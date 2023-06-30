Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал призывы Запада нанести России поражение на поле боя - РИА Новости, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:21 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/konflikt-1881584296.html
Лавров прокомментировал призывы Запада нанести России поражение на поле боя
Лавров прокомментировал призывы Запада нанести России поражение на поле боя - РИА Новости, 30.06.2023
Лавров прокомментировал призывы Запада нанести России поражение на поле боя
Россия готова и будет "работать" на поле боя в рамках украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя призывы западных лидеров к нанесению РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T23:21
2023-06-30T23:21
специальная военная операция на украине
россия
сергей лавров
нато
евросоюз
йенс столтенберг
жозеп боррель
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863584742_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92382d1aa872d2416bd78909f5a502be.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия готова и будет "работать" на поле боя в рамках украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя призывы западных лидеров к нанесению РФ "стратегического поражения на поле боя". "Безусловно, такие деятели, как высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и практически вся американская администрация заявляют о нанесении "стратегического поражения" России на поле боя. Они говорят не про переговоры, а про поле боя. Готовы продолжать на нем работать и будем это делать. Знаем, ради чего мы воюем", - сказал Лавров в интервью медиагруппе "Радио и ТВ Португалии"."Напуганным" жителям десятков стран надо бояться прежде всего своих правительств. Там, как через круговую поруку, любые здравые голоса заглушаются, Евросоюз и НАТО выстраивают всех "по ранжиру", в одну "линейку". Все как заведенные твердят заученное: они "не имеют права допустить, чтобы Украина проиграла", и единственный выход из нынешней ситуации – нанесение России "стратегического поражения", – также заявил министр.Он добавил, что раньше были времена, когда можно было надеяться, что после окончания холодной войны Запад будет вести себя прилично, можно будет говорить о едином безопасном пространстве от Лиссабона до Владивостока, однако "ожидания не оправдались".
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
россия
украина
лиссабон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863584742_18:0:1155:853_1920x0_80_0_0_ec1a592d2cae5f25cb4530e402330bbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, нато, евросоюз, йенс столтенберг, жозеп боррель, в мире, украина, лиссабон (город)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Йенс Столтенберг, Жозеп Боррель, В мире, Украина, Лиссабон (город)
Лавров прокомментировал призывы Запада нанести России поражение на поле боя

Лавров: Россия готова работать на поле боя в украинском конфликте и знает, ради чего воюет

© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия готова и будет "работать" на поле боя в рамках украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя призывы западных лидеров к нанесению РФ "стратегического поражения на поле боя".
"Безусловно, такие деятели, как высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и практически вся американская администрация заявляют о нанесении "стратегического поражения" России на поле боя. Они говорят не про переговоры, а про поле боя. Готовы продолжать на нем работать и будем это делать. Знаем, ради чего мы воюем", - сказал Лавров в интервью медиагруппе "Радио и ТВ Португалии".
"Напуганным" жителям десятков стран надо бояться прежде всего своих правительств. Там, как через круговую поруку, любые здравые голоса заглушаются, Евросоюз и НАТО выстраивают всех "по ранжиру", в одну "линейку". Все как заведенные твердят заученное: они "не имеют права допустить, чтобы Украина проиграла", и единственный выход из нынешней ситуации – нанесение России "стратегического поражения", – также заявил министр.
Он добавил, что раньше были времена, когда можно было надеяться, что после окончания холодной войны Запад будет вести себя прилично, можно будет говорить о едином безопасном пространстве от Лиссабона до Владивостока, однако "ожидания не оправдались".
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Шансов нет: Западу и Киеву не поможет уже ничего
22 июня, 16:38
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ЛавровНАТОЕвросоюзЙенс СтолтенбергЖозеп БоррельВ миреУкраинаЛиссабон (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала