Власти будут устанавливать личности призывающих к протестам, заявил Макрон
Макрон: власти будут устанавливать личности тех, кто призывает к протестам через соцсети
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере. Архивное фото
ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Власти Франции будут устанавливать личности тех, кто призывает к протестам через социальные сети, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы заметили на многих платформах – Snapchat, TikTok и других – с одной стороны, призывы к организации агрессивных акций, а с другой – попытки "подражания насилию", что среди самых молодых людей приводит к своего рода отрыву от реальности. Нам кажется, что они переносят на улицы сюжеты видеоигр, которыми они отравлены", - сказал Макрон на заседании антикризисного штаба совместно с премьер-министром Элизабет Борн и главой МВД Жеральдом Дарманеном, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.
"В ближайшие часы мы организуем работу с этими сервисами для удаления наиболее провокационного контента. Государственные службы также совместно с этими платформами будут в тех случаях, где это необходимо, выявлять личности тех, кто использует эти социальные сети для призывов к беспорядкам и усугубления насилия", - заявил президент.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.