https://ria.ru/20230630/deti-1881401005.html

Лавров прокомментировал ситуацию с детьми, эвакуированными с Украины

Лавров прокомментировал ситуацию с детьми, эвакуированными с Украины - РИА Новости, 30.06.2023

Лавров прокомментировал ситуацию с детьми, эвакуированными с Украины

Украинские дети, находящиеся на территории России, могут вернуться к своим родителям, если они объявятся и от них поступит такой запрос, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T11:42

2023-06-30T11:42

2023-06-30T11:49

специальная военная операция на украине

россия

сергей лавров

дети

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинские дети, находящиеся на территории России, могут вернуться к своим родителям, если они объявятся и от них поступит такой запрос, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге."Нас очень волнует судьба детей, которые оказываются в зонах конфликтов… Все дети, которые находятся сейчас на российской территории, они все известны, их имена никто не скрывает, координаты, где они находятся, никто не скрывает. И если у этих детей есть родители или родственники прямые, они имею полное право этих детей забрать", - сказал министр.Лавров добавил, что несколько десятков украинских детей уже вернулись к своим родственникам.

https://ria.ru/20230617/deti-1878917207.html

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россия, сергей лавров, дети, украина, в мире