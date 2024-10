https://ria.ru/20241015/melodramy-1978144645.html

Лучшие новые фильмы про любовь: топ-10 мелодрам 2024 года

В 2024 году вышло немало стоящих российских и зарубежных фильмов и сериалов про любовь, которые можно посмотреть онлайн в хорошем качестве. Лучшие новые... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T16:19

2024-10-15T16:19

2024-10-15T16:19

кино

сша

великобритания

россия

алексей серебряков

райан гослинг

В 2024 году вышло немало стоящих российских и зарубежных фильмов и сериалов про любовь, которые можно посмотреть онлайн в хорошем качестве. Лучшие новые фильмы-мелодрамы по рейтингам зрителей и критиков — в материале РИА Новости.Лучшие мелодрамы 2024 годаВ этом году мировая киноиндустрия выпустила в прокат немало мелодрам, о самых увлекательных фильмах, которые точно стоит посмотреть российскому зрителю рассказал Николай Акопов, продюсер, основатель продакшн-компании “Ratpack Production”:“Прикосновение”/TouchДата выхода: 29 мая 2024 годаПродолжительность: 2 часа 1 минутаСтрана: Исландия, ВеликобританияРежиссер: Бальтасар КормакурВ главных ролях: Эйидль Оулафссон, Мицуки Кимура, Палми Кормакур Балтазарссон, Масахиро Мотоки, Ёко Нарахаси, Рут Шин, Масатоси Накамура, Мэг Кубота, Тацуя Тагава, Чарльз НисикаваБудучи в зрелом возрасте, на фоне прогрессирующей болезни, главный герой отправляется на поиски первой любви. Спустя десятилетия он сохранил чувство к японке, из-за который бросил учебу в университете, направив жизнь по другому пути. Режиссёр бережно подводит к финалу, раскрывая картину фрагмент за фрагментом. Убедительный кастинг, кадры, монтаж, узнаваемые детали и фразы. Многое происходит помимо воли героя, но главные решения за ним. Два временных пласта, показанных параллельно, составляют одну универсальную историю. Вспоминается одна из величайших картин 20 века - “Хиросима, любовь моя”.“Анора”/AnoraДата выхода: 21 мая 2024 годаПродолжительность: 2 часа 19 минутСтрана: СШАРежиссер: Шон БэйкерВ главных ролях: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Карен Карагулян, Ваче Товмасян, Алексей Серебряков, Дарья Екамасова, Линдси Нормингтон, Айви Волк, Пол ВайсманВечный сюжет о неравном браке (союз представительницы эскорт-услуг и наследника бизнес-империи). Безусловно один из самых заметных фильмов года. А нашему зрителю он будет интересен не только благодаря лихому сюжету, но и из-за участия известных уже в том числе и за пределами России, артистов - Алексей Серебряков, Юрий Борисов, Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова. Тем удивительнее, что кино снял так тонко чувствующий “русскую” душу американец.“Самой громкой мелодрамой 2024 года вполне может стать кинолента “Анора”, которая стартует в российских кинотеатрах в середине октября. Фильм, обласканный кинокритиками всего мира, многие трактуют как новый пересказ легендарной киноленты “Красотка” с Джулией Робертс и Ричардом Гиром. По сюжету, сын русского олигарха в исполнении актера Марка Эйдельштейна скоропалительно женится в Нью-Йорке на стриптизерше, которую играет яркая звезда Голливуда Майки Мэдисон. С целью расстроить брак, в США из России вылетает семья новоявленного супруга. Фильм получил главную награду Каннского кинофестиваля 2024 года. Актерский состав весьма впечатляет. Фильм - ураган страстей и событий, который всецело захватывает внимание”, - рассказывает Мария Ламар, продюсер, режиссёр, автор кинопроекта “Уран души”.“Каскадеры”/The Fall GuyДата выхода: 12 марта 2024 годаПродолжительность: 2 часа 6 минутСтрана: США, Австралия, КанадаРежиссер: Дэвид ЛитчВ главных ролях: Райан Гослинг, Эмили Блант, Аарон Тейлор-Джонсон, Ханна Уоддингэм, Уинстон Дьюк, Тереза Палмер, Стефани Сюй, Бен Найт, Matuse, Адам ДаннКолт Сиверс (в исполнении Райана Гослинга) помогает найти пропавшую кинозвезду, чтобы не подвести девушку (Эмили Блант), в которую безответно влюблен. Картина сделана на стыке жанров - мелодраматичная история в обертке остросюжетного боевика. Резвые повороты лишь подчеркивают главное - отношения между героями, которым суждено быть вместе. Легко, зрелищно и остроумно. Отдельно стоит подчеркнуть классный сеттинг. Шутки киношников, остающиеся за кадром любого фильма - суть кинопроизводства от Сиднея до Москвы. Коктейль из “Поющих под дождем” смешанных с “Безумным Максом”.“Лед 3”Дата выхода: 14 февраля 2024 годаПродолжительность: 2 часа 14 минутСтрана: РоссияРежиссер: Юрий ХмельницкийВ главных ролях: Александр Петров, Мария Аронова, Анна Савранская, Степан Белозеров, Сергей Лавыгин, Сергей Беляев, Василий Копейкин, Елена Николаева, Виталия Корниенко, Вероника ЖилинаПродолжение одной из самых успешных отечественных франшиз. Жизнь органично подкидывает новые трудности на пути полюбившимся героям. Фильм увлечет как людей, только вступающих во взрослую жизнь, так и более старших. Красоты Байкала, заснеженный Иркутск - не перестают завораживать. Побольше бы таких профессионально снятых фильмов в индустрии.“Сюжет повествует о мечтательнице Наде, стремящейся стать фигуристкой. Её мечта точно, как у мамы, завоевать “Кубок льда”. Горин не в восторге от идеи дочери. Тренируясь втайне, Надя знакомится с хоккеистом и влюбляется в него, но её отец разлучает пару”, - говорит Мария Ламар.“Вид со скалы”/Find Me FallingДата выхода: 19 июля 2024 годаПродолжительность: 1 час 33 минутыСтрана: Кипр, СШАРежиссер: Степана КлирисВ главных ролях:Гарри Конник мл., Агни Скотт, Али Фумико Уитни, Тони Деметриу, Angeliki Filipidou, Lea Maleni, Athina Roditou, Кларенс Смит, Yiola Klitou, Effie CharalambousПосле провала в карьере рок-звезда (Гарри Конник мл.) пытается бежать от проблем. К еще большим проблемам. Ему надо решить главную головоломку своей жизни - снова встретить девушку, которую любит. Даже участок с домом на скале, где герой планировал зарыть голову в песок говорит: “Покоя не будет пока не разберешься с прошлым”. Догнать свое счастье никогда не поздно. Три одинокие точки сближаются. Это летняя, комедийная история - кино, чтобы провести вечер в компании любимого человека.“Все закончится на нас”/It Ends with UsДата выхода: 7 августа 2024 годаПродолжительность: 2 часа 10 минутСтрана: СШАРежиссер: Джастин БальдониВ главных ролях: Блейк Лайвли, Джастин Бальдони, Дженни Слейт, Брэндон Скленар, Хасан Минхадж, Кевин МакКидд, Эми Мортон, Алекс Нюстадтер, Изабела Феррер, Роберт КлохессиПосле травм детства и юности Лили (Блейк Лайвли) встречает идеального парня (Джастин Бальдони), с которым готова связать судьбу. Но жизнь сложнее и не разрешает обходить стороной не проговоренные тайны прошлого. Верить в любовь нелегко - мы часто не доверяем своим чувствам и чувствам партнера. Травматический опыт, связанный с домашним насилием, стал распространённым - бич современного общества. Важно смело смотреть призракам в лицо, и тогда наши дети получат уверенный шанс на лучшее будущее.“Покажи мне Луну”/Fly Me to the MoonДата выхода: 3 июля 2024 годаПродолжительность: 2 часа 12 минутСтрана: США, ВеликобританияРежиссер: Грег БерлантиВ главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Ченнинг Татум, Вуди Харрельсон, Рэй Романо, Джим Рэш, Анна Гарсиа, Дональд Уоткинс, Ной Роббинс, Кристиан Клименсон, Колин ВуделлФильм переносит в эпоху космических амбиций сверхдержав и романтических искр 60-х. В центре сюжета разные по темпераменту, подходу к работе и моральным принципам маркетолог Келли (Скарлетт Йоханссон) и руководитель лунного проекта Коул (Ченнинг Татум). Судьба свела их вместе в исторический момент. Между ними напряжение, перерастающее во взаимное влечение. Фильм докажет, что любовь выше профессиональных и, даже, политических амбиций.“Мысль о тебе”/The Idea of YouДата выхода: 16 марта 2024 годаПродолжительность: 1 час 55 минутСтрана: СШАРежиссер: Майкл ШоуолтерВ главных ролях: Энн Хэтэуэй, Николас Голицын, Элла Рубин, Энни Мумоло, Рейд Скотт, Перри Мэттфелд, Джордан Холл, Mathilda Gianopoulos, Meg Millidge, Cheech ManoharСолин (Энн Хэтэуэй) отправляется на концерт с дочерью, а в итоге оказывается в турне с солистом популярной группы, с которым у нее начинается роман. Чувствам мешают общепринятые устои, которым герои стараются следовать. Солин блокирует эмоции, так как возлюбленный младше. Но можно быть уверенным, что любовь логику не примет. Фильм учит быть смелыми в поисках своего счастья.“Почему ты?”Дата выхода: 25 апреля 2024 годаПродолжительность: 1 час 43 минутыСтрана: РоссияРежиссер: Александр ПростВ главных ролях: Даниил Воробьев, Ангелина Загребина, Алла Юганова, Анастасия Панина, Владимир Жеребцов, Юрий Цурило, Анастасия Спирина, Мария Шорохова, Тимур Савин, Дмитрий ПоднозовИстория богатого, внутренне опустошенного Андрея, который ведет беспорядочную личную жизнь, пока не встречает молодую студентку. И хотя их связь начинается как сделка, вскоре перерастает в яркую любовь, где разрушение идет рука об руку со светлым чувством, а страсть сталкивается с моралью. Часто человеку важно пройти сложный путь, чтобы сделать правильный вывод.“Претенденты”/ChallengersДата выхода: 18 апреля 2024 годаПродолжительность: 2 часа 11 минутСтрана: США, ИталияРежиссер: Лука ГуаданьиноВ главных ролях: Майк Фейст, Джош О’Коннор, Зендея, Дарнелл Эпплинг, Bryan Doo, Шейн Т Харрис, Нада Деспотович, Joan Mcshane, Крис Фаулер, Мэри Джо ФернандесИстория построена вокруг любовного треугольника, участники которого молодые спортсмены - Таши (Зендея), Арт (Майк Фейст) и Патрик (Джош О’Коннор). Фильм про соревнование в спорте и любви, желании быть первыми и единственными. Драматургия проекта, как маятник, раскачивающий сюжет от любви до ненависти, от дружбы до соперничества. Фильм набирает динамику к финалу, обращают на себя внимание нестандартная режиссерская и операторская работа, запоминающийся саундтрек.Еще несколько фильмов о любви, на которые стоит обратить вниманиеМария Ламар советует также посмотреть:Мелодрама с элементами фэнтези “Летучий корабль” смогла завоевать сердца многих зрителей в этом году. Согласно сюжету, Иванушка намеревается жениться на царевне Забаве, но для этого ему нужно сначала построить Летучий корабль.Кинолента собрала в прокате более миллиарда рублей и снята по мотивам одноименного мультфильма, премьера которого состоялась в СССР в 1979 году.Экранизация культового произведения Александра Пушкина “Онегин” стала весьма успешной и собрала в кинотеатрах около одного миллиарда рублей.Сюжет известен: молодой повеса Онегин стреляется со своим другом Ленским, поскольку по глупой прихоти решил приударить за его невестой Ольгой, в то время как его любви ждет сестра Ольги юная Татьяна.“Онегин” собрал около восьмисот миллионов рублей в прокате, а роль 18-летнего Онегина сыграл 41-летний Виктор Добронравов.Кинолента“Адам и Ева” повествует о двух оставшихся в городе людях: Марине и Викторе. Более того, возможно это последние люди на всей планете. Но они не нравятся друг другу, хоть и незримо витает вопрос о продолжении жизни на Земле.Фильм снят невероятно красочно, это сказка для взрослых о том, как зарождается любовь.Кинолента “Любовь со второго взгляда” - история пары в исполнении Милоша Биковича и Регины Тодоренко.Находясь на семьдесят пятом месте по кассовым сборам в 2024 году, фильм тем не менее привлек внимание зрителей, которым пришлась по душе история мужа и жены, которые тайно друг от друга заводят аккаунты на сайте знакомств, но инкогнито встречаются заново.И если в жизни Регина Тодоренко счастлива в браке и является мамой двух сыновей, то Милош Бикович пока ещё не женился и не стал отцом.

