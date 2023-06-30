https://ria.ru/20230630/lada-1881339564.html

Беглов сообщил о планах сохранить автомобильный кластер в Петербурге

Беглов сообщил о планах сохранить автомобильный кластер в Петербурге - РИА Новости, 30.06.2023

Беглов сообщил о планах сохранить автомобильный кластер в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что автомобильный кластер в городе планируется сохранить, в июне уже было запущено производство... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T02:07

2023-06-30T02:07

2023-06-30T02:07

санкт-петербург

александр беглов

автоваз

lada vesta

toyota corolla

hyundai creta

экономика

авто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что автомобильный кластер в городе планируется сохранить, в июне уже было запущено производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan. "Совместно с федеральным центром был модернизирован конвейер на бывшей площадке Nissan, и всего за 5 месяцев запущено производство "Лада Санкт-Петербург"… Сначала никто не верил в это. Но тем не менее, нам это удалось, конвейер запущен, первые автомобили уже сошли с конвейера… Это было непросто, но мы это сделали", - рассказал он в эфире Телеканала "78"."Автокластер нужно сохранить, и мы его сохраняем. Ведутся переговоры… Мы идем быстро", - отметил Беглов. По словам губернатора, с партнерами сразу оговариваются конкретные сроки локализации и ее уровень, чтобы задействовать петербургских производителей, двигать вперед отечественные технологии, укрепить лидерские позиции города в выпуске автокомпонентов и других материалов и конструкций. "Безусловно, важнее всего люди. Нам нужно было сохранить квалифицированный кадровый потенциал, и нам удалось это сделать", - сказал он. Ранее в Петербурге работали заводы компаний Nissan, Toyota и Hyundai. 17 июня "АвтоВАЗ" запустил производство автомобилей Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Петербурге.

https://ria.ru/20230617/avtovaz-1878909158.html

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санкт-петербург, александр беглов, автоваз, lada vesta, toyota corolla, hyundai creta, экономика, авто