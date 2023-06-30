https://ria.ru/20230630/koalitsii-1881566368.html
Лавров: Запад собирает нацистскую коалицию против России и Белоруссии
Лавров: Запад собирает нацистскую коалицию против России и Белоруссии - РИА Новости, 30.06.2023
Лавров: Запад собирает нацистскую коалицию против России и Белоруссии
Запад, используя в качестве инструмента киевский режим, пытается собрать нацистскую коалицию против России и Белоруссии, но Москва и Минск преодолеют любые... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T20:54
2023-06-30T20:54
2023-06-30T21:28
россия
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киев
сергей лавров
союзное государство
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Запад, используя в качестве инструмента киевский режим, пытается собрать нацистскую коалицию против России и Белоруссии, но Москва и Минск преодолеют любые проблемы, которые наверняка еще возникнут в общей истории, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров. "То, что делает Запад, используя в качестве инструмента киевский режим, не может быть расценено иначе, как очередная попытка собрать нацистскую коалицию против славянских народов, России и уже против Белоруссии. Это объявлено официально", - сказал Лавров в ходе выступления на приеме по случаю Дня Независимости Белоруссии. Он добавил, что сейчас "возрождается нацизм при полном попустительстве и поощрении западных соседей", а в "некогда, как казалось, общем европейском доме посеяны зерна ненависти, расового превосходства, зерна отмены культуры, в том числе и славянской". "Это не скрывается. Превращается в практическую политику. Сносятся памятники тем, кто освобождал Европу. На их месте воздвигают статуи нацистских преступников Степана Бандеры, Романа Шухевича", - отметил глава российской дипломатии. Лавров подчеркнул, что солидарность, братское единство, взаимовыручка народов России и Белоруссии, твердость президентов помогали "преодолеть любые вызовы, стоявшие перед нами". "Убежден, что преодолеем любые другие, которые наверняка еще возникнут в нашей общей истории", - указал он. По словам министра, единственный вывод заключается в том, чтобы "полагаться на самих себя". "Прежде всего, на Союзное государство, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, проекты выстраивания Большого Евразийского партнерства с участием упомянутых мной организаций, ШОС. С учетом тех проектов, которые реализуются в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь", - заключил Лавров.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
https://ria.ru/20230628/rossiya-1880905591.html
https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html
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россия, белоруссия, киев, сергей лавров, союзное государство, евразийский экономический союз, одкб
Россия, Белоруссия, Киев, Сергей Лавров, Союзное государство, Евразийский экономический союз, ОДКБ
Лавров: Запад собирает нацистскую коалицию против России и Белоруссии
Лавров: Запад, используя Украину, собирает нацистскую коалицию против России и Белоруссии
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Запад, используя в качестве инструмента киевский режим, пытается собрать нацистскую коалицию против России и Белоруссии, но Москва и Минск преодолеют любые проблемы, которые наверняка еще возникнут в общей истории, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"То, что делает Запад, используя в качестве инструмента киевский режим, не может быть расценено иначе, как очередная попытка собрать нацистскую коалицию против славянских народов, России и уже против Белоруссии. Это объявлено официально", - сказал Лавров в ходе выступления на приеме по случаю Дня Независимости Белоруссии.
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Он добавил, что сейчас "возрождается нацизм при полном попустительстве и поощрении западных соседей", а в "некогда, как казалось, общем европейском доме посеяны зерна ненависти, расового превосходства, зерна отмены культуры, в том числе и славянской".
"Это не скрывается. Превращается в практическую политику. Сносятся памятники тем, кто освобождал Европу
. На их месте воздвигают статуи нацистских преступников Степана Бандеры, Романа Шухевича", - отметил глава российской дипломатии.
Лавров подчеркнул, что солидарность, братское единство, взаимовыручка народов России и Белоруссии, твердость президентов помогали "преодолеть любые вызовы, стоявшие перед нами".
"Убежден, что преодолеем любые другие, которые наверняка еще возникнут в нашей общей истории", - указал он.
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По словам министра, единственный вывод заключается в том, чтобы "полагаться на самих себя".
"Прежде всего, на Союзное государство
, ОДКБ
, ЕАЭС
, СНГ
, проекты выстраивания Большого Евразийского партнерства с участием упомянутых мной организаций, ШОС
. С учетом тех проектов, которые реализуются в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь", - заключил Лавров.
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