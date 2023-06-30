https://ria.ru/20230630/konflikt-1881584296.html

Лавров прокомментировал призывы Запада нанести России поражение на поле боя

Лавров прокомментировал призывы Запада нанести России поражение на поле боя - РИА Новости, 30.06.2023

Лавров прокомментировал призывы Запада нанести России поражение на поле боя

Россия готова и будет "работать" на поле боя в рамках украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя призывы западных лидеров к нанесению РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T23:21

2023-06-30T23:21

2023-06-30T23:21

специальная военная операция на украине

россия

сергей лавров

нато

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йенс столтенберг

жозеп боррель

в мире

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия готова и будет "работать" на поле боя в рамках украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя призывы западных лидеров к нанесению РФ "стратегического поражения на поле боя". "Безусловно, такие деятели, как высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и практически вся американская администрация заявляют о нанесении "стратегического поражения" России на поле боя. Они говорят не про переговоры, а про поле боя. Готовы продолжать на нем работать и будем это делать. Знаем, ради чего мы воюем", - сказал Лавров в интервью медиагруппе "Радио и ТВ Португалии"."Напуганным" жителям десятков стран надо бояться прежде всего своих правительств. Там, как через круговую поруку, любые здравые голоса заглушаются, Евросоюз и НАТО выстраивают всех "по ранжиру", в одну "линейку". Все как заведенные твердят заученное: они "не имеют права допустить, чтобы Украина проиграла", и единственный выход из нынешней ситуации – нанесение России "стратегического поражения", – также заявил министр.Он добавил, что раньше были времена, когда можно было надеяться, что после окончания холодной войны Запад будет вести себя прилично, можно будет говорить о едином безопасном пространстве от Лиссабона до Владивостока, однако "ожидания не оправдались".

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

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россия, сергей лавров, нато, евросоюз, йенс столтенберг, жозеп боррель, в мире, украина, лиссабон (город)