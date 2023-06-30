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Власти будут устанавливать личности призывающих к протестам, заявил Макрон - РИА Новости, 30.06.2023
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15:29 30.06.2023 (обновлено: 15:57 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/makron-1881480227.html
Власти будут устанавливать личности призывающих к протестам, заявил Макрон
Власти будут устанавливать личности призывающих к протестам, заявил Макрон - РИА Новости, 30.06.2023
Власти будут устанавливать личности призывающих к протестам, заявил Макрон
Власти Франции будут устанавливать личности тех, кто призывает к протестам через социальные сети, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T15:29
2023-06-30T15:57
в мире
франция
эммануэль макрон
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
элизабет борн
париж
жеральд дарманен
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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Власти Франции будут устанавливать личности тех, кто призывает к протестам через социальные сети, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон."Мы заметили на многих платформах – Snapchat, TikTok и других – с одной стороны, призывы к организации агрессивных акций, а с другой – попытки "подражания насилию", что среди самых молодых людей приводит к своего рода отрыву от реальности. Нам кажется, что они переносят на улицы сюжеты видеоигр, которыми они отравлены", - сказал Макрон на заседании антикризисного штаба совместно с премьер-министром Элизабет Борн и главой МВД Жеральдом Дарманеном, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter."В ближайшие часы мы организуем работу с этими сервисами для удаления наиболее провокационного контента. Государственные службы также совместно с этими платформами будут в тех случаях, где это необходимо, выявлять личности тех, кто использует эти социальные сети для призывов к беспорядкам и усугубления насилия", - заявил президент.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230630/france-1881486261.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, элизабет борн, париж, жеральд дарманен
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, Элизабет Борн, Париж, Жеральд Дарманен
Власти будут устанавливать личности призывающих к протестам, заявил Макрон

Макрон: власти будут устанавливать личности тех, кто призывает к протестам через соцсети

© РИА Новости / Евгений ПолойкоСотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Власти Франции будут устанавливать личности тех, кто призывает к протестам через социальные сети, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы заметили на многих платформах – Snapchat, TikTok и других – с одной стороны, призывы к организации агрессивных акций, а с другой – попытки "подражания насилию", что среди самых молодых людей приводит к своего рода отрыву от реальности. Нам кажется, что они переносят на улицы сюжеты видеоигр, которыми они отравлены", - сказал Макрон на заседании антикризисного штаба совместно с премьер-министром Элизабет Борн и главой МВД Жеральдом Дарманеном, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.
"В ближайшие часы мы организуем работу с этими сервисами для удаления наиболее провокационного контента. Государственные службы также совместно с этими платформами будут в тех случаях, где это необходимо, выявлять личности тех, кто использует эти социальные сети для призывов к беспорядкам и усугубления насилия", - заявил президент.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
Полицейский участок в Кайенне, Французская Гвиана - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
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В миреФранцияЭммануэль МакронБеспорядки во Франции после убийства подростка в НантереЭлизабет БорнПарижЖеральд Дарманен
 
 
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