https://ria.ru/20230630/f-16-1881546500.html

В Киеве утверждают, что могут получить F-16 через пару месяцев

В Киеве утверждают, что могут получить F-16 через пару месяцев - РИА Новости, 30.06.2023

В Киеве утверждают, что могут получить F-16 через пару месяцев

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Inews заявил, что истребители F-16 могут быть переданы Украине через "пару месяцев". РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T19:11

2023-06-30T19:11

2023-06-30T19:11

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

михаил подоляк

владимир зеленский

йенс столтенберг

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851629283_0:213:3069:1939_1920x0_80_0_0_005d3f643f72f4319987b0d33a61ec58.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Inews заявил, что истребители F-16 могут быть переданы Украине через "пару месяцев". Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не назвал сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. В интервью Подоляк заявил о необходимости подготовить аэродромы и ремонтные базы. "Мы делаем это и мы пытается сделать это быстрее, чтобы они (истребители) могли прибыть через пару месяцев", - отметил он. Когда его попросили подтвердить, что F-16 могут быть переданы Украине через пару месяцев, Подоляк ответил: "Да. Это всего лишь вопрос логистики". По его словам, потенциальные пилоты готовы. Однако советник не назвал страны, которые могут предоставить Украине истребители. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, михаил подоляк, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато