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Украина исчерпала свою квоту во Всемирном банке, сообщил источник - РИА Новости, 30.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:03 30.06.2023 (обновлено: 23:00 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/kvota-1881578160.html
Украина исчерпала свою квоту во Всемирном банке, сообщил источник
Украина исчерпала свою квоту во Всемирном банке, сообщил источник - РИА Новости, 30.06.2023
Украина исчерпала свою квоту во Всемирном банке, сообщил источник
Украина полностью исчерпала свою квоту во Всемирном банке, новое финансирование происходит за счет грантов, сообщил РИА Новости источник в российской дирекции... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T22:03
2023-06-30T23:00
специальная военная операция на украине
украина
всемирный банк
сергей марченко
g7
киев
япония
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Украина полностью исчерпала свою квоту во Всемирном банке, новое финансирование происходит за счет грантов, сообщил РИА Новости источник в российской дирекции группы ВБ."Украина уже полностью выбрала свою страновую квоту во Всемирном банке. Все новые проекты будут финансироваться за счет грантов либо гарантий стран-доноров", — рассказал собеседник агентства.По его словам, больше всего средств для оказания помощи бывшей советской республике выделяют Евросоюз и страны G7.Комментируя последний предоставленный Украине заем, источник подтвердил, что речь идет о средствах, привлеченных под гарантии Японии. "Россия голосовала против", — указал он.Ранее в пятницу совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил киевским властям кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Накануне Министерство финансов Украины также сообщило о получении через Целевой фонд доноров ВБ новых грантов в размере 1,2 миллиарда долларов от США и Финляндии.Как заявил министр финансов страны Сергей Марченко, сейчас дефицит госбюджета Украины составляет около пяти миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств поступают в виде иностранных займов и грантов, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
https://ria.ru/20230627/pomosch-1880763552.html
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украина, всемирный банк, сергей марченко, g7, киев, япония, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Всемирный банк, Сергей Марченко, G7, Киев, Япония, В мире, США
Украина исчерпала свою квоту во Всемирном банке, сообщил источник

Украина полностью исчерпала свою страновую квоту во Всемирном банке

© AP Photo / Virginia MayoДевушка с ободке в лентами в цвет флага Украины
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Украина полностью исчерпала свою квоту во Всемирном банке, новое финансирование происходит за счет грантов, сообщил РИА Новости источник в российской дирекции группы ВБ.
"Украина уже полностью выбрала свою страновую квоту во Всемирном банке. Все новые проекты будут финансироваться за счет грантов либо гарантий стран-доноров", — рассказал собеседник агентства.
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27 июня, 17:58
По его словам, больше всего средств для оказания помощи бывшей советской республике выделяют Евросоюз и страны G7.
Комментируя последний предоставленный Украине заем, источник подтвердил, что речь идет о средствах, привлеченных под гарантии Японии.
«
"Россия голосовала против", — указал он.
Ранее в пятницу совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил киевским властям кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Накануне Министерство финансов Украины также сообщило о получении через Целевой фонд доноров ВБ новых грантов в размере 1,2 миллиарда долларов от США и Финляндии.

Средства Всемирного банка были предоставлены Международной ассоциацией развития на льготных условиях в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине" (PEACE in Ukraine). Срок погашения кредита составляет десять лет с четырехлетним льготным периодом.

Как заявил министр финансов страны Сергей Марченко, сейчас дефицит госбюджета Украины составляет около пяти миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств поступают в виде иностранных займов и грантов, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВсемирный банкСергей МарченкоG7КиевЯпонияВ миреСША
 
 
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