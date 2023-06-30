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Источник: Япония в случае дефолта Украины полностью покроет убытки МБРР - РИА Новости, 30.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:43 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/defolt-1881580920.html
Источник: Япония в случае дефолта Украины полностью покроет убытки МБРР
Источник: Япония в случае дефолта Украины полностью покроет убытки МБРР - РИА Новости, 30.06.2023
Источник: Япония в случае дефолта Украины полностью покроет убытки МБРР
Япония в случае дефолта Украины полностью покроет убытки Международного банка реконструкции и развития (МБРР), включая платежи по процентам, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T22:43
2023-06-30T22:43
специальная военная операция на украине
экономика
украина
япония
киев
сергей марченко
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Япония в случае дефолта Украины полностью покроет убытки Международного банка реконструкции и развития (МБРР), включая платежи по процентам, заявил РИА Новости источник в российской дирекции группы Всемирного банка. Ранее совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине займа в размере 1,5 миллиарда долларов. В международной организации сообщали, что речь идет о выделении средств под гарантии правительства Японии. "В случае дефолта Украины Япония полностью покроет убытки МБРР, включая процентные платежи", - сообщил собеседник агентства. В четверг министерство финансов Украины также сообщило, что Киев получил через Целевой фонд доноров Всемирного банка новые гранты в размере 1,215 миллиарда долларов от США и Финляндии. Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что дефицит госбюджета составляет около 5 миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
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экономика, украина, япония, киев, сергей марченко, всемирный банк
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Япония, Киев, Сергей Марченко, Всемирный банк
Источник: Япония в случае дефолта Украины полностью покроет убытки МБРР

Япония в случае дефолта Украины полностью покроет убытки МБРР, включая проценты

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Япония в случае дефолта Украины полностью покроет убытки Международного банка реконструкции и развития (МБРР), включая платежи по процентам, заявил РИА Новости источник в российской дирекции группы Всемирного банка.
Ранее совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине займа в размере 1,5 миллиарда долларов. В международной организации сообщали, что речь идет о выделении средств под гарантии правительства Японии.
"В случае дефолта Украины Япония полностью покроет убытки МБРР, включая процентные платежи", - сообщил собеседник агентства.
В четверг министерство финансов Украины также сообщило, что Киев получил через Целевой фонд доноров Всемирного банка новые гранты в размере 1,215 миллиарда долларов от США и Финляндии.
Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что дефицит госбюджета составляет около 5 миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
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Вчера, 22:03
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаЯпонияКиевСергей МарченкоВсемирный банк
 
 
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