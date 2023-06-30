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Песков рассказал о теплом отношении Путина к Дагестану - РИА Новости, 30.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:33 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/dagestan-1881421013.html
Песков рассказал о теплом отношении Путина к Дагестану
Песков рассказал о теплом отношении Путина к Дагестану - РИА Новости, 30.06.2023
Песков рассказал о теплом отношении Путина к Дагестану
Президент России Владимир Путин питает очень теплые чувства к Дагестану, ко всем его народам, он был вместе с ними и в тяжелое время, а сейчас разделяет радость РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:33
2023-06-30T12:33
специальная военная операция на украине
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
республика дагестан
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин питает очень теплые чувства к Дагестану, ко всем его народам, он был вместе с ними и в тяжелое время, а сейчас разделяет радость в связи с развитием республики, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Я могу лишь констатировать, что, действительно, президент испытывает очень теплые чувства и к Дагестану, и ко всем народам Дагестана, и к народу Дагестана, к единому. И Путин был вместе с ними в тяжелое время, переживал с ними эти тяжелые времена и разделяет с ними радость развития республики, развития отдельно взятых городов, реализации планов, связанных с развитием туризма и так далее. Поэтому, да, действительно, он питает очень теплые чувства к Дагестану", - сказал Песков журналистам. Путин посетил Дагестан с рабочей поездкой 28 июня, там он, в частности, провел совещание по вопросам развития туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.
https://ria.ru/20230629/putin-1881252586.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, республика дагестан
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Республика Дагестан
Песков рассказал о теплом отношении Путина к Дагестану

Песков: Путин был вместе с народом Дагестана в тяжелые времена и разделяет радость сейчас

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин питает очень теплые чувства к Дагестану, ко всем его народам, он был вместе с ними и в тяжелое время, а сейчас разделяет радость в связи с развитием республики, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Я могу лишь констатировать, что, действительно, президент испытывает очень теплые чувства и к Дагестану, и ко всем народам Дагестана, и к народу Дагестана, к единому. И Путин был вместе с ними в тяжелое время, переживал с ними эти тяжелые времена и разделяет с ними радость развития республики, развития отдельно взятых городов, реализации планов, связанных с развитием туризма и так далее. Поэтому, да, действительно, он питает очень теплые чувства к Дагестану", - сказал Песков журналистам.
Путин посетил Дагестан с рабочей поездкой 28 июня, там он, в частности, провел совещание по вопросам развития туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковРеспублика Дагестан
 
 
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