https://ria.ru/20230630/iran-1881460949.html

Посол Ирана прокомментировал заявление Путина о Коране

Посол Ирана прокомментировал заявление Путина о Коране - РИА Новости, 30.06.2023

Посол Ирана прокомментировал заявление Путина о Коране

Посол Ирана в России Казем Джалали назвал заявление президента РФ Владимира Путина об уважении к Корану в России благородным поступком. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T14:44

2023-06-30T14:44

2023-06-30T14:44

россия

иран

дербент

владимир путин

казем джалали

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали назвал заявление президента РФ Владимира Путина об уважении к Корану в России благородным поступком. Путин 28 июня в ходе своего визита в Дагестан посетил Джума-мечеть в Дербенте, считающуюся одной из древнейших в мире, там ему подарили Коран. В ходе визита в мечеть президент заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил. "То, что Владимир Путин в Дербенте принял в подарок Коран, сказав, что в России с уважением относятся к божественным книгам, в том числе, к Корану, – это благородный поступок главы государства. Это уважение к последователям ислама России, к соотечественникам, вообще к мусульманам в мире", - рассказал посол на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня " в связи с проведением Дней культуры Ирана в России 4-9 июля. По словам Джалали, сегодня западноевропейские государства и США пытаются ввести лживую повестку в религиозной сфере. "Что можно все, что религиозные правила ничего не значат, что человеческие эмоции и желания превыше всего. А Владимир Путин, принимая в подарок Коран, ясно сказал, что неуважение к священным писаниям в РФ недопустимо и преступно", - сказал Казем Джалали.

https://ria.ru/20230629/koran-1881323613.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, иран, дербент, владимир путин, казем джалали