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Сборная России завоевала 15 медалей на географической олимпиаде

Сборная России завоевала 15 медалей на географической олимпиаде - РИА Новости, 30.06.2023

Сборная России завоевала 15 медалей на географической олимпиаде

Россияне завоевали три золотые, девять серебряных и три бронзовые медали на Европейской географической олимпиаде, которая проходила в Сербии, сообщила... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T18:37

2023-06-30T18:37

2023-06-30T18:37

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россияне завоевали три золотые, девять серебряных и три бронзовые медали на Европейской географической олимпиаде, которая проходила в Сербии, сообщила пресс-служба Минпросвещения России. "В Сербии завершилась 8-я Европейская географическая олимпиада. Российская сборная завоевала три золотые, девять серебряных и три бронзовые медали. Итоги международного состязания подводились индивидуально в двух возрастных категориях: основная команда (старшая группа 16–19 лет) и дополнительная команда (юниоры 12–15 лет). Юниоры участвовали в олимпиаде в качестве дополнительной команды", - говорится в сообщении. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поздравил участников и отметил, что российские школьники очередной раз показали высокий уровень знаний. "Поэтому хочу также поздравить и сказать спасибо учителям и тренерам, которые помогают ребятам совершенствовать свои навыки и развивать таланты. Благодаря труду наших педагогов и успехам наших ребят российская система образования уже многие годы сохраняет статус одной из лучших систем образования в мире", - сказал Кравцов, его слова приводятся в сообщении. В министерстве пояснили, что Европейская географическая олимпиада (EGEO) проводится с 2015 года, состязание призвано активизировать интерес молодежи к географическим исследованиям, подчеркнуть важность географии как науки.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

образование, образование - общество, общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор