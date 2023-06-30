https://ria.ru/20230630/nato-1881546634.html

Украина уже стала членом НАТО из-за поставок Запада, заявили в Киеве

Украина уже стала членом НАТО из-за поставок Запада, заявили в Киеве - РИА Новости, 30.06.2023

Украина уже стала членом НАТО из-за поставок Запада, заявили в Киеве

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью заявил, что Украина де-факто уже является членом НАТО, поскольку у нее есть западное оружие... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T19:11

2023-06-30T19:11

2023-06-30T19:11

украина

в мире

вильнюс

россия

нато

михаил подоляк

джо байден

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью заявил, что Украина де-факто уже является членом НАТО, поскольку у нее есть западное оружие и она следует западным стандартам. "Давайте будем прагматичными. Украина уже де-факто член НАТО, потому что у нас есть западное оружие, западные стандарты и мы защищаем Запад", - отметил Подоляк в интервью изданию inews. По его словам, на июльском саммите альянса в Вильнюсе будет обсуждаться более глубокая интеграция страны в НАТО, но не официальное членство. Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. Как отмечает агентство, окончательные решения крупных саммитов, как правило, являются результатом длительных переговоров и часто завершаются незадолго до официального начала мероприятий. Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Главное сейчас - чтобы Украина сохранилась как суверенное государство, добавил генсек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.

https://ria.ru/20230630/ukraina-1881456121.html

украина

вильнюс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, вильнюс, россия, нато, михаил подоляк, джо байден, владимир зеленский