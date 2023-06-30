Захарова прокомментировала сообщения об установке дозиметров в Киеве
Захарова после новости о дозиметрах заявила, что киевские власти готовят очередной теракт
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украина готовит провокацию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале после появления новости об установке в некоторых районах Киева устройств для измерения радиации.
"Киевские власти готовятся совершить очередной теракт!" - написала Захарова.
Ранее в городской государственной администрации Киева сообщили, что в районах Голосеевском и Святошинском установили дополнительные устройства для измерения радиации.
Ранее министерство энергетики Украины сообщило, что масштабные учения по отработке действий на случай возможной чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС проводятся в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской и Херсонской областей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя учения на Украине, связанные с ЗАЭС, отметил, что представители МАГАТЭ зафиксировали усилия России по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.
До этого Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают". Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины".