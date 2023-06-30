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В Киеве утверждают, что могут получить F-16 через пару месяцев - РИА Новости, 30.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:11 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/f-16-1881546500.html
В Киеве утверждают, что могут получить F-16 через пару месяцев
В Киеве утверждают, что могут получить F-16 через пару месяцев - РИА Новости, 30.06.2023
В Киеве утверждают, что могут получить F-16 через пару месяцев
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Inews заявил, что истребители F-16 могут быть переданы Украине через "пару месяцев". РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T19:11
2023-06-30T19:11
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
михаил подоляк
владимир зеленский
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Inews заявил, что истребители F-16 могут быть переданы Украине через "пару месяцев". Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не назвал сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. В интервью Подоляк заявил о необходимости подготовить аэродромы и ремонтные базы. "Мы делаем это и мы пытается сделать это быстрее, чтобы они (истребители) могли прибыть через пару месяцев", - отметил он. Когда его попросили подтвердить, что F-16 могут быть переданы Украине через пару месяцев, Подоляк ответил: "Да. Это всего лишь вопрос логистики". По его словам, потенциальные пилоты готовы. Однако советник не назвал страны, которые могут предоставить Украине истребители. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, россия, киев, михаил подоляк, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, НАТО
В Киеве утверждают, что могут получить F-16 через пару месяцев

Подоляк заявил, что Украине могут передать истребители F-16 через пару месяцев

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Inews заявил, что истребители F-16 могут быть переданы Украине через "пару месяцев".
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не назвал сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками.
В интервью Подоляк заявил о необходимости подготовить аэродромы и ремонтные базы. "Мы делаем это и мы пытается сделать это быстрее, чтобы они (истребители) могли прибыть через пару месяцев", - отметил он.
Когда его попросили подтвердить, что F-16 могут быть переданы Украине через пару месяцев, Подоляк ответил: "Да. Это всего лишь вопрос логистики". По его словам, потенциальные пилоты готовы. Однако советник не назвал страны, которые могут предоставить Украине истребители.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевМихаил ПодолякВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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