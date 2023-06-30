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В Киеве выдвинули ультиматум НАТО - РИА Новости, 30.06.2023
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00:38 30.06.2023 (обновлено: 09:26 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/nato-1881333488.html
В Киеве выдвинули ультиматум НАТО
В Киеве выдвинули ультиматум НАТО - РИА Новости, 30.06.2023
В Киеве выдвинули ультиматум НАТО
Украина хочет получить приглашение начать процесс вступления в НАТО на июльском саммите альянса, в противном случае Владимир Зеленский на него не поедет, заявил РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T00:38
2023-06-30T09:26
в мире
украина
владимир зеленский
нато
йенс столтенберг
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украина хочет получить приглашение начать процесс вступления в НАТО на июльском саммите альянса, в противном случае Владимир Зеленский на него не поедет, заявил Reuters заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква.По его словам, заявка Киева на вступление находится "на столах" у участников альянса, а ответ на нее подразумевает "приглашение к членству". "Мы просим начать процедуру", — заявил Жовква, "стукнув по столу" во время интервью.Представитель офиса пригрозил, что если на саммите "не будет результата", а участники альянса "проявят дефицит мужества", то у Зеленского не будет причин туда ехать."Когда в прошлом году Финляндия и Швеция подали заявку на членство, сразу же в июне прошлого года союзники ответили на заявку &lt;…&gt; пригласив их вступить в НАТО", — пожаловался он.Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230629/nato-1881318863.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, йенс столтенберг, дмитрий песков
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков
В Киеве выдвинули ультиматум НАТО

Замглавы офиса Жовква: Зеленский не поедет на саммит НАТО, если у блока не хватит мужества

© AP Photo / Andreea AlexandruВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украина хочет получить приглашение начать процесс вступления в НАТО на июльском саммите альянса, в противном случае Владимир Зеленский на него не поедет, заявил Reuters заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква.
По его словам, заявка Киева на вступление находится "на столах" у участников альянса, а ответ на нее подразумевает "приглашение к членству". "Мы просим начать процедуру", — заявил Жовква, "стукнув по столу" во время интервью.
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Итогом саммита НАТО станет весомый пакет поддержки Украины, заявил Госдеп
29 июня, 21:27
Представитель офиса пригрозил, что если на саммите "не будет результата", а участники альянса "проявят дефицит мужества", то у Зеленского не будет причин туда ехать.
"Когда в прошлом году Финляндия и Швеция подали заявку на членство, сразу же в июне прошлого года союзники ответили на заявку <…> пригласив их вступить в НАТО", — пожаловался он.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОЙенс СтолтенбергДмитрий Песков
 
 
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