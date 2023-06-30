https://ria.ru/20230630/poezda-1881346334.html

На Восточном полигоне ДФО до конца года запустят поезда на 86 объектах

На Восточном полигоне ДФО до конца года запустят поезда на 86 объектах - РИА Новости, 30.06.2023

На Восточном полигоне ДФО до конца года запустят поезда на 86 объектах

До конца текущего года на Восточном полигоне Дальнего Востока запустят движение поездов на 86 объектах, сообщает Дальневосточная железная дорога (ДВЖД). РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T05:39

2023-06-30T05:39

2023-06-30T05:39

дальний восток

амурская область

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 30 июн - РИА Новости. До конца текущего года на Восточном полигоне Дальнего Востока запустят движение поездов на 86 объектах, сообщает Дальневосточная железная дорога (ДВЖД). "До конца 2023 года на 86 объектах строительства по программе модернизации Восточного полигона запланировано открытие движения поездов", - сообщает ДВЖД. Отмечается, что на Дальневосточной магистрали с начала года по программе модернизации Восточного полигона уложено более 100 километров новых путей. "Основной объем - 98 километров - на Байкало-Амурской магистрали в Амурской области и Хабаровском крае. Всего строительные работы сейчас ведутся на 107 объектах, включая перегоны, двухпутные вставки, станции и разъезды, подъездные пути к портам и объектам энергетики", - добавляется в сообщении. Так, на перегоне Болен - Мони уложено более 21 километра, на разъезде Мостовом - 15, на перегонах Звонкое - Демченко и Демченко - Исакан 12 и 9 километров соответственно. Кроме этого, уточняется, что на ДВЖД с начала года возведено 96 мостов и 59 водопропускных труб, уложено 54 стрелочных перевода.

https://ria.ru/20230626/poezda-1880531747.html

дальний восток

амурская область

хабаровский край

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дальний восток, амурская область, хабаровский край