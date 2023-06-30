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Беглов сообщил о планах сохранить автомобильный кластер в Петербурге - РИА Новости, 30.06.2023
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02:07 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/lada-1881339564.html
Беглов сообщил о планах сохранить автомобильный кластер в Петербурге
Беглов сообщил о планах сохранить автомобильный кластер в Петербурге - РИА Новости, 30.06.2023
Беглов сообщил о планах сохранить автомобильный кластер в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что автомобильный кластер в городе планируется сохранить, в июне уже было запущено производство... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T02:07
2023-06-30T02:07
санкт-петербург
александр беглов
автоваз
lada vesta
toyota corolla
hyundai creta
экономика
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что автомобильный кластер в городе планируется сохранить, в июне уже было запущено производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan. &quot;Совместно с федеральным центром был модернизирован конвейер на бывшей площадке Nissan, и всего за 5 месяцев запущено производство &quot;Лада Санкт-Петербург&quot;… Сначала никто не верил в это. Но тем не менее, нам это удалось, конвейер запущен, первые автомобили уже сошли с конвейера… Это было непросто, но мы это сделали&quot;, - рассказал он в эфире Телеканала &quot;78&quot;."Автокластер нужно сохранить, и мы его сохраняем. Ведутся переговоры… Мы идем быстро", - отметил Беглов. По словам губернатора, с партнерами сразу оговариваются конкретные сроки локализации и ее уровень, чтобы задействовать петербургских производителей, двигать вперед отечественные технологии, укрепить лидерские позиции города в выпуске автокомпонентов и других материалов и конструкций. "Безусловно, важнее всего люди. Нам нужно было сохранить квалифицированный кадровый потенциал, и нам удалось это сделать", - сказал он. Ранее в Петербурге работали заводы компаний Nissan, Toyota и Hyundai. 17 июня "АвтоВАЗ" запустил производство автомобилей Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Петербурге.
https://ria.ru/20230617/avtovaz-1878909158.html
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санкт-петербург, александр беглов, автоваз, lada vesta, toyota corolla, hyundai creta, экономика, авто
Санкт-Петербург, Александр Беглов, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Toyota Corolla, Hyundai Creta, Экономика, Авто
Беглов сообщил о планах сохранить автомобильный кластер в Петербурге

Губернатор Петербурга Беглов сообщил о планах сохранить автомобильный кластер в городе

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАвтомобили Lada
Автомобили Lada - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автомобили Lada. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что автомобильный кластер в городе планируется сохранить, в июне уже было запущено производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan.
«

"Совместно с федеральным центром был модернизирован конвейер на бывшей площадке Nissan, и всего за 5 месяцев запущено производство "Лада Санкт-Петербург"… Сначала никто не верил в это. Но тем не менее, нам это удалось, конвейер запущен, первые автомобили уже сошли с конвейера… Это было непросто, но мы это сделали", - рассказал он в эфире Телеканала "78".

"Автокластер нужно сохранить, и мы его сохраняем. Ведутся переговоры… Мы идем быстро", - отметил Беглов.
По словам губернатора, с партнерами сразу оговариваются конкретные сроки локализации и ее уровень, чтобы задействовать петербургских производителей, двигать вперед отечественные технологии, укрепить лидерские позиции города в выпуске автокомпонентов и других материалов и конструкций.
"Безусловно, важнее всего люди. Нам нужно было сохранить квалифицированный кадровый потенциал, и нам удалось это сделать", - сказал он.
Ранее в Петербурге работали заводы компаний Nissan, Toyota и Hyundai.
17 июня "АвтоВАЗ" запустил производство автомобилей Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Петербурге.
Церемония выпуска первого автомобиля LADA X-Cross 5
В "Автовазе" назвали цену нового кроссовера LADA X-Cross 5
17 июня, 18:09
 
Санкт-ПетербургАлександр БегловАвтоВАЗLada VestaToyota CorollaHyundai CretaЭкономикаАвто
 
 
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