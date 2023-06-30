https://ria.ru/20230630/kino-1879973084.html

А вот и был: как снимали секс в советском кино и как сейчас

А вот и был: как снимали секс в советском кино и как сейчас - РИА Новости, 30.06.2023

А вот и был: как снимали секс в советском кино и как сейчас

В СССР секса нет!" — фраза известная, но, конечно, неверная. Об эротике в советских картинах и секретах постельных сцен российских фильмов — в материале РИА... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T08:00

2023-06-30T08:00

2023-06-30T08:06

культура

ссср

татьяна доронина

александр лазарев (актер)

иван грозный

секс

эротика

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. "В СССР секса нет!" — фраза известная, но, конечно, неверная. Об эротике в советских картинах и секретах постельных сцен российских фильмов — в материале РИА Новости.Любовь не грех, если снимал ТарковскийВ Советском Союзе в разные эпохи сексуальность показывали по-разному, объясняет кинокритик и писательница Елена Кушнир."Еще в 1920-е в кино были сцены с обнаженными, но с наступлением сталинской эпохи все это быстро закончилось, — рассказывает она. — Тем не менее всегда давали понять, что персонажи живут как муж с женой, хотя ничего такого между ними показано не было".В скульптуре, на живописных полотнах и в кино воплощением эротизма были люди с атлетическими фигурами. На парадах маршировали красивые комсомольцы и комсомолки.Более ярко эротика начала проявляться в оттепель шестидесятых."Пусть и очень скромно по современным меркам, но показывали даже целые эротические сцены. Как в картине "Еще раз про любовь", — приводит пример Елена.Персонажи, которых играют Татьяна Доронина и Александр Лазарев, ложатся в постель, и зритель не видит ничего, кроме их голов."Тем не менее понятно, что люди занимаются любовью. Дальше об этом говорится прямо — когда героиня рассуждает, что за подобные поступки ее могут серьезно осудить", — добавляет эксперт.Яркие образы представляет зрителю один из фильмов Тарковского — посвященная строгой православной Руси лента "Андрей Рублев"."Речь о знаменитой сцене в ночь Ивана Купалы, — уточняет Кушнир. — Там показаны обнаженные люди, присутствует эротика в народном стиле. Главный герой, монах, всего этого пугается, но одна из девушек говорит ему: "Что в этом плохого, когда любовь?" В 1970-е годы эротика проявляется все более ярко. Пример — фильм "Осень" (1974), герои которого целую неделю занимаются любовью в деревне на Севере.Разумеется, в советском кино показывали только традиционные отношения. Однако есть одна картина, которая до сих пор вызывает у критиков вопросы. Это "Иван Грозный" (1958) Сергея Эйзенштейна.Кульминация второй части — знаменитая пляска опричников. Молодой и красивый боярин Федор Басманов танцует перед царем в женском платье и с девичьей личиной.В реальности политический противник Грозного князь Курбский (и не только он) нередко называл Басманова "царев любовник". Секс-символы в водевиляхЭротика в кино — это не только жаркие сцены в постели, но и обаяние актеров."При всей водевильности фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" (1977) Маргарита Терехова в роли Миледи стала безусловным секс-символом нашего кино, потому что она сама по себе роскошная женщина", — считает Елена Кушнир.Другой пример — "Табор уходит в небо" со Светланой Тома. Героиня не просто участвует в эротических сценах — она настолько яркая и харизматичная, что не может не привлекать мужское внимание.Перестройка и прорыв цензурной плотиныС началом 90-х наступает время свободы: наконец-то показывать можно что угодно. На смену робкому эросу СССР приходит грубое, бьющее в лоб чрезмерное обилие постельных сцен. Одним из знаковых фильмов эпохи называют "Маленькую Веру" (хотя картина эта, безусловно, не о сексе)."Перестроечная эротика — эксплуатационная. Как и многое в те времена: боевики, запрещенные вещества. Запреты сняли — плотину прорвало, все это хлынуло на экран", — отмечает эксперт.Заложенная в эпоху перестройки традиция снимать любовные сцены сексистски никуда не делась. Позже все это вылилось в довольно пошлые комедии: "Гитлер капут", "Бабушка легкого поведения" и другие. Снимать непошлоСейчас во многих сильных сериалах, выходящих в основном в онлайн-кинотеатрах, эротические сцены — не эффектный аттракцион или скандальная провокация, а необходимое средство выразительности ("Содержанки", AMORE MORE, "Бывшие", "Чики", "The Телки", "Хорошие девочки попадают в рай").Гример Лариса Лобанова, работавшая, например, над фильмом "Нюрнберг" (2023), рассказывает: при съемке постельных сцен есть несколько общих правил, которым стараются следовать."Используют грим, который подбирают в зависимости от возраста, типа лица и характера актрисы по фильму. Часто в откровенных сценах актеров заменяют дублеры. Очень многое зависит от оператора: как и с какой именно точки он снимет. И конечно, от режиссера. Делают сразу несколько дублей, потом выбирают лучшие", — объясняет Лариса.Чтобы процесс съемок прошел спокойно и завершился хорошо, режиссер обговаривает с актерами все детали заранее, уточнил РИА Новости кинорежиссер Александр Грабарь ("Час Волкова", "Кулагин и партнеры" и др.)."Русские артисты в целом в начале и середине двухтысячных были куда более стеснительными или, проще говоря, зажатыми, чем их западные коллеги. Приходилось вести разговоры и во время кастинга, и позже на съемках. Обычное их требование было — удалить всех лишних с площадки и от мониторов, оставив минимум сотрудников", — отметил Грабарь.Нередко, как рассказал режиссер, приходилось находить специфические ходы, чтобы сцена секса удалась."С ужесточением цензурных требований приходилось исхитряться. Так, во время съемки телефильма "Серебряный отблеск счастья" для канала "Россия" мы снимали подобную сцену из коридора через открытую дверь спальни, где все было сыграно как бы ногами героев. А в моем полнометражном проекте "Трасса М8" секс героев был перемещен в джакузи, чтобы девушка ныряла в непрозрачную пену и выныривала из нее, а о происходящем зритель догадывался по выражению лица мужчины", — рассказал режиссер.Дарья Мороз в интервью РИА Новости раскрыла детали актерской подготовки к постельным сценам."В театральном институте такому не учат. Кроме партнера, с которым вы договариваетесь, еще десять человек вокруг — с аппаратурой, камерами. У вас есть технические задачи: ракурс, что делаете, в каком темпераменте, что хотите этой сценой показать. Плюс комментарии режиссера по рации. Даже забавно: ты работаешь страстную страсть, а режиссер дает задачу. Главное в этот момент — не расколоться", — рассказала Мороз.Актер кино, артист Театра на Бронной Богдан Жилин отметил, что художественное кино — не порно: у создателей картины нет задачи показать ненужные детали."Я играл продюсера в коротком метре "Муха на окне". Была сцена, где главная героиня стала свидетелем секса моего персонажа и своего альтер эго. У нас были репетиции постельных сцен, поэтому мы с партнершей успели привыкнуть друг к другу. К моменту съемок уже относились как хирурги к операции — хладнокровно, без стеснения. Многое решает ракурс — обычно ниже пупка ничего не снимается. Мы были голые, но в "кинотрусах", — сказал артист РИА Новости.Впрочем, на восприятие влияет не только визуальный ряд."В "Нюрнберге", например, очень красиво сняли любовную сцену. И очень большую роль сыграла музыка великого Эдуарда Артемьева. Но, конечно, не только она: игра актеров, мастерство режиссера Николая Лебедева и операторская работа", — считает Лариса Лобанова.И конечно, огромную роль играет химия между актерами — с ней никакие дублеры не нужны. Впрочем, это касается не только секса, но и любых взаимоотношений на экране.

https://ria.ru/20230622/pandemiya-1879629842.html

ссср

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2023

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

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