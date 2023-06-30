https://ria.ru/20230630/fursin-1881265322.html

Алексей Фурсин: в Москве есть запрос от бизнеса на создание производств

Алексей Фурсин: в Москве есть запрос от бизнеса на создание производств - РИА Новости, 30.06.2023

Алексей Фурсин: в Москве есть запрос от бизнеса на создание производств

Фестиваль "Российская креативная неделя. Москва-фест" пройдет в столице с 3 по 9 июля, его участниками станут представители технологического и креативного... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T11:00

2023-06-30T11:00

2023-06-30T11:00

интервью

москва

россия

ближний восток

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

экономика

технологии

департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы

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Фестиваль "Российская креативная неделя. Москва-фест" пройдет в столице с 3 по 9 июля, его участниками станут представители технологического и креативного бизнеса из России и дружественных стран. О том, как изменился московский бизнес-климат, восстановился ли столичный рынок после ухода зарубежных компаний, и какой эффект дают зарубежные бизнес-миссии для предпринимателей, в преддверии фестиваля в интервью РИА Новости рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. Беседовала Ольга Овчинникова.– Алексей Анатольевич, как вы можете оценить московский бизнес-климат на сегодняшний день?– Я могу оценить его как позитивно стабилизирующийся. На мой взгляд, прошла "истерия" 2022 года, когда все нервничали, что делать с бизнесом, когда ломались бизнес-связи, менялись партнеры и логистика, рынок сбыта.Сейчас прошло время, произошла определенная настройка бизнес-процессов, некоторые даже переориентировались на новые продукты. Статистика показывает, что климат предполагает в Москве создание новых бизнесов, у нас не упало количество новых предпринимателей, в столице в среднем что до пандемии, что до санкций ежемесячно появлялось около 10-11 тысяч предпринимателей. И каждый месяц 2023 года в среднем создается около 11 тысяч субъектов МСП. Прирост по результатам 2022 года был нормальный – плюс 7,1%. В экономике города доля бизнеса выросла до 26%, то есть до четверти экономики города обеспечивает малое предпринимательство. В абсолюте приросли еще на 160 миллиардов рублей при условиях санкций, это очень хорошие показатели.Первые пять месяцев 2023 года также показали рост кассовой выручки у предпринимателей под 20% к аналогичному периоду прошлого года. Это лучший индикатор для того, чтобы оценить с точки зрения и климата, и предпринимательской работы.– То есть я правильно понимаю, что рынок восстановился после ухода зарубежных компаний?– Я думаю, что он не до конца еще структурировался, так как есть сферы, где процесс изменений продолжается. Сейчас идет большой запрос на глубину, так сказать, отечественности продукта. То есть, если раньше важно было, что готовое изделие произведено в России, или для нас – в Москве, то сейчас изделие должно быть произведено из того, что сделано тоже в Москве или в России. Потребитель стал избирательнее. Если вчера обращали внимание, например, на оборудование, то сейчас важно из чего оно состоит – корпус, программное обеспечение, комплектующие. Понятно, что есть элементы, особенно в электронике, которые мы пока будем потреблять зарубежные. Но стремление компаний обеспечить независимость от поставщика, либо сделать ее более стабильной говорит о том, что уйдет определенное время на то, чтобы рынок до конца структурировался в новых условиях.На мой взгляд, появился большой спрос на предпринимательство, потому что увидели в этом не просто профессию, имидж, а еще возможность реально экономически себя обеспечивать. Понятно, что надо ставить задачу перевести количество в качество. И наша политика на этом и завязана. Если пять-шесть лет назад мы занимались популяризацией предпринимательства, то сейчас наше внимание сфокусировано на том, чтобы этот бизнес был более качественным и эффективным.– А какая сфера показывает наибольший рост?– Сейчас мы видим запрос со стороны предпринимателей именно на создание производства. Точнее разных производств: от традиционной продукции до технологических продуктов. А также уже несколько лет продолжается тренд на создание бизнеса в сфере цифровых решений – ПО, сервисы, цифровые услуги. Также для нас важна сейчас новая сфера, которой мы занялись еще четыре года назад, – креативная индустрия является перспективной сферой, основанной на таланте и творчестве. В Москве не развито сельское хозяйство или нефтедобывающая отрасль, зато мы можем превращать человеческий потенциал в экономический ресурс.И когда мы формируем инструменты поддержки, у нас нет задачи всех "тонким слоем размазать", необходимо именно сфокусироваться на определенных предпринимателях в определенных сферах, которые дадут максимальную отдачу для экономики. И мы формировали для себя портреты таких предпринимателей, выделяли лидеров, и что важно, это свойственно многим мегаполисам, небольшое количество лидеров создают фактически ключевое влияние на основные параметры, которые для нас ценны: выручка, численность работающих. По нашей статистике, фактически от 10% до 12% субъектов малого бизнеса влияют на практически 90-95% этих показателей. Эти лидеры являются для нас основным фокусом, потому что, чем больше ты на них влияешь, тем больше они делают вклад в экономику.– В этом году планировалось организовать 22 бизнес-миссии для столичных компаний. Каковы результаты прошедших бизнес-миссий?– Вместе с зарубежными выставками, где открывается стенд Made in Moscow, количество мероприятий для московских экспортеров в этом году выросло до 37. Мы увеличили их число, потому что понимаем, сейчас большой потенциал для развития предпринимательства именно с точки зрения экспортной деятельности, для большинства предпринимателей, особенно в сферах технологической, креативной, нужен глобальный рынок. Допустим, для представителей гейм-индустрии, чтобы игра пошла, по их оценкам, нужно, чтобы численность аудитории была в несколько сотен миллионов людей. Это значит, что рынка одной нашей страны будет недостаточно, как минимум, нужен рынок стран СНГ.Конечно, для нас сейчас важны две вещи. Во-первых, показать нашу продукцию. Мне кажется, существует большое заблуждение, что о нашем продукте хорошо знают за рубежом. А во время бизнес-миссий идут деловые переговоры между двумя компаниями или группой компаний. Понятно, что мы перефокусировались значительно на рынок дружественных стран – это Ближний Восток, Азия, Африка, Латинская Америка. То есть мы стараемся сотрудничать практически со всеми странами, даже с теми, на которые бизнес не обращал раньше внимания.Во-вторых, помочь реализовать продукцию в совершенно разных форматах. Самый простой – это интернет-торговля, маркетплейсы. На одних маркетплейсах мы покупаем бизнес-аккаунты с сопровождением, с маркетингом, с упаковкой. Это дает возможности компании разместить свой продукт и получить своих первых клиентов и первую выручку.– Поездки в какие страны оказались наиболее продуктивны?– В первую очередь, конечно, это страны СНГ. Также очень интересное взаимодействие сейчас складывается с Индонезией. Интересные поездки были в Таиланде, там очень хорошие, дружественные отношения сложились на уровне как бизнесов, так и органов власти, так и инфраструктуры. Им интересны, в первую очередь, наши IT-решения, технологические решения в креативных индустриях. В СНГ будет более быстрая динамика, с точки зрения выхода на бизнес и контакты, потому что многие продукты презентовались уже не раз, в Казахстан, Узбекистан, Армению продукты уже представлялись ранее, просто каждому продукту нужно время для того, чтобы он завоевал аудиторию. Как правило, это проходит в течение трех-четырех лет. Если кто-то считает, что он приехал на выставку, привез условно эксклюзивную бутылку воды и завтра ее продал, то он ошибается.Я помню один разговор с нашим московским мультипликатором, он ездил в Корею на выставку на протяжении пяти лет, и только на пятый год заключил первый контракт. Поэтому сейчас наша задача – использовать максимально все программы для выезда бизнеса на выставки, на мероприятия.В мае у нас проходила неделя предпринимательства, в рамках которой мы проводили Московский экспортный форум, и в рамках него проводили реверсные бизнес-миссии. Мы организовывали на площадках в Москве массовые переговоры, и уже есть определенная заинтересованность со стороны партнеров.

https://ria.ru/20230626/nto-1880086772.html

https://ria.ru/20230629/putin-1881187393.html

https://ria.ru/20230629/moskva-1881047951.html

https://ria.ru/20230529/biznes-missiya-1874809504.html

https://ria.ru/20230405/stend-1863254469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, москва, россия, ближний восток, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), экономика, технологии, департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы