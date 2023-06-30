https://ria.ru/20230630/proforientatsiya-1881581422.html

В школах введут еженедельные занятия по профориентации

В школах введут еженедельные занятия по профориентации - РИА Новости, 30.06.2023

В школах введут еженедельные занятия по профориентации

Занятия по профориентации, которые будут проходить еженедельно для школьников, появятся с 1 сентября 2023 года в рамках единой модели профориентации. Об этом... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T22:39

2023-06-30T22:39

2023-06-30T22:39

год педагога и наставника

социальный навигатор

общество

сергей кравцов

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Занятия по профориентации, которые будут проходить еженедельно для школьников, появятся с 1 сентября 2023 года в рамках единой модели профориентации. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Всероссийском совещании руководителей региональных органов исполнительной власти по актуальным вопросам развития системы образования, которое прошло в Чеченской Республике."С 1 сентября 2023 года во всех школах Российской Федерации будет внедрена единая модель профориентации – профориентационный минимум. Каждая школа выберет один из уровней реализации профминимума: базовый, основной или продвинутый. В 6–11-х классах еженедельно в рамках внеурочной деятельности по четвергам будут проходить занятия по профориентации "Россия – мои горизонты", – сказал Сергей Кравцов.По его словам, в регионы уже направлены методические рекомендации, согласно которым предусмотрено семь направлений реализации профминимума.Также глава Минпросвещения России сообщил, что активно развивается воспитательная составляющая отечественной системы образования.Он напомнил, что в сентябре 2022 года стартовал крупномасштабный просветительский проект "Разговоры о важном". Уже подготовлены предложения по дальнейшему развитию и совершенствованию проекта в 2023/24 учебном году, в том числе по тематике внеурочных занятий.Также с 2022/23 учебного года во всех школах страны в начале каждой учебной недели проводится церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации, которое сопровождается исполнением Государственного гимна Российской Федерации.В рамках расширения воспитательной работы в школах ведомством разработаны и направлены в регионы информационные материалы "Наши Герои", которые включают список выдающихся российских государственных деятелей, деятелей культуры и спорта и их краткие биографии.В дальнейшем материалы могут быть использованы при реализации рабочих программ воспитания, проведении просветительской работы, организации тематических мероприятий с участием детей и молодежи, а также при оформлении музейно-выставочных пространств.Кроме того, министр просвещения информировал, что с 2021 года формируется единый всероссийский перечень школьных спортивных клубов. Данный реестр размещен на официальном сайте ведомства. Сегодня в реестр уже входит почти 35 тыс. школьных спортивных клубов, что составляет 87% от общего количества общеобразовательных организаций.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, сергей кравцов