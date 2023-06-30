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Парламент Казахстана ушел на каникулы - РИА Новости, 30.06.2023
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07:22 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/kazakhstan-1881350313.html
Парламент Казахстана ушел на каникулы
Парламент Казахстана ушел на каникулы - РИА Новости, 30.06.2023
Парламент Казахстана ушел на каникулы
Депутаты нижней и верхней палат парламента Казахстана ушли на каникулы до сентября, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T07:22
2023-06-30T07:22
казахстан
ерлан кошанов
в мире
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АСТАНА, 30 июн - РИА Новости. Депутаты нижней и верхней палат парламента Казахстана ушли на каникулы до сентября, передает корреспондент РИА Новости. Совместное заседание палат, посвященное закрытию первой сессии парламента республики восьмого созыва, прошло в пятницу. Председатель мажилиса (нижней палаты парламента) Ерлан Кошанов на заседании отметил, что впервые в мажилисе представлены шесть политических партий, в том числе в состав парламента вошла партия, до этого долгое время находившаяся в оппозиции. "Текущий созыв стал самым многопартийным парламентом в истории Казахстана. Мажилис стал площадкой, объединившей разные взгляды и политические силы, пришла новая волна народных избранников. Состав мажилиса пополнился депутатами, которые впервые за долгие годы были избраны от одномандатных округов и сумели в конкурентной борьбе обойти претендентов", - сказал спикер. Он пояснил, что наряду с этим расширилось присутствие женщин, лиц с особенными потребностями и молодежи. "Восьмой созыв можно по праву назвать самым молодым парламентом всех созывов", - подчеркнул Кошанов. Спикер напомнил, что первая сессия продлилась всего 100 дней. "Несмотря на это, по выполненным задачам работа данной сессии была очень важной и содержательной... В работе парламента находилось 82 законопроекта, из которых 25 принято, 13 законов подписаны президентом", - пояснил он. Выборы депутатов нижней палаты прошли 19 марта. Большинство мест - 62 из 98 - в мажилисе заняла крупнейшая партия "Аманат". В парламент также прошла партия "Ауыл" (восемь мест), Respublica и "Ак жол" (по шесть), Народная партия Казахстана (пять) и Общенациональная социал-демократическая партия (четыре). Еще семь депутатских мест заняли кандидаты, баллотировавшиеся на выборы в порядке самовыдвижения.
https://ria.ru/20230627/kazakhstan-1880646776.html
https://ria.ru/20230330/smailov-1861746864.html
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казахстан, ерлан кошанов, в мире
Казахстан, Ерлан Кошанов, В мире
Парламент Казахстана ушел на каникулы

Депутаты казахстанского парламента ушли на каникулы до сентября

© Sputnik / Владислав ВодневМажилис Парламента Республики Казахстан
Мажилис Парламента Республики Казахстан - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Sputnik / Владислав Воднев
Мажилис Парламента Республики Казахстан. Архивное фото
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АСТАНА, 30 июн - РИА Новости. Депутаты нижней и верхней палат парламента Казахстана ушли на каникулы до сентября, передает корреспондент РИА Новости.
Совместное заседание палат, посвященное закрытию первой сессии парламента республики восьмого созыва, прошло в пятницу.
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Председатель мажилиса (нижней палаты парламента) Ерлан Кошанов на заседании отметил, что впервые в мажилисе представлены шесть политических партий, в том числе в состав парламента вошла партия, до этого долгое время находившаяся в оппозиции.
"Текущий созыв стал самым многопартийным парламентом в истории Казахстана. Мажилис стал площадкой, объединившей разные взгляды и политические силы, пришла новая волна народных избранников. Состав мажилиса пополнился депутатами, которые впервые за долгие годы были избраны от одномандатных округов и сумели в конкурентной борьбе обойти претендентов", - сказал спикер.
Он пояснил, что наряду с этим расширилось присутствие женщин, лиц с особенными потребностями и молодежи. "Восьмой созыв можно по праву назвать самым молодым парламентом всех созывов", - подчеркнул Кошанов.
Спикер напомнил, что первая сессия продлилась всего 100 дней. "Несмотря на это, по выполненным задачам работа данной сессии была очень важной и содержательной... В работе парламента находилось 82 законопроекта, из которых 25 принято, 13 законов подписаны президентом", - пояснил он.
Выборы депутатов нижней палаты прошли 19 марта. Большинство мест - 62 из 98 - в мажилисе заняла крупнейшая партия "Аманат". В парламент также прошла партия "Ауыл" (восемь мест), Respublica и "Ак жол" (по шесть), Народная партия Казахстана (пять) и Общенациональная социал-демократическая партия (четыре). Еще семь депутатских мест заняли кандидаты, баллотировавшиеся на выборы в порядке самовыдвижения.
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