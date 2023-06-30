https://ria.ru/20230630/legoyda-1881386361.html

Владимир Легойда: план власти Украины – подмена векового братства на вражду

Владимир Легойда: план власти Украины – подмена векового братства на вражду - РИА Новости, 30.06.2023

Владимир Легойда: план власти Украины – подмена векового братства на вражду

Положение канонической Церкви на Украине и судьба всемирно известной иконы Рублева Троица, выставленной в московском храме Христа Спасителя для молитвы тысяч... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T11:30

2023-06-30T11:30

2023-06-30T11:30

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владимир легойда

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украинская православная церковь

русская православная церковь

московская патриархия

религия

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Положение канонической Церкви на Украине и судьба всемирно известной иконы Рублева Троица, выставленной в московском храме Христа Спасителя для молитвы тысяч православных верующих, стали одними из самых резонансных тем последнего времени. Образ Пресвятой Троицы, по словам известных богословов XX века, особо почитал призывавший к единству Руси преподобный Сергий Радонежский. Что будет с рублевской Троицей после пребывания в кафедральном храме Москвы, за что подвергаются гонениям священнослужители, монахи и миряне Украинской православной церкви, как помочь им и всем страдающим от военных действий, и какие миротворческие усилия предпринимает Русская православная церковь, рассказал в интервью РИА Новости глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Беседовала Ольга Липич.– Владимир Романович, после планирующейся реставрации Троица Рублева вернется в храм Христа Спасителя или сразу отправится в Троице-Сергиеву лавру? Когда это произойдет?– Как известно, срок пребывания в храме Христа Спасителя продлен до 19 июля, чтобы верующие могли в день преподобного Сергия поклониться иконе в кафедральном соборе столицы. Хочу подчеркнуть, что мы чрезвычайно благодарны министерству культуры, руководству министерства культуры и руководству Третьяковской галереи за взаимодействие, которое мы осуществляем, несмотря на некоторые попытки в медиа создать видимость конфликта.Что касается дальнейшего места пребывания иконы, было сказано, что она отправится в Троице-Сергиеву лавру, и детали перемещения святыни будут известны ближе к сроку.– Как вы оцениваете положение канонической Церкви на Украине? Какова динамика, и чего ожидать в ближайшем и отдаленном будущем?– К великому сожалению, пока не приходится ожидать ничего хорошего в плане будущего канонической Украинской Православной Церкви, поскольку, как мы видим, последовательный жесткий курс украинской власти на постоянное давление и фактическое уничтожение украинской Церкви не меняется уже довольно давно. С конца прошлого года постоянно происходит непрекращающееся, неослабевающее давление на архиереев, священников и мирян. Это проявляется на всех уровнях власти и в разных формах. Начиная с фактически юридического запрета украинской Церкви в разных регионах местной властью (за запрет деятельности канонической Украинской Православной Церкви проголосовали облсоветы Тернопольской, Львовской, Винницкой, Хмельницкой, Ровненской, Волынской, Житомирской, Черновицкой, Закарпатской, Киевской областей) и заканчивая событиями с Киево-Печерской лаврой. Надеемся, что благодаря обращению патриарха Кирилла к международным религиозным и политическим лидерам происходящее все-таки стало публично известно. Хотя, как мы видим, даже та незначительная реакция, которая последовала, не возымела никакого влияния на украинскую власть и никак не изменила их решений.Все происходящее с Украинской церковью, и в том числе с лаврой, отражается в медийном и общественном пространстве. Так, с Украины регулярно, практически в каждодневном режиме, приходят новости о захватах храмов канонической Украинской православной церкви, или, как минимум, о попытках таких захватов. С похожей частотой раздаются призывы к окончательному запрету Украинской церкви и выдворению ее клириков за границы страны. В последние дни все чаще звучат требования отнять у канонической Церкви и передать раскольнической "ПЦУ" не только Киево-Печерскую, но и Почаевскую, и Святогорскую лавры…Иначе как беззаконие и попрание элементарных правовых принципов взаимодействия с религиозными организациями это назвать нельзя. Лавра, к сожалению, – не первый прецедент, речь идет о десятках храмов, которые пытаются отобрать.– Что предпринимать?– Мы не знаем, как и когда что-то изменится в материальном мире, но мы верим в силу молитвы, и мы верим в то, что рано или поздно это произойдет.В одной из своих январских проповедей Святейший патриарх сказал: "Мы молимся за верный канонической истине украинский епископат. Мы молимся за тех, кого сегодня изгоняют из храмов. Мы молимся в первую очередь за верующий народ, чтобы он сохранил веру православную. И точно знаем: как исчезли обновленцы, так исчезнут раскольники. Как перемолотило политическое лихолетье советских вождей, поднявших руку на Церковь, так и нынешние власти не будут царствовать и господствовать над Украиной. И, думаю, пройдет очень немного времени, когда все изменится".– За что Церковь подвергается репрессиям?– Я не вижу рациональных причин, по которым украинской власти можно было бы оказывать давление на Православную церковь. Украинская православная церковь никогда не выступала против украинского государства. Что касается последних месяцев, то она всячески старалась демонстрировать лояльность власти. Никакой политической зависимости от Москвы, которую ей приписывают, у Украинской церкви нет, и не было.Вероятно, происходящее – часть какого-то плана, наверное, может быть, даже до конца не осознаваемого конкретными исполнителями украинской власти. План это заключается в разрыве единой Церкви, объединяющей народы исторической Руси, подмене векового братства на вражду.Украинские власти, не стесняясь, навязывают свою волю верующим. Буквально на днях Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести выдвинула ультиматум Украинской церкви, потребовав от нее фактически изменения внутренних канонических правил. Это совершенно немыслимо, если считать, что свобода совести все еще существует.– Какова реакция международного сообщества?– Политические власти стран, которые принято сейчас называть коллективным Западом, в первую очередь исходят из презумпции правоты действий украинской власти по любым вопросам. Поэтому с их стороны никакой объективной оценки репрессий Украинской церкви ожидать не приходится.Но свидетельствовать о беззаконии мы не прекратим. Общественная палата, Президентский совет по правам человека собирают и систематизируют большое количество фактов нарушений прав верующих на Украине. Недавно председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний свидетельствовал об этом на заседании Совбеза ООН. Вода камень точит, мы не должны молчать о творимом зле.– Каноническая Украинская православная церковь сообщила о семи храмах, пострадавших от затопления после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС. Сможет ли Русская церковь как-то им помочь?– Да, и делается уже немало. Еще 15 июня Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению открыл на церковной онлайн-платформе "Поможем" (mirom.help) срочный сбор для пострадавших в результате наводнения в Херсонской области, произошедшего после разрушения Каховской ГЭС. Сбор ведется для закупки помп для откачки воды, генераторов, раскладушек, матрасов, подушек, средств гигиены и продуктов. По итогам сбора будет опубликован подробный отчет.В тот же день Святейший Патриарх благословил перечислить один миллион рублей из средств Московской Патриархии в помощь пострадавшим от наводнения. Патриарх призывал всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян Русской православной церкви к оказанию посильной помощи и усиленной молитве обо всех пострадавших.Кроме того, по благословению предстоятеля Русской православной церкви, 16 июня в помощь пострадавшим был объявлен общецерковный сбор средств. Во все епархии было разослано циркулярное письмо Управления делами Московской патриархии с указанием объявить о сборе средств за Божественными литургиями в воскресные дни 18 и 25 июня.– Что еще вам известно о том, что происходит с храмами и монастырями на Донбассе, на линии соприкосновения? Какая гуманитарная помощь оказывается им, прихожанам?– Храмы, которые находятся на линии боевого соприкосновения и пострадали от обстрелов, в центре внимания Управления делами Московского патриархата. По благословению патриарха информация постоянно собирается, и, конечно, Церковь будет оказывать помощь в восстановлении храмов, возобновлении церковно-приходской жизни там, где это возможно в условиях военного конфликта.– Какие миротворческие усилия прилагает сейчас Русская православная церковь?– Церковь молится за мир за каждым богослужением, мы считаем, что это главное. Не менее важны усилия по помощи беженцам, пострадавшим, этим созидается мир в сердцах людей, даже когда боевые действия ещё не прекращены.Недавно Церковь участвовала в освобождении пленных украинских солдат венгерского происхождения. Мы вместе с профильными органами государственной власти предпринимаем усилия с целью обмена священников и православных общественных деятелей из Украины. Совсем недавно был освобожден Ян Таксюр, известный философ и публицист, последовательный сторонник мира между народами исторической Руси. Он был удостоен аудиенции у Святейшего патриарха. Большая часть работы в сфере обмена пленными происходит вне публичной сферы.

https://ria.ru/20230625/kiev-1880015450.html

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https://ria.ru/20230601/kiev-1875392873.html

https://ria.ru/20230417/startsy-1865864677.html

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