https://ria.ru/20230630/mask-1881337100.html

Илон Маск кратко отреагировал на заявление Зеленского

Илон Маск кратко отреагировал на заявление Зеленского - РИА Новости, 30.06.2023

Илон Маск кратко отреагировал на заявление Зеленского

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в Twitter смайл с моноклем под новостью о решении Зеленского отменить выборы на Украине. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T01:14

2023-06-30T01:14

2023-06-30T10:23

в мире

украина

илон маск

такер карлсон

михаил подоляк

twitter

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в Twitter смайл с моноклем под новостью о решении Зеленского отменить выборы на Украине.Так Маск отреагировал на новость о том, что Зеленский отказался проводить выборы на Украине до тех пор, пока не закончатся боевые действия. Тем самым Зеленский продлил свое пребывание на посту главы государства на неопределенный срок.Таким образом, Маск, вероятно, хотел призвать всех обратить пристальное внимание на такое решение Зеленского.В тот же день американский журналист Такер Карлсон в своем шоу Tucker on Twitter обвинил Зеленского в отказе от демократии и поставил под сомнение целесообразность поддержки Украины в конфликте, который уже не может квалифицироваться как "война за демократию".Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал Маска за первый эпизод шоу Карлсона в Twitter, в котором тот возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Украину.

https://ria.ru/20230620/proval-1879267984.html

https://ria.ru/20230627/mask-1880644961.html

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в мире, украина, илон маск, такер карлсон, михаил подоляк, twitter