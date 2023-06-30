Лучшие фото РИА Новости, июнь 2023 года

Участница праздничных мероприятий, посвященных Дню России.
Участница праздничных мероприятий, посвященных Дню России.
Модели демонстрируют коллекцию одежды "Сиамские метаморфозы" Екатерины Матлиной на дефиле "Ассоциации-2023".
Модели демонстрируют коллекцию одежды "Сиамские метаморфозы" Екатерины Матлиной на дефиле "Ассоциации-2023".
Участницы эвенского праздника Хэбденэк в Магадане.
Участницы эвенского праздника Хэбденэк в Магадане.
Белая медведица Герда с детенышами в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило.
Белая медведица Герда с детенышами в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило.
Девушка с кошкой в пункте временного размещения на территории стадиона "Белгород-Арена".
Девушка с кошкой в пункте временного размещения на территории стадиона "Белгород-Арена".
Бойцы ЧВК "Вагнер" покидают штаб Южного военного округа в Ростове-на Дону.
Бойцы ЧВК "Вагнер" покидают штаб Южного военного округа в Ростове-на Дону.
Артистка Московского цирка Никулина на Цветном бульваре в программе "Ныряй в чудеса" в тематическом парке аттракционов "Сочи парк".
Артистка Московского цирка Никулина на Цветном бульваре в программе "Ныряй в чудеса" в тематическом парке аттракционов "Сочи парк".
Актеры театральной компании "ЗаУглом" во время циркового интерактивного представления на ретровелосипедах "Лисапед-шоу".
Актеры театральной компании "ЗаУглом" во время циркового интерактивного представления на ретровелосипедах "Лисапед-шоу".
Мужчина принимает участие в акции "Линия памяти" на Крымской набережной в Москве.
Мужчина принимает участие в акции "Линия памяти" на Крымской набережной в Москве.
Туристы во время экскурсии по городу с помощью технологий виртуальной реальности у кафедрального собора в Калининграде.
Туристы во время экскурсии по городу с помощью технологий виртуальной реальности у кафедрального собора в Калининграде.
Участники прыгают через костер во время латышского народного праздника "Лиго" в деревне Бобровка Омской области.
Участники прыгают через костер во время латышского народного праздника "Лиго" в деревне Бобровка Омской области.
Члены команды "Гидроцирк" демонстрируют трюки на флайбордах и гидроскутерах во время празднования Дня России и 395-летия Красноярска.
Члены команды "Гидроцирк" демонстрируют трюки на флайбордах и гидроскутерах во время празднования Дня России и 395-летия Красноярска.
Сотрудники АО "Мособлгаз" во время учений по ликвидации крупномасштабной чрезвычайной ситуации.
Сотрудники АО "Мособлгаз" во время учений по ликвидации крупномасштабной чрезвычайной ситуации.
Бриг "Россия" на второй репетиции праздника "Алые паруса" в Петербурге.
Бриг "Россия" на второй репетиции праздника "Алые паруса" в Петербурге.
Президент России Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в Дагестане.
Президент России Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в Дагестане.
Выпускники и учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время репетиции.
Выпускники и учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время репетиции.
Волонтер организации "Добро мира — волонтеры Крыма" Валерия Петрусевич во время эвакуации жителей в городе Голая Пристань.
Волонтер организации "Добро мира — волонтеры Крыма" Валерия Петрусевич во время эвакуации жителей в городе Голая Пристань.
Священнослужитель у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения в храме Христа Спасителя.
Священнослужитель у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения в храме Христа Спасителя.
Участницы танцевального коллектива на торжественной линейке в первый день летней смены во Всероссийском детском центре "Орленок".
Участницы танцевального коллектива на торжественной линейке в первый день летней смены во Всероссийском детском центре "Орленок".
Скачки на лощадях на дистанцию два километра на ежегодном празднике "Сабантуй" в Лаишевском районе Республики Татарстан.
Скачки на лощадях на дистанцию два километра на ежегодном празднике "Сабантуй" в Лаишевском районе Республики Татарстан.
Модный показ студентов программы бакалавриата "Дизайн костюма", посвященный теме учебного года "Москва — любовь моя" в Гостином дворе.
Модный показ студентов программы бакалавриата "Дизайн костюма", посвященный теме учебного года "Москва — любовь моя" в Гостином дворе.
Девушки на выставке "Кинографика перестройки. Последний советский киноплакат" в Музейном центре "Площадь Мира" в Красноярске.
Девушки на выставке "Кинографика перестройки. Последний советский киноплакат" в Музейном центре "Площадь Мира" в Красноярске.
Девушка сидит на бортике бассейна пляжного комплекса "Мираж" на окраине Красноярска.
Девушка сидит на бортике бассейна пляжного комплекса "Мираж" на окраине Красноярска.
Спортсмен на соревнованиях Кубка Содружества по мотокроссу на трассе ВДЦ "Орленок" в Краснодарском крае.
Спортсмен на соревнованиях Кубка Содружества по мотокроссу на трассе ВДЦ "Орленок" в Краснодарском крае.
Люди участвуют в коллективном заплыве на SUP-бордах в акваторию Абаканской протоки Енисея на открытии SUP-станции Doska в центре Красноярска.
Люди участвуют в коллективном заплыве на SUP-бордах в акваторию Абаканской протоки Енисея на открытии SUP-станции Doska в центре Красноярска.
Девушка на фестивале "Курбан-Фест" в Старо-Татарской слободе в Казани.
Девушка на фестивале "Курбан-Фест" в Старо-Татарской слободе в Казани.
Верующие в соборной мечети Пятигорска во время намаза в праздник Курбан-байрам.
Верующие в соборной мечети Пятигорска во время намаза в праздник Курбан-байрам.
Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" в ЛНР.
Участники йога-марафона на острове Канта в Калининграде.
Участники йога-марафона на острове Канта в Калининграде.
Участники регаты Фриды Кало в акватории Пестовского водохранилища в Мытищах.
Участники регаты Фриды Кало в акватории Пестовского водохранилища в Мытищах.
Отдыхающие на одном из пляжей в Геленджике.
Девушки в фонтане на Биржевой площади в Москве.
Девушки в фонтане на Биржевой площади в Москве.
Курсанты Уссурийского суворовского военного училища после вручения аттестатов и нагрудных знаков.
Курсанты Уссурийского суворовского военного училища после вручения аттестатов и нагрудных знаков.