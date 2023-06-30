https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881479920.html

Во Франции отменят развлекательные мероприятия в особо опасных регионах

Во Франции отменят развлекательные мероприятия в особо опасных регионах - РИА Новости, 30.06.2023

Во Франции отменят развлекательные мероприятия в особо опасных регионах

Во Франции отменят ряд развлекательных мероприятий в особо опасных регионах, чтобы защитить мэрии, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T15:28

2023-06-30T15:28

2023-06-30T15:38

франция

в мире

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Во Франции отменят ряд развлекательных мероприятий в особо опасных регионах, чтобы защитить мэрии, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон."В свете последних событий было принято решение отменить множество развлекательных мероприятий и собраний в наиболее "опасных" департаментах, чтобы защитить мэрии и защитить наших граждан", - сказал Макрон на заседании антикризисного штаба совместно с премьер-министром Элизабет Борн и главой МВД Жеральдом Дарманеном.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

франция

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

франция, в мире, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере