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IX Донской юридический форум прошел в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 30.06.2023
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Ростовская область
 
17:57 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/forum-1881528136.html
IX Донской юридический форум прошел в Ростове-на-Дону
IX Донской юридический форум прошел в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 30.06.2023
IX Донской юридический форум прошел в Ростове-на-Дону
Донской юридический форум, посвященный социальным вопросам, состоялся в Ростове-на-Дону в пятницу, сообщил журналистам председатель законодательного собрания... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T17:57
2023-06-30T17:57
ростовская область
ростов-на-дону
россия
александр ищенко
ирина рукавишникова
совет федерации рф
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн - РИА Новости. Донской юридический форум, посвященный социальным вопросам, состоялся в Ростове-на-Дону в пятницу, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко. В рамках форума, в частности, были организованы дискуссионные площадки "Защита социальных прав: законы для граждан", "Право на здоровье: Новые технологии", "Правовая и социальная поддержка защитников Отечества". "Работа такого форума исключительно важна, поскольку юридическое сообщество Дона одно из самых значимых в регионах России. Именно донские юристы вносят свой значительный вклад в формирование законодательства и его корректировку", - сказал Ищенко. Он отметил, что форум посвящен социальной проблематике, так как в центре любого закона должен быть человек. При этом социальное законодательство охватывает огромное количество гарантий, выплат, компенсаций и льгот, предусмотренных в целом массиве нормативных документов. "Такие форумы позволяют увидеть возникающие проблемы в измерении целой социальной группы, региона и дают возможность законодателю оперативно реагировать", - пояснил он. По словам первого зампреда конституционного комитета Совфеда, сенатора от заксобрания Ростовской области Ирины Рукавишниковой, в рамках состоявшихся дискуссионных площадок было озвучено много предложений, которые депутаты возьмут в работу на федеральном уровне. Например, предложения, касающиеся адаптации сайтов госорганов к потребностям людей с ограниченными возможностями, а также распространение возможности использовать дополнительные дни отпуска по своему усмотрению семьями с детьми-инвалидами на военнослужащих. В целом, по данным сенатора, уже порядка 80 законодательных актов принято на федеральном уровне именно по предложениям, сформулированным на донских юридических форумах.
https://ria.ru/20230629/kontraktniki-1881087539.html
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ростов-на-дону, россия, александр ищенко, ирина рукавишникова , совет федерации рф, ростовская область
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Россия, Александр Ищенко, Ирина Рукавишникова , Совет Федерации РФ, Ростовская область
IX Донской юридический форум прошел в Ростове-на-Дону

Донской юридический форум, посвященный социальным вопросам, состоялся в Ростове-на-Дону

© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн - РИА Новости. Донской юридический форум, посвященный социальным вопросам, состоялся в Ростове-на-Дону в пятницу, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.
В рамках форума, в частности, были организованы дискуссионные площадки "Защита социальных прав: законы для граждан", "Право на здоровье: Новые технологии", "Правовая и социальная поддержка защитников Отечества".
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"Работа такого форума исключительно важна, поскольку юридическое сообщество Дона одно из самых значимых в регионах России. Именно донские юристы вносят свой значительный вклад в формирование законодательства и его корректировку", - сказал Ищенко.
Он отметил, что форум посвящен социальной проблематике, так как в центре любого закона должен быть человек. При этом социальное законодательство охватывает огромное количество гарантий, выплат, компенсаций и льгот, предусмотренных в целом массиве нормативных документов. "Такие форумы позволяют увидеть возникающие проблемы в измерении целой социальной группы, региона и дают возможность законодателю оперативно реагировать", - пояснил он.
По словам первого зампреда конституционного комитета Совфеда, сенатора от заксобрания Ростовской области Ирины Рукавишниковой, в рамках состоявшихся дискуссионных площадок было озвучено много предложений, которые депутаты возьмут в работу на федеральном уровне. Например, предложения, касающиеся адаптации сайтов госорганов к потребностям людей с ограниченными возможностями, а также распространение возможности использовать дополнительные дни отпуска по своему усмотрению семьями с детьми-инвалидами на военнослужащих.
В целом, по данным сенатора, уже порядка 80 законодательных актов принято на федеральном уровне именно по предложениям, сформулированным на донских юридических форумах.
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