https://ria.ru/20230630/google-1881340142.html

Google прекратит публикацию новостей и ссылок на канадские издания

Google прекратит публикацию новостей и ссылок на канадские издания - РИА Новости, 30.06.2023

Google прекратит публикацию новостей и ссылок на канадские издания

Американская компания Google прекратит распространение новостей канадских изданий и публикацию ссылок на них в результатах поисковой выдачи, новостном сервисе и РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T02:43

2023-06-30T02:43

2023-06-30T05:54

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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Американская компания Google прекратит распространение новостей канадских изданий и публикацию ссылок на них в результатах поисковой выдачи, новостном сервисе и других продуктах, используемых пользователями для изучения информации из-за вступления в силу в Канаде закона, призванного заставить интернет-гигантов платить изданиям за контент."Мы проинформировали правительство (Канады - ред.) о том, что приняли сложное решение после вступления закона в силу удалять ссылки на канадские новости из нашего поиска, новостей и продуктов для изучения", - говорится в заявлении компании. В Google подчеркнули, что хотя эта законодательная инициатива уже стала законом, она остается неработоспособной. "Правительство не предоставило нам повода верить, что в рамках регуляторного процесса будет возможным разрешить структурные проблемы законодательства", - добавили в Google, подчеркнув, что "беспрецедентное" решение устанавливать цену за ссылки создает неопределенность для продуктов компании и увеличивает финансовые обязательства "просто за счет помощи канадцам в доступе к новостям канадских издателей". Ранее в июне запрещенная в России экстремистская организация Meta* предупреждала, что также заблокирует доступ к новостям в своих соцсетях Facebook* и Instagram* (также запрещены в РФ) для всех пользователей из Канады. В законе изложены правила, которые заставляют онлайн-платформы заключать коммерческие сделки и платить издателям новостей за их контент.* Деятельность Meta* (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230628/biznesmeny-1880901877.html

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канада, россия, google, в мире