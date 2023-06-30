https://ria.ru/20230630/kvota-1881578160.html

Украина исчерпала свою квоту во Всемирном банке, сообщил источник

Украина исчерпала свою квоту во Всемирном банке, сообщил источник - РИА Новости, 30.06.2023

Украина исчерпала свою квоту во Всемирном банке, сообщил источник

Украина полностью исчерпала свою квоту во Всемирном банке, новое финансирование происходит за счет грантов, сообщил РИА Новости источник в российской дирекции... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T22:03

2023-06-30T22:03

2023-06-30T23:00

специальная военная операция на украине

украина

всемирный банк

сергей марченко

g7

киев

япония

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827019019_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_cbab363031cfc4524d429f14ce08f3db.jpg

ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Украина полностью исчерпала свою квоту во Всемирном банке, новое финансирование происходит за счет грантов, сообщил РИА Новости источник в российской дирекции группы ВБ."Украина уже полностью выбрала свою страновую квоту во Всемирном банке. Все новые проекты будут финансироваться за счет грантов либо гарантий стран-доноров", — рассказал собеседник агентства.По его словам, больше всего средств для оказания помощи бывшей советской республике выделяют Евросоюз и страны G7.Комментируя последний предоставленный Украине заем, источник подтвердил, что речь идет о средствах, привлеченных под гарантии Японии. "Россия голосовала против", — указал он.Ранее в пятницу совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил киевским властям кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Накануне Министерство финансов Украины также сообщило о получении через Целевой фонд доноров ВБ новых грантов в размере 1,2 миллиарда долларов от США и Финляндии.Как заявил министр финансов страны Сергей Марченко, сейчас дефицит госбюджета Украины составляет около пяти миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств поступают в виде иностранных займов и грантов, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.

https://ria.ru/20230627/pomosch-1880763552.html

https://ria.ru/20230517/ukraina-1872260492.html

украина

киев

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, всемирный банк, сергей марченко, g7, киев, япония, в мире, сша