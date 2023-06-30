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Международный авиационно-космический салон МАКС

Международный авиационно-космический салон МАКС - РИА Новости, 30.06.2023

Международный авиационно-космический салон МАКС

Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T13:29

2023-06-30T13:29

2023-06-30T13:29

справки

россия

жуковский

снг

авиасалон макс

мс-21

ил-114-300

ан-2

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Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением; сопровождается демонстрационными полетами летательных аппаратов. Проводится регулярно в подмосковном городе Жуковский один раз в два года по нечетным годам. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow и другие.Авиасалон проводится под патронажем президента РФ с его личным участием, а также с участием лидеров стран-партнеров России. Организаторами МАКС являются Минпромторг РФ и ГК "Ростех", устроителем – АО "Авиасалон", образованное в 1992 году.Выставка проводится в комплексе, созданном на базе аэродрома Летно-исследовательского института им. М.М. Громова. На выставочных площадях МАКС, которые превышают 26 тысяч квадратных метров в павильонах и 160 тысяч квадратных метров на открытых площадках, размещаются более восьми сотен экспонентов из трех десятков стран мира.Наиболее важные и приоритетные задачи МАКС – демонстрация новейших технических достижений, высоких технологий российских военных и гражданских летательных аппаратов, открытость внутреннего рынка России и взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами для дальнейшего развития отрасли, заключение новых сделок и договоров. Деловая программа салона насчитывает более полутора сотен мероприятий, научных конференций, бизнес-встреч и переговоров по вопросам актуальной проблематики отрасли. Кроме того, МАКС организует масштабные авиашоу для широкой публики с участием более 120 воздушных судов и лучших российских и зарубежных пилотажных групп. Авиасалоны МАКС становятся местом проведения мировых премьер разработанных в России самолетов, вертолетов, авиационных двигателей, агрегатов и систем, ракет-носителей и космических аппаратов различного класса и назначения. На площадке авиасалонов традиционно осуществляются масштабные показы образцов продукции гражданского назначения. Салон в Подмосковье собирает более 140 тысяч специалистов, а также более 570 тысяч участников и гостей. Первая авиационно-космическая выставка в современной России была успешно проведена на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова в Жуковском с 11 по 16 августа 1992 года под названием "Мосаэрошоу-92". Более 200 предприятий из стран СНГ и дальнего зарубежья собрались для участия в ней. Общее число посетителей составило около 300 тысяч человек. В 1993 году выставка получила свое сегодняшнее официальное название и статус Международного авиационно-космического салона (МАКС). Первый Международный авиационно-космический салон МАКС-1993 прошел с 31 августа по 5 сентября 1993 года одновременно на трех площадках. В работе МАКС-1993 приняли участие 260 предприятий, в том числе 82 иностранные фирмы из 17 стран мира. На салоне было показано 173 летательных аппарата, число посетителей выставки возросло до 400 тысяч человек. 1993 год стал важной вехой в развитии авиационно-космической выставочной деятельности в России. В соответствии с указанием президента России единым местом проведения международных авиационно-космических салонов была определена территория ЛИИ им. М.М. Громова в городе Жуковском Московской области. Выставки в дальнейшем стали регулярно проводиться один раз в два года. За прошедшее время форум превратился в экспозиционную площадку для ярких премьер, передовых достижений конструкторской мысли и стал событием мирового масштаба. В 2021 году Международный авиационно-космический салон МАКС прошел с 20 по 25 июля. Страной-партнером МАКС-2021 стал Казахстан. Авиасалон МАКС стал единственной из крупнейших мировых аэрокосмических выставок, проведенной в условиях пандемии COVID-19. Все прочие ведущие мировые авиасалоны, запланированные на этот период, были отменены.На площадках МАКС-2021 развернули свои экспозиции 538 российских компаний и 91 зарубежный участник из 20 стран. Из числа зарубежных государств, помимо Казахстана, представившего в качестве страны-партнера авиасалона отдельную экспозицию своей аэрокосмической индустрии (11 компаний-экспонентов), экспозиции представили компании и организации из Франции (18 компаний), Чехии (девять компаний), Ирана (девять компаний), Германии (восемь компаний), Белоруссии (пять компаний), США (четыре компании), а также из Индии, Италии, Канады, Бельгии, Великобритании, Швейцарии, Южной Кореи, Южно-Африканской Республики, Нидерландов, Хорватии, Словакии, Кот-д’Ивуара, Бразилии и Чили. Франция, Германия, Бельгия, Чехия, Канада, Иран и Белоруссия развернули отдельные национальные экспозиции. В дистанционном формате в работе авиасалона приняли участие 202 зарубежные компании из 53 стран мира. Всего с учетом дистанционного участия в работе авиасалона приняла участие 831 компания-экспонент, в том числе свыше 250 иностранных компаний из 55 стран.В рамках деловой программы прошли свыше 100 мероприятий — стратегических сессий, семинаров, круглых столов, презентаций, брифингов и других мероприятий по актуальным вопросам развития авиакосмической отрасли и международного научно-технического сотрудничества.Ключевым экспонатом авиасалона МАКС-2021 стал демонстрировавшийся прототип перспективного легкого тактического истребителя пятого поколения Checkmate разработки компании "Сухой" (входит в корпорацию "Ростех"). Заметными премьерами МАКС-2021 стали магистральный самолет МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14, региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300, легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал", созданный для замены парка Ан-2, и линейка новейшей вертолетной техники разработки холдинга "Вертолеты России". На МАКС-2021 также была впервые представлена летающая лаборатория на базе Як-40 с первым в мире электрическим авиадвигателем на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт.Еще одна премьера авиасалона – вертолет "Ансат-М". Впервые поднявшийся в небо в 2020 году, он получил увеличенные топливные баки. Он может нести груз до 3,8 тонны и без дозаправки преодолевать 800 км. Согласно официальной информации, объем подписанных в ходе авиасалона МАКС-2021 контрактов и протоколов о намерениях достиг 265 миллиардов рублей.МАКС-2021 посетили 135,02 тысячи специалистов и гостей, что значительно меньше показателей прошлых лет и связано исключительно с введенными организаторами санитарно-эпидемиологическими ограничениями. При этом, согласно статистике, за ходом авиасалона на официальном сайте следили 328 тысяч человек, а охват в социальных сетях оценивался в 2,1 миллиона пользователей.30 июня 2023 года организаторы авиасалона "МАКС" сообщили, что авиафорум, запланированный на конец июля, перенесен на 2024 год. МАКС также состоится в 2025 году. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, жуковский, снг, авиасалон макс, мс-21, ил-114-300, ан-2, московская область (подмосковье), ростех