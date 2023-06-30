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Илон Маск кратко отреагировал на заявление Зеленского - РИА Новости, 30.06.2023
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01:14 30.06.2023 (обновлено: 10:23 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/mask-1881337100.html
Илон Маск кратко отреагировал на заявление Зеленского
Илон Маск кратко отреагировал на заявление Зеленского - РИА Новости, 30.06.2023
Илон Маск кратко отреагировал на заявление Зеленского
Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в Twitter смайл с моноклем под новостью о решении Зеленского отменить выборы на Украине. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T01:14
2023-06-30T10:23
в мире
украина
илон маск
такер карлсон
михаил подоляк
twitter
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в Twitter смайл с моноклем под новостью о решении Зеленского отменить выборы на Украине.Так Маск отреагировал на новость о том, что Зеленский отказался проводить выборы на Украине до тех пор, пока не закончатся боевые действия. Тем самым Зеленский продлил свое пребывание на посту главы государства на неопределенный срок.Таким образом, Маск, вероятно, хотел призвать всех обратить пристальное внимание на такое решение Зеленского.В тот же день американский журналист Такер Карлсон в своем шоу Tucker on Twitter обвинил Зеленского в отказе от демократии и поставил под сомнение целесообразность поддержки Украины в конфликте, который уже не может квалифицироваться как "война за демократию".Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал Маска за первый эпизод шоу Карлсона в Twitter, в котором тот возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Украину.
https://ria.ru/20230620/proval-1879267984.html
https://ria.ru/20230627/mask-1880644961.html
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в мире, украина, илон маск, такер карлсон, михаил подоляк, twitter
В мире, Украина, Илон Маск, Такер Карлсон, Михаил Подоляк, Twitter
Илон Маск кратко отреагировал на заявление Зеленского

Илон Маск опубликовал смайл с моноклем под новостью о Зеленском

© AP Photo / Susan WalshИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в Twitter смайл с моноклем под новостью о решении Зеленского отменить выборы на Украине.
Так Маск отреагировал на новость о том, что Зеленский отказался проводить выборы на Украине до тех пор, пока не закончатся боевые действия. Тем самым Зеленский продлил свое пребывание на посту главы государства на неопределенный срок.
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Таким образом, Маск, вероятно, хотел призвать всех обратить пристальное внимание на такое решение Зеленского.
В тот же день американский журналист Такер Карлсон в своем шоу Tucker on Twitter обвинил Зеленского в отказе от демократии и поставил под сомнение целесообразность поддержки Украины в конфликте, который уже не может квалифицироваться как "война за демократию".
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал Маска за первый эпизод шоу Карлсона в Twitter, в котором тот возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Украину.
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В миреУкраинаИлон МаскТакер КарлсонМихаил ПодолякTwitter
 
 
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