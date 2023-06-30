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Посол Ирана прокомментировал заявление Путина о Коране - РИА Новости, 30.06.2023
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14:44 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/iran-1881460949.html
Посол Ирана прокомментировал заявление Путина о Коране
Посол Ирана прокомментировал заявление Путина о Коране - РИА Новости, 30.06.2023
Посол Ирана прокомментировал заявление Путина о Коране
Посол Ирана в России Казем Джалали назвал заявление президента РФ Владимира Путина об уважении к Корану в России благородным поступком. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:44
2023-06-30T14:44
россия
иран
дербент
владимир путин
казем джалали
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали назвал заявление президента РФ Владимира Путина об уважении к Корану в России благородным поступком. Путин 28 июня в ходе своего визита в Дагестан посетил Джума-мечеть в Дербенте, считающуюся одной из древнейших в мире, там ему подарили Коран. В ходе визита в мечеть президент заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил. "То, что Владимир Путин в Дербенте принял в подарок Коран, сказав, что в России с уважением относятся к божественным книгам, в том числе, к Корану, – это благородный поступок главы государства. Это уважение к последователям ислама России, к соотечественникам, вообще к мусульманам в мире", - рассказал посол на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня " в связи с проведением Дней культуры Ирана в России 4-9 июля. По словам Джалали, сегодня западноевропейские государства и США пытаются ввести лживую повестку в религиозной сфере. "Что можно все, что религиозные правила ничего не значат, что человеческие эмоции и желания превыше всего. А Владимир Путин, принимая в подарок Коран, ясно сказал, что неуважение к священным писаниям в РФ недопустимо и преступно", - сказал Казем Джалали.
https://ria.ru/20230629/koran-1881323613.html
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россия, иран, дербент, владимир путин, казем джалали
Россия, Иран, Дербент, Владимир Путин, Казем Джалали
Посол Ирана прокомментировал заявление Путина о Коране

Посол Ирана Казем Джалали назвал заявление Путина о Коране благородным поступком

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали назвал заявление президента РФ Владимира Путина об уважении к Корану в России благородным поступком.
Путин 28 июня в ходе своего визита в Дагестан посетил Джума-мечеть в Дербенте, считающуюся одной из древнейших в мире, там ему подарили Коран. В ходе визита в мечеть президент заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
"То, что Владимир Путин в Дербенте принял в подарок Коран, сказав, что в России с уважением относятся к божественным книгам, в том числе, к Корану, – это благородный поступок главы государства. Это уважение к последователям ислама России, к соотечественникам, вообще к мусульманам в мире", - рассказал посол на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня " в связи с проведением Дней культуры Ирана в России 4-9 июля.
По словам Джалали, сегодня западноевропейские государства и США пытаются ввести лживую повестку в религиозной сфере. "Что можно все, что религиозные правила ничего не значат, что человеческие эмоции и желания превыше всего. А Владимир Путин, принимая в подарок Коран, ясно сказал, что неуважение к священным писаниям в РФ недопустимо и преступно", - сказал Казем Джалали.
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РоссияИранДербентВладимир ПутинКазем Джалали
 
 
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