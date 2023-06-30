https://ria.ru/20230630/makron-1881480227.html

Власти будут устанавливать личности призывающих к протестам, заявил Макрон

Власти будут устанавливать личности призывающих к протестам, заявил Макрон - РИА Новости, 30.06.2023

Власти будут устанавливать личности призывающих к протестам, заявил Макрон

Власти Франции будут устанавливать личности тех, кто призывает к протестам через социальные сети, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T15:29

2023-06-30T15:29

2023-06-30T15:57

в мире

франция

эммануэль макрон

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

элизабет борн

париж

жеральд дарманен

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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Власти Франции будут устанавливать личности тех, кто призывает к протестам через социальные сети, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон."Мы заметили на многих платформах – Snapchat, TikTok и других – с одной стороны, призывы к организации агрессивных акций, а с другой – попытки "подражания насилию", что среди самых молодых людей приводит к своего рода отрыву от реальности. Нам кажется, что они переносят на улицы сюжеты видеоигр, которыми они отравлены", - сказал Макрон на заседании антикризисного штаба совместно с премьер-министром Элизабет Борн и главой МВД Жеральдом Дарманеном, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter."В ближайшие часы мы организуем работу с этими сервисами для удаления наиболее провокационного контента. Государственные службы также совместно с этими платформами будут в тех случаях, где это необходимо, выявлять личности тех, кто использует эти социальные сети для призывов к беспорядкам и усугубления насилия", - заявил президент.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230630/france-1881486261.html

франция

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, эммануэль макрон, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, элизабет борн, париж, жеральд дарманен