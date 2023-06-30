https://ria.ru/20230630/nato-1881333488.html

В Киеве выдвинули ультиматум НАТО

В Киеве выдвинули ультиматум НАТО - РИА Новости, 30.06.2023

В Киеве выдвинули ультиматум НАТО

Украина хочет получить приглашение начать процесс вступления в НАТО на июльском саммите альянса, в противном случае Владимир Зеленский на него не поедет, заявил РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T00:38

2023-06-30T00:38

2023-06-30T09:26

в мире

украина

владимир зеленский

нато

йенс столтенберг

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украина хочет получить приглашение начать процесс вступления в НАТО на июльском саммите альянса, в противном случае Владимир Зеленский на него не поедет, заявил Reuters заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква.По его словам, заявка Киева на вступление находится "на столах" у участников альянса, а ответ на нее подразумевает "приглашение к членству". "Мы просим начать процедуру", — заявил Жовква, "стукнув по столу" во время интервью.Представитель офиса пригрозил, что если на саммите "не будет результата", а участники альянса "проявят дефицит мужества", то у Зеленского не будет причин туда ехать."Когда в прошлом году Финляндия и Швеция подали заявку на членство, сразу же в июне прошлого года союзники ответили на заявку <…> пригласив их вступить в НАТО", — пожаловался он.Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230629/nato-1881318863.html

https://ria.ru/20230629/ukraina-1881203831.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, йенс столтенберг, дмитрий песков