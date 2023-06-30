https://ria.ru/20230630/konflikt-1881584296.html
Лавров прокомментировал призывы Запада нанести России поражение на поле боя
Лавров прокомментировал призывы Запада нанести России поражение на поле боя - РИА Новости, 30.06.2023
Лавров прокомментировал призывы Запада нанести России поражение на поле боя
Россия готова и будет "работать" на поле боя в рамках украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя призывы западных лидеров к нанесению РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T23:21
2023-06-30T23:21
2023-06-30T23:21
специальная военная операция на украине
россия
сергей лавров
нато
евросоюз
йенс столтенберг
жозеп боррель
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863584742_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92382d1aa872d2416bd78909f5a502be.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия готова и будет "работать" на поле боя в рамках украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя призывы западных лидеров к нанесению РФ "стратегического поражения на поле боя". "Безусловно, такие деятели, как высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и практически вся американская администрация заявляют о нанесении "стратегического поражения" России на поле боя. Они говорят не про переговоры, а про поле боя. Готовы продолжать на нем работать и будем это делать. Знаем, ради чего мы воюем", - сказал Лавров в интервью медиагруппе "Радио и ТВ Португалии"."Напуганным" жителям десятков стран надо бояться прежде всего своих правительств. Там, как через круговую поруку, любые здравые голоса заглушаются, Евросоюз и НАТО выстраивают всех "по ранжиру", в одну "линейку". Все как заведенные твердят заученное: они "не имеют права допустить, чтобы Украина проиграла", и единственный выход из нынешней ситуации – нанесение России "стратегического поражения", – также заявил министр.Он добавил, что раньше были времена, когда можно было надеяться, что после окончания холодной войны Запад будет вести себя прилично, можно будет говорить о едином безопасном пространстве от Лиссабона до Владивостока, однако "ожидания не оправдались".
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
россия
украина
лиссабон (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863584742_18:0:1155:853_1920x0_80_0_0_ec1a592d2cae5f25cb4530e402330bbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, нато, евросоюз, йенс столтенберг, жозеп боррель, в мире, украина, лиссабон (город)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Йенс Столтенберг, Жозеп Боррель, В мире, Украина, Лиссабон (город)
Лавров прокомментировал призывы Запада нанести России поражение на поле боя
Лавров: Россия готова работать на поле боя в украинском конфликте и знает, ради чего воюет