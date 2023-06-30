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Российские авиакомпании в десять раз увеличили пассажирооборот с Китаем

Российские авиакомпании в десять раз увеличили пассажирооборот с Китаем - РИА Новости, 30.06.2023

Российские авиакомпании в десять раз увеличили пассажирооборот с Китаем

Российские авиакомпании за первые пять месяцев этого года более чем в десять раз увеличили объемы перевозок в Китай по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T09:06

2023-06-30T09:06

2023-06-30T10:08

туризм

россия

москва

пекин

ираэро

аэрофлот

"аврора"

китай

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские авиакомпании за первые пять месяцев этого года более чем в десять раз увеличили объемы перевозок в Китай по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса. "Отечественными авиакомпаниями из пунктов России в пункты Китая и обратно за январь-май 2023 года перевезено 78,8 тысячи пассажиров, что более чем в десять раз превышает показатели аналогичного периода 2022 года (7,5 тысячи пассажиров)", — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что такой рост связан со снятием коронавирусных ограничений в КНР и увеличением количества рейсов.В летнем расписании регулярные пассажирские рейсы между Россией и Китаем выполняют "ИрАэро", "Аэрофлот", "Аврора", S7 и "Якутия". Они совершают в общей сложности 32 рейса в неделю по 13 маршрутам. В частности, для пассажиров доступны полеты из Москвы в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, из Владивостока и Хабаровска— в Пекин и Харбин, из Новосибирска — в Пекин и Урумчи, а также есть рейсы Южно-Сахалинск — Харбин, Якутск — Харбин, Иркутск — Пекин.С китайской стороны регулярные полеты выполняют семь авиакомпаний по десяти маршрутам с общей частотой 45 рейсов в неделю. Так, у пассажиров есть возможность улететь в Москву из Пекина, Чэнду, Циндао, Шанхая, Гуанчжоу, Сианя и Чунцина и в Петербург — из Пекина, Чэнду и Шанхая.В Минтрансе подчеркнули, что продолжают консультации с коллегами из Пекина для расширения прямого авиасообщения между странами. Его развитие напрямую влияет на рост туристического потенциала и расширение деловых контактов.

https://ria.ru/20230627/kitay-1880735180.html

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пекин

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, пекин, ираэро, аэрофлот, "аврора", китай, новости - туризм