https://ria.ru/20230630/besporyadki-1881449703.html

СМИ: во Франции за ночь задержали более 870 участников беспорядков

СМИ: во Франции за ночь задержали более 870 участников беспорядков - РИА Новости, 30.06.2023

СМИ: во Франции за ночь задержали более 870 участников беспорядков

Более 870 человек были задержаны в общей сложности во Франции минувшей ночью в ходе массовых беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T14:03

2023-06-30T14:03

2023-06-30T14:11

франция

в мире

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Более 870 человек были задержаны в общей сложности во Франции минувшей ночью в ходе массовых беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на правоохранителей.Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен говорил о задержании 667 человек."Согласно итоговым данным сил правопорядка, 875 человек были задержаны во Франции в ночь с четверга на пятницу, из них 408 - в районе префектуры парижской полиции", - говорится в сообщении телеканала.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

франция

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

франция, в мире, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере