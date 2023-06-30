Украина исчерпала свою квоту во Всемирном банке, сообщил источник
Украина полностью исчерпала свою страновую квоту во Всемирном банке
© AP Photo / Virginia MayoДевушка с ободке в лентами в цвет флага Украины
© AP Photo / Virginia Mayo
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Украина полностью исчерпала свою квоту во Всемирном банке, новое финансирование происходит за счет грантов, сообщил РИА Новости источник в российской дирекции группы ВБ.
"Украина уже полностью выбрала свою страновую квоту во Всемирном банке. Все новые проекты будут финансироваться за счет грантов либо гарантий стран-доноров", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, больше всего средств для оказания помощи бывшей советской республике выделяют Евросоюз и страны G7.
Комментируя последний предоставленный Украине заем, источник подтвердил, что речь идет о средствах, привлеченных под гарантии Японии.
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"Россия голосовала против", — указал он.
Ранее в пятницу совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил киевским властям кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Накануне Министерство финансов Украины также сообщило о получении через Целевой фонд доноров ВБ новых грантов в размере 1,2 миллиарда долларов от США и Финляндии.
Средства Всемирного банка были предоставлены Международной ассоциацией развития на льготных условиях в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине" (PEACE in Ukraine). Срок погашения кредита составляет десять лет с четырехлетним льготным периодом.
Как заявил министр финансов страны Сергей Марченко, сейчас дефицит госбюджета Украины составляет около пяти миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств поступают в виде иностранных займов и грантов, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.