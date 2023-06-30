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Лучшие фото РИА Новости, июнь 2023 года - РИА Новости, 30.06.2023
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10:00 30.06.2023
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Лучшие фото РИА Новости, июнь 2023 года
Лучшие фото РИА Новости, июнь 2023 года - РИА Новости, 30.06.2023
Лучшие фото РИА Новости, июнь 2023 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T10:00
2023-06-30T10:00
фото
санкт-петербург
магадан
россия
москва
фрида кало
владимир путин
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
санкт-петербург
магадан
россия
москва
красноярск
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фото, фото, санкт-петербург, магадан, россия, москва, фрида кало, владимир путин, московский цирк никулина, красноярск
Фото, Санкт-Петербург, Магадан, Россия, Москва, Фрида Кало, Владимир Путин, Московский цирк Никулина, Красноярск

Лучшие фото РИА Новости, июнь 2023 года

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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Марина Мамонтова | Перейти в медиабанк

Участница праздничных мероприятий, посвященных Дню России.

Участница праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России, в Санкт-Петербурге

Участница праздничных мероприятий, посвященных Дню России.

© РИА Новости / Марина Мамонтова
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1 из 35
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Модели демонстрируют коллекцию одежды "Сиамские метаморфозы" Екатерины Матлиной на дефиле "Ассоциации-2023".

Модели демонстрируют коллекцию одежды Сиамские метаморфозы на тему Сиама модельера Екатерины Матлиной на театрализованном дефиле Ассоциации-2023 в Екатерининском парке в ГМЗ Царское село в Санкт-Петербурге

Модели демонстрируют коллекцию одежды "Сиамские метаморфозы" Екатерины Матлиной на дефиле "Ассоциации-2023".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 35
© РИА Новости / Виктор Сатановский | Перейти в медиабанк

Участницы эвенского праздника Хэбденэк в Магадане.

Участницы традиционного эвенского праздника Хэбденэк (праздник пробуждения природы, Новый год) в Магадане

Участницы эвенского праздника Хэбденэк в Магадане.

© РИА Новости / Виктор Сатановский
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3 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Белая медведица Герда с детенышами в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило.

Белая медведица Герда с белыми медвежатами в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

Белая медведица Герда с детенышами в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 35
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Девушка с кошкой в пункте временного размещения на территории стадиона "Белгород-Арена".

Девушка с кошкой в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Девушка с кошкой в пункте временного размещения на территории стадиона "Белгород-Арена".

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 35
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Бойцы ЧВК "Вагнер" покидают штаб Южного военного округа в Ростове-на Дону.

Бойцы ЧВК Вагнер в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону

Бойцы ЧВК "Вагнер" покидают штаб Южного военного округа в Ростове-на Дону.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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6 из 35
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Артистка Московского цирка Никулина на Цветном бульваре в программе "Ныряй в чудеса" в тематическом парке аттракционов "Сочи парк".

Артистка Московского цирка Никулина на Цветном бульваре в программе Ныряй в чудеса в тематическом парке аттракционов Сочи парк в Сочи

Артистка Московского цирка Никулина на Цветном бульваре в программе "Ныряй в чудеса" в тематическом парке аттракционов "Сочи парк".

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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7 из 35
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

Актеры театральной компании "ЗаУглом" во время циркового интерактивного представления на ретровелосипедах "Лисапед-шоу".

Актёры театральной компании ЗаУглом (Москва) во время циркового интерактивного представления на ретровелосипедах Лисапед-шоу в рамках IV театрального фестиваля БАШНЯ в летнем театре стадиона Балтика в Калининграде

Актеры театральной компании "ЗаУглом" во время циркового интерактивного представления на ретровелосипедах "Лисапед-шоу".

© РИА Новости / Виталий Невар
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8 из 35
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Мужчина принимает участие в акции "Линия памяти" на Крымской набережной в Москве.

Мужчина принимает участие в акция Линия памяти, приуроченной ко Дню памяти и скорби, на Крымской набережной в Москве

Мужчина принимает участие в акции "Линия памяти" на Крымской набережной в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 35
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

Туристы во время экскурсии по городу с помощью технологий виртуальной реальности у кафедрального собора в Калининграде.

Туристы во время экскурсии по городу с помощью технологий виртуальной реальности в VR очках у кафедрального собора в Калининграде

Туристы во время экскурсии по городу с помощью технологий виртуальной реальности у кафедрального собора в Калининграде.

© РИА Новости / Виталий Невар
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10 из 35
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Участники прыгают через костер во время латышского народного праздника "Лиго" в деревне Бобровка Омской области.

Участники прыгают через костер во время латышского народного праздника Лиго в деревне Бобровка Омской области

Участники прыгают через костер во время латышского народного праздника "Лиго" в деревне Бобровка Омской области.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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11 из 35
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Члены команды "Гидроцирк" демонстрируют трюки на флайбордах и гидроскутерах во время празднования Дня России и 395-летия Красноярска.

Члены команды Гидроцирк демонстрируют публике трюки на флайбордах и гидроскутерах в рамках празднования Дня России и 395-летия города Красноярска на Абаканской протоке Енисея в Красноярске

Члены команды "Гидроцирк" демонстрируют трюки на флайбордах и гидроскутерах во время празднования Дня России и 395-летия Красноярска.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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12 из 35
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Сотрудники АО "Мособлгаз" во время учений по ликвидации крупномасштабной чрезвычайной ситуации.

Сотрудники АО Мособлгаз во время комплексных демонстрационных учений по ликвидации крупномасштабной чрезвычайной ситуации на полигоне Ногинского ордена Жукова спасательного центра Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Сотрудники АО "Мособлгаз" во время учений по ликвидации крупномасштабной чрезвычайной ситуации.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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13 из 35
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Бриг "Россия" на второй репетиции праздника "Алые паруса" в Петербурге.

Бриг Россия на второй репетиции праздника выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге

Бриг "Россия" на второй репетиции праздника "Алые паруса" в Петербурге.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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14 из 35
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в Дагестане.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан

Президент России Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в Дагестане.

© РИА Новости / Гавриил Григоров
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15 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Выпускники и учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время репетиции.

Выпускники и учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время репетиции выпускного спектакля на большой сцене НОВАТ (Новосибирский театр оперы и балета)

Выпускники и учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время репетиции.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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16 из 35
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Волонтер организации "Добро мира — волонтеры Крыма" Валерия Петрусевич во время эвакуации жителей в городе Голая Пристань.

Волонтер организации Добро мира - волонтеры Крыма Валерия Петрусевич во время эвакуации местных жителей в городе Голая Пристань после подтопления

Волонтер организации "Добро мира — волонтеры Крыма" Валерия Петрусевич во время эвакуации жителей в городе Голая Пристань.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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17 из 35
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Священнослужитель у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения в храме Христа Спасителя.

Священнослужитель у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве

Священнослужитель у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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18 из 35
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Участницы танцевального коллектива на торжественной линейке в первый день летней смены во Всероссийском детском центре "Орленок".

Участницы танцевального коллектива на торжественной линейке в первый день летней смены во Всероссийском детском центре Орлёнок в Туапсинском районе Краснодарского края

Участницы танцевального коллектива на торжественной линейке в первый день летней смены во Всероссийском детском центре "Орленок".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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19 из 35
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Скачки на лощадях на дистанцию два километра на ежегодном празднике "Сабантуй" в Лаишевском районе Республики Татарстан.

Скачки на лощадях на дистанцию 2 километра на ежегодном празднике Сабантуй в День окончания весенних полевых работ в Лаишевском районе Республики Татарстан

Скачки на лощадях на дистанцию два километра на ежегодном празднике "Сабантуй" в Лаишевском районе Республики Татарстан.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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20 из 35
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Модный показ студентов программы бакалавриата "Дизайн костюма", посвященный теме учебного года "Москва — любовь моя" в Гостином дворе.

Модный показ студентов программы бакалавриата Дизайн костюма, посвящённый теме учебного года Москва - любовь моя в Гостином дворе

Модный показ студентов программы бакалавриата "Дизайн костюма", посвященный теме учебного года "Москва — любовь моя" в Гостином дворе.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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21 из 35
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Девушки на выставке "Кинографика перестройки. Последний советский киноплакат" в Музейном центре "Площадь Мира" в Красноярске.

Девушки на выставке Кинографика перестройки. Последний советский киноплакат, переданной в дар музею коллекционером Натальей Мокшиной, в Музейном центре Площадь Мира в Красноярске

Девушки на выставке "Кинографика перестройки. Последний советский киноплакат" в Музейном центре "Площадь Мира" в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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22 из 35
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Девушка сидит на бортике бассейна пляжного комплекса "Мираж" на окраине Красноярска.

Девушка сидит на бортике бассейна пляжного комплекса Мираж на территории спортивно-развлекательного комплекса Бобровый лог на окраине Красноярска

Девушка сидит на бортике бассейна пляжного комплекса "Мираж" на окраине Красноярска.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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23 из 35
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Спортсмен на соревнованиях Кубка Содружества по мотокроссу на трассе ВДЦ "Орленок" в Краснодарском крае.

Спортсмен на соревнованиях Кубка Содружества по мотокроссу на трассе ВДЦ Орлёнок в Краснодарском крае

Спортсмен на соревнованиях Кубка Содружества по мотокроссу на трассе ВДЦ "Орленок" в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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24 из 35
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в шезлонгах в Москве.
Люди отдыхают в шезлонгах в Москве
Люди отдыхают в шезлонгах в Москве.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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25 из 35
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДевушка на открытии новой пляжной зоны Dream Beach Club на "Острове Мечты" в Москве.
Девушка на открытии новой пляжной зоны Dream Beach Club на Острове Мечты в Москве
Девушка на открытии новой пляжной зоны Dream Beach Club на "Острове Мечты" в Москве.
© РИА Новости / Илья Питалев
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26 из 35
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Люди участвуют в коллективном заплыве на SUP-бордах в акваторию Абаканской протоки Енисея на открытии SUP-станции Doska в центре Красноярска.

Люди участвуют в коллективном заплыве на SUP-бордах в акваторию Абаканской протоки Енисея в рамках открытия SUP-станции Doska на острове Отдыха в центре Красноярска

Люди участвуют в коллективном заплыве на SUP-бордах в акваторию Абаканской протоки Енисея на открытии SUP-станции Doska в центре Красноярска.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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27 из 35
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Девушка на фестивале "Курбан-Фест" в Старо-Татарской слободе в Казани.

Девушка с сахарной ватой на фестивале Курбан-Фест в Старо-Татарской слободе в Казани

Девушка на фестивале "Курбан-Фест" в Старо-Татарской слободе в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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28 из 35
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанк

Верующие в соборной мечети Пятигорска во время намаза в праздник Курбан-байрам.

Верующие в соборной мечети Пятигорска во время намаза в праздник Курбан-Байрам

Верующие в соборной мечети Пятигорска во время намаза в праздник Курбан-байрам.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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29 из 35
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" в ЛНР.

Самоходная гаубица 2С19 Мста-С российских вооруженных сил на закрытых огневых позициях в ЛНР

Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" в ЛНР.

© РИА Новости / РИА Новости
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30 из 35
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

Участники йога-марафона на острове Канта в Калининграде.

Участники йога-марафона на острове Канта в международный день йоги в Калининграде

Участники йога-марафона на острове Канта в Калининграде.

© РИА Новости / Виталий Невар
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31 из 35
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Участники регаты Фриды Кало в акватории Пестовского водохранилища в Мытищах.

Участники регаты Фриды Кало в акватории Пестовского водохранилища в Мытищах Московской области

Участники регаты Фриды Кало в акватории Пестовского водохранилища в Мытищах.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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32 из 35
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на одном из пляжей в Геленджике.

Отдыхающие на одном из пляжей города Геленджик

Отдыхающие на одном из пляжей в Геленджике.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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33 из 35
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Девушки в фонтане на Биржевой площади в Москве.

Девушки в фонтане на Биржевой площади в Москве в жаркую погоду

Девушки в фонтане на Биржевой площади в Москве.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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34 из 35
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Курсанты Уссурийского суворовского военного училища после вручения аттестатов и нагрудных знаков.

Курсанты Уссурийского суворовского военного училища после торжественной церемонии вручения аттестатов о среднем образовании и нагрудных знаков об окончании училища

Курсанты Уссурийского суворовского военного училища после вручения аттестатов и нагрудных знаков.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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