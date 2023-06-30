Посол Ирана прокомментировал заявление Путина о Коране
Посол Ирана Казем Джалали назвал заявление Путина о Коране благородным поступком
Флаг Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали назвал заявление президента РФ Владимира Путина об уважении к Корану в России благородным поступком.
Путин 28 июня в ходе своего визита в Дагестан посетил Джума-мечеть в Дербенте, считающуюся одной из древнейших в мире, там ему подарили Коран. В ходе визита в мечеть президент заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
"То, что Владимир Путин в Дербенте принял в подарок Коран, сказав, что в России с уважением относятся к божественным книгам, в том числе, к Корану, – это благородный поступок главы государства. Это уважение к последователям ислама России, к соотечественникам, вообще к мусульманам в мире", - рассказал посол на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня " в связи с проведением Дней культуры Ирана в России 4-9 июля.
По словам Джалали, сегодня западноевропейские государства и США пытаются ввести лживую повестку в религиозной сфере. "Что можно все, что религиозные правила ничего не значат, что человеческие эмоции и желания превыше всего. А Владимир Путин, принимая в подарок Коран, ясно сказал, что неуважение к священным писаниям в РФ недопустимо и преступно", - сказал Казем Джалали.