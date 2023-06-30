https://ria.ru/20230630/defolt-1881580920.html

Источник: Япония в случае дефолта Украины полностью покроет убытки МБРР

Источник: Япония в случае дефолта Украины полностью покроет убытки МБРР - РИА Новости, 30.06.2023

Источник: Япония в случае дефолта Украины полностью покроет убытки МБРР

Япония в случае дефолта Украины полностью покроет убытки Международного банка реконструкции и развития (МБРР), включая платежи по процентам, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T22:43

2023-06-30T22:43

2023-06-30T22:43

специальная военная операция на украине

экономика

украина

япония

киев

сергей марченко

всемирный банк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936489_0:32:3584:2048_1920x0_80_0_0_53f670eb678fc081d75f9a4bafd2a787.jpg

ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Япония в случае дефолта Украины полностью покроет убытки Международного банка реконструкции и развития (МБРР), включая платежи по процентам, заявил РИА Новости источник в российской дирекции группы Всемирного банка. Ранее совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине займа в размере 1,5 миллиарда долларов. В международной организации сообщали, что речь идет о выделении средств под гарантии правительства Японии. "В случае дефолта Украины Япония полностью покроет убытки МБРР, включая процентные платежи", - сообщил собеседник агентства. В четверг министерство финансов Украины также сообщило, что Киев получил через Целевой фонд доноров Всемирного банка новые гранты в размере 1,215 миллиарда долларов от США и Финляндии. Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что дефицит госбюджета составляет около 5 миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.

https://ria.ru/20230630/kvota-1881578160.html

украина

япония

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, украина, япония, киев, сергей марченко, всемирный банк