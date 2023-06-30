https://ria.ru/20230630/deti-1881401005.html
Лавров прокомментировал ситуацию с детьми, эвакуированными с Украины
Лавров прокомментировал ситуацию с детьми, эвакуированными с Украины - РИА Новости, 30.06.2023
Лавров прокомментировал ситуацию с детьми, эвакуированными с Украины
Украинские дети, находящиеся на территории России, могут вернуться к своим родителям, если они объявятся и от них поступит такой запрос, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T11:42
2023-06-30T11:42
2023-06-30T11:49
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сергей лавров
дети
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в мире
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинские дети, находящиеся на территории России, могут вернуться к своим родителям, если они объявятся и от них поступит такой запрос, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге."Нас очень волнует судьба детей, которые оказываются в зонах конфликтов… Все дети, которые находятся сейчас на российской территории, они все известны, их имена никто не скрывает, координаты, где они находятся, никто не скрывает. И если у этих детей есть родители или родственники прямые, они имею полное право этих детей забрать", - сказал министр.Лавров добавил, что несколько десятков украинских детей уже вернулись к своим родственникам.
https://ria.ru/20230617/deti-1878917207.html
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россия, сергей лавров, дети, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лавров, Дети, Украина, В мире
Лавров прокомментировал ситуацию с детьми, эвакуированными с Украины
Лавров: дети, эвакуированные с Украины, могут вернуться к родителям при наличии запроса