амурские аграрии показали прирост урожайности по сое на 15%, при этом погодные условия в регионе были заметно хуже", — отметил губернатор региона Василий Орлов. По предварительным итогам посевной кампании, которые озвучили в правительстве, аграрии перевыполнили план по посеву яровых и зерновых культур, их площади заняли больше в среднем на 6 тысяч гектаров. Основная культура Приамурья – соя – в этом году заняла 887 тысяч гектаров. Это больше плана на 32 тысячи гектаров и на 25 тысяч гектаров уровня прошлого года. По прогнозам регионального минсельхоза, в этом году аграрии могут получить около 597 тысяч тонн зерновых культур, что на 150 тысяч тонн выше уровня прошлого года, и 168 тысяч тонн кукурузы (+12% к уровню прошлого года). Сои планируется собрать более 1710 тысяч тонн (прирост 150 тысяч тонн к уровню прошлого года), при урожайности 19,3 центнера с гектара. Специалисты отмечают небольшое снижение площадей картофеля и овощей по сравнению с прошлым годом, это связано с открытием границы с КНР и корректировкой спроса и предложения на рынке. На сегодня посадки картофеля уже заняли 90% от планируемой площади. Министр сельского хозяйства области Олег Турков отметил на совещании, что в этом году амурские аграрии обеспечены всем необходимым — семенами, техникой, горюче-смазочными материалами и средствами защиты растений и напомнил о необходимости внесения минеральных удобрений, поскольку это напрямую влияет на выделение мер поддержки аграриям. "Минсельхоз готов оказывать помощь только тем сельхозпроизводителям, кто заботится о своей земле, а не стремится получить с нее сиюминутную прибыль ценой истощения пашни. Фактически в этом году было внесено минеральных удобрений в количестве 42,8 тонны — это 76% от плана, этот показатель выше уровня прошлого года на 14%. Хорошие результаты в этом году отмечены в Ивановском, Свободненском, Ромненском, а также Октябрьском районах и округах. Остальным территориям необходимо обратить внимание на этот вопрос", - сказал Турков.

https://ria.ru/20230622/primore-1879717515.html

амурская область

китай

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амурская область, китай, октябрьский район, василий орлов (губернатор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика