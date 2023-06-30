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Украина уже стала членом НАТО из-за поставок Запада, заявили в Киеве - РИА Новости, 30.06.2023
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19:11 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/nato-1881546634.html
Украина уже стала членом НАТО из-за поставок Запада, заявили в Киеве
Украина уже стала членом НАТО из-за поставок Запада, заявили в Киеве - РИА Новости, 30.06.2023
Украина уже стала членом НАТО из-за поставок Запада, заявили в Киеве
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью заявил, что Украина де-факто уже является членом НАТО, поскольку у нее есть западное оружие... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T19:11
2023-06-30T19:11
украина
в мире
вильнюс
россия
нато
михаил подоляк
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью заявил, что Украина де-факто уже является членом НАТО, поскольку у нее есть западное оружие и она следует западным стандартам. "Давайте будем прагматичными. Украина уже де-факто член НАТО, потому что у нас есть западное оружие, западные стандарты и мы защищаем Запад", - отметил Подоляк в интервью изданию inews. По его словам, на июльском саммите альянса в Вильнюсе будет обсуждаться более глубокая интеграция страны в НАТО, но не официальное членство. Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. Как отмечает агентство, окончательные решения крупных саммитов, как правило, являются результатом длительных переговоров и часто завершаются незадолго до официального начала мероприятий. Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Главное сейчас - чтобы Украина сохранилась как суверенное государство, добавил генсек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
https://ria.ru/20230630/ukraina-1881456121.html
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украина, в мире, вильнюс, россия, нато, михаил подоляк, джо байден, владимир зеленский
Украина, В мире, Вильнюс, Россия, НАТО, Михаил Подоляк, Джо Байден, Владимир Зеленский
Украина уже стала членом НАТО из-за поставок Запада, заявили в Киеве

Подоляк заявил, что Украина де-факто стала членом НАТО благодаря западному оружию

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью заявил, что Украина де-факто уже является членом НАТО, поскольку у нее есть западное оружие и она следует западным стандартам.
"Давайте будем прагматичными. Украина уже де-факто член НАТО, потому что у нас есть западное оружие, западные стандарты и мы защищаем Запад", - отметил Подоляк в интервью изданию inews.
По его словам, на июльском саммите альянса в Вильнюсе будет обсуждаться более глубокая интеграция страны в НАТО, но не официальное членство.
Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. Как отмечает агентство, окончательные решения крупных саммитов, как правило, являются результатом длительных переговоров и часто завершаются незадолго до официального начала мероприятий.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Главное сейчас - чтобы Украина сохранилась как суверенное государство, добавил генсек.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
В офисе Зеленского заявили, что Украина не отдаст территории в обмен на мир
Вчера, 14:30
 
УкраинаВ миреВильнюсРоссияНАТОМихаил ПодолякДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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