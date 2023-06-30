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Эколог развеял слухи об опасности купания в Черном море из-за подрыва ГЭС - РИА Новости, 30.06.2023
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04:01 30.06.2023 (обновлено: 12:18 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/kupanie-1881343179.html
Эколог развеял слухи об опасности купания в Черном море из-за подрыва ГЭС
Эколог развеял слухи об опасности купания в Черном море из-за подрыва ГЭС - РИА Новости, 30.06.2023
Эколог развеял слухи об опасности купания в Черном море из-за подрыва ГЭС
Загрязнённая вода из Днепра, поступающая в Чёрное море после подрыва плотины Каховской ГЭС, окажет влияние на состояние побережья Одесской области, Румынии и,... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T04:01
2023-06-30T12:18
сергей шойгу
дмитрий песков
мгу имени м. в. ломоносова
черное море
одесская область
днепр (город)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Загрязнённая вода из Днепра, поступающая в Чёрное море после подрыва плотины Каховской ГЭС, окажет влияние на состояние побережья Одесской области, Румынии и, возможно, Болгарии, но не достигнет краснодарских курортов, сообщил РИА Новости эколог, доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Медведков. "Еще одна проблема - состояние водных экосистем северо-западной части Чёрного моря… Сразу отмечу, опираясь на существующую схему циркуляции водных масс в Чёрном море, что нашим Краснодарским курортам бояться "Каховского следа" не стоит", - сказал Медведков. Как уточнил эксперт, эта проблема коснётся побережья Одесской области, Румынии и, возможно, Болгарии. Днепровские воды, пройдя через населенные пункты и сельскохозяйственные земли, принесли в северо-западную часть Черного моря избыток биогенов.По словам Медведкова, у берегов Одесской области уже отмечается "позеленение" прибрежных вод в связи с размножением токсичных сине-зелёных водорослей. Они могут вызвать гибель организмов, обитающих в прибрежной части моря. Водоросли также выделяют неприятных запах, поэтому плавать в загрязненной воде и отдыхать на побережье вряд ли возможно. В ночь на 6 июня разрушилась верхняя часть Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал станцию, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что одна из целей подрыва Каховской ГЭС - лишить Крым воды.
https://ria.ru/20230629/more-1881018381.html
черное море
одесская область
днепр (город)
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сергей шойгу, дмитрий песков, мгу имени м. в. ломоносова, черное море, одесская область, днепр (город)
Сергей Шойгу, Дмитрий Песков, МГУ имени М. В. Ломоносова, Черное море, Одесская область, Днепр (город)
Эколог развеял слухи об опасности купания в Черном море из-за подрыва ГЭС

Эколог Медведков: загрязненная из-за подрыва ГЭС вода не доходит до краснодарских курортов

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Загрязнённая вода из Днепра, поступающая в Чёрное море после подрыва плотины Каховской ГЭС, окажет влияние на состояние побережья Одесской области, Румынии и, возможно, Болгарии, но не достигнет краснодарских курортов, сообщил РИА Новости эколог, доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Медведков.
«
"Еще одна проблема - состояние водных экосистем северо-западной части Чёрного моря… Сразу отмечу, опираясь на существующую схему циркуляции водных масс в Чёрном море, что нашим Краснодарским курортам бояться "Каховского следа" не стоит", - сказал Медведков.
Как уточнил эксперт, эта проблема коснётся побережья Одесской области, Румынии и, возможно, Болгарии. Днепровские воды, пройдя через населенные пункты и сельскохозяйственные земли, принесли в северо-западную часть Черного моря избыток биогенов.
По словам Медведкова, у берегов Одесской области уже отмечается "позеленение" прибрежных вод в связи с размножением токсичных сине-зелёных водорослей. Они могут вызвать гибель организмов, обитающих в прибрежной части моря. Водоросли также выделяют неприятных запах, поэтому плавать в загрязненной воде и отдыхать на побережье вряд ли возможно.
В ночь на 6 июня разрушилась верхняя часть Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал станцию, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что одна из целей подрыва Каховской ГЭС - лишить Крым воды.
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Сергей ШойгуДмитрий ПесковМГУ имени М. В. ЛомоносоваЧерное мореОдесская областьДнепр (город)
 
 
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