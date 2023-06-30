https://ria.ru/20230630/komedii-1881513691.html

20 лучших комедий 2023 года: самые смешные фильмы с высоким рейтингом

Лучшие комедии 2023 с высоким рейтингом: ТОП самых смешных фильмов

20 лучших комедий 2023 года: самые смешные фильмы с высоким рейтингом

Подборка из 20 самых смешных комедий 2023 года — фильмов с высоким рейтингом на любой вкус, от легких мелодрам до захватывающих детективов, которые уже можно... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T17:45

2023-06-30T17:45

2023-06-30T17:52

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Подборка из 20 самых смешных комедий 2023 года — фильмов с высоким рейтингом на любой вкус, от легких мелодрам до захватывающих детективов, которые уже можно посмотреть онлайн - в материале РИА Новости.Лучшие комедии 2023 годаВ 2023 году режиссеры всего мира уже успели порадовать нас своими новинками. В список лучших комедий вошли как отечественные кинокартины, так и зарубежные. Многие из этих фильмов отлично подойдут для теплого семейного вечера, а некоторые из них стоит посмотреть во время романтического ужина.Топ комедий с высоким рейтингом“Кунг-фу жеребец”Краткий сюжет:Фильм знакомит нас с мастером Луо, каскадером на пенсии. Зарабатывать на жизнь главному герою помогает его конь, которого Луо выводит на городскую площадь и разрешает фотографировать за деньги. Однажды бывшему каскадеру выпадает шанс снова сниматься в кино, но для этого ему нужно защитить своего коня от коллекторов. Кажется, его дочь, студентка юрфака, может решить проблему, но Луо с ней давно не общался.“Поехавшая”Краткий сюжет:Фильм в жанре роуд-муви основан на книге велопутешественницы Анны Смолиной “А чего дома сидеть?”. Главной героине, обычной жительнице мегаполиса, исполняется 30 лет. Девушка сталкивается с рядом неудач и решает кардинально изменить свою жизнь. Больше всего ее беспокоят напряженные отношения с матерью, с которой она не виделась уже 13 лет. Аня достает запылившийся велосипед, сажает в прицеп свою таксу Капу и отправляется в Магадан — мириться с мамой.“Мой пес Руни”Краткий сюжет:Казалось бы, у Мин-су есть все: прекрасная девушка, на которой он собирается жениться, и верный друг, золотистый ретривер Руни. Но вдруг невеста признается, что у нее аллергия на собак. Теперь Мин-су предстоит сделать сложный выбор: либо он расстается с девушкой, либо ищет своему четвероногому другу новый дом.“При чем тут любовь?”Краткий сюжет:Зои и Казим — друзья детства, которые всегда хотели завести крепкие семьи. Только вот Зои уже долгое время не может найти свою любовь, в то время как Казим планирует жениться на едва знакомой девушке. Герои отправляются в путешествие, в котором им предстоит разобраться в своих истинных чувствах и желаниях.“Операция “Фортуна”: Искусство побеждать”Краткий сюжет:Суперагент Орсон Форчун получает новое задание от международной службы разведки: нужно выследить и остановить тех, кто продает смертельное оружие. Однако одному ему с этим не справиться, герой вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира и знаменитой кинозвездой. На кону не только жизнь участников миссии, но и судьба всего человечества.“До рассвета”Краткий сюжет:Фильм “До рассвета” — это трагикомедия, в которой каждый из героев может за одну ночь полностью изменить свою судьбу. Но до рассвета остается лишь несколько часов, за которые нужно успеть воплотить в реальность все задуманное. Оказывается, сделать первый шаг навстречу новой жизни не так просто, ведь в любой момент все может пойти не по плану.“Юра дворник”Краткий сюжет:Амбициозный фотограф Рома остается без работы в Москве и возвращается в родную Уфу. Там он встречает дворника Юру, который, несмотря на множество долгов из-за мошенников, не унывает и продолжает радоваться жизни. Чтобы помочь Юре с деньгами, Рома фотографирует его в образе звезды и при помощи фотошопа помещает на обложку одного модного журнала. Снимок расходится по всему интернету и превращает наивного дворника из Уфы в настоящую знаменитость.“Свободные отношения”Краткий сюжет:Два совершенно противоположных человека однажды случайно встретились в баре и провели вместе ночь. Незапланированная беременность вынудила героев пожениться, и вот спустя семь лет они осознают, что совместная жизнь превратилась в рутину. Супруги хотят сохранить брак ради сына, из-за чего решают разнообразить отношения и дать друг другу немного свободы.“Все страхи Бо”Краткий сюжет:Весь мир для Бо состоит из опасностей, из-за чего он старается по возможности не выходить из дома. Но, несмотря на свои страхи, на годовщину смерти отца Бо собирается в путешествие, чтобы навестить маму. Героя ждет невообразимое приключение, выходящее за рамки пространства и времени.“Я хочу! Я буду!”Краткий сюжет:“Я хочу! Я буду!” — это романтическая комедия о девушке Наде, которая решает бросить вызов стереотипам и кардинально изменить жизнь. Чтобы понять свои истинные желания, Наде предстоит столкнуться со множеством комичных и даже абсурдных ситуаций. Только так героиня сможет доказать окружающим право на индивидуальность и обрести настоящую любовь.“Мое прекрасное несчастье”Краткий сюжет:У неприступной первокурсницы Эбби есть одна большая тайна. Девушка переезжает в другой город на учебу, чтобы навсегда порвать со своим прошлым. Там она встречается с Трэвисом, чемпионом подпольных боев, который отказывается верить в любовь. Эбби стоило бы держаться от него подальше, но волей обстоятельств она соглашается на пари: если Трэвис выиграет следующий поединок, она проведет месяц с ним. Герои и не догадываются, что у них намного больше общего, чем кажется.“Беспринципные в деревне”Краткий сюжет:Отставному генералу Хадякову исполняется 60 лет. Свой юбилей он решает отпраздновать не на Патриарших прудах, а в деревне. Но только вместо бани, рыбалки и праздничной трапезы всех приглашенных жителей Патриков ждет настоящая борьба за выживание.“О чем говорят мужчины. Простые удовольствия”Краткий сюжет:История начинается в далеком 2019 году. Встретившись одним субботним утром, друзья отправляются в новое путешествие по глубинам мужского подсознания. Леша пытается понять, существует ли "женская дружба", Камиль рассуждает, можно ли уволить лучшего друга, Слава вспоминает свою первую любовь, а Саша размышляет о потере отца. Герои вернулись поговорить о личном, и о вечном, и о всяких пустяках.“Уикенд с батей”Краткий сюжет:Себастьян хочет провести праздники со своей невестой Элли и ее семьей в их роскошном поместье с собственным полем для гольфа, яхтой и даже ручным павлином. Однако девушка настаивает, чтобы Себастьян пригласил и своего отца Сальво, эксцентричного парикмахера из Италии. Так, выходные превращаются в череду абсурдных ситуаций.“Хитровка. Знак четырех”Краткий сюжет:Фильм снят по мотивам произведений Владимира Гиляровского и повести Артура Конан Дойла. События разворачиваются в Москве 1902 года. Известный режиссер Константин Станиславский ищет вдохновение для новой пьесы, из-за чего решает познакомиться с жизнью городского “дна”. Вместе с признанным знатоком столичных трущоб Владимиром Гиляровским он отправляется в легендарную бандитскую Хитровку и случайно становится участником расследования убийства местного жителя — индийца-сикха с темным прошлым.“Мама мафия”Краткий сюжет:Кристин — обычная домохозяйка. Однажды она узнает, что ее дедушка оставил ей по-настоящему богатое наследство — мафиозную империю. Жизнь героини переворачивается с ног на голову: девушка попадает в водоворот опасностей и страстей. Под руководством советницы старого босса Бьянки Кристин предстоит встать у руля семейного бизнеса.“Моя пиратская свадьба”Краткий сюжет:Дарси и Том вот-вот сыграют роскошную свадьбу на острове. Им немного досаждают мама жениха и бывший невесты, но скоро герои поймут, что все это — лишь мелкие неприятности. Прямо на церемонию врываются вооруженные пираты и берут гостей в заложники. Спасти всех могут только сами молодожены, которые еще утром хотели отменить торжество.“Эта любовь”Краткий сюжет:Пять совершенно разных историй переплетаются в канун Дня Святого Валентина. Талантливая журналистка, которая почему-то не может написать простую статью, парень, который боится серьезных отношений, девушка, привыкшая планировать каждый свой шаг, — всех их теперь связывает любовь и подножье горы в провинциальном городке. Каждому герою придется столкнуться с испытаниями, чтобы найти свое счастье.“Знакомство родителей”Краткий сюжет:Мишель и Ален — счастливая пара. Но после свадьбы общих друзей главные герои понимают, что у них совершенно разные взгляды на брак. В попытке спасти отношения они решают познакомить друг с другом своих родителей. Однако во время ужина выясняется, что их родные уже знают друг друга, к тому же познакомились при довольно необычных обстоятельствах.“Быть”Краткий сюжет:Выросший без родителей молодой рэпер Илья жаждет славы. Ради вершины чартов герой готов пойти на все, но судьба готовит ему неожиданный сюрприз. Волшебным образом Илья попадает из 2023 года в суровый 1993-й, где встречает своих родителей. Теперь у него есть всего три дня, чтобы полностью изменить судьбу своей семьи: только от Ильи зависит, быть или не быть ему в будущем.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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