https://ria.ru/20230630/berkovich-1881531158.html

Суд продлил арест Беркович и Петрийчук

Суд продлил арест Беркович и Петрийчук - РИА Новости, 30.06.2023

Суд продлил арест Беркович и Петрийчук

Хамовнический суд Москвы более чем на два месяца продлил арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по громкому делу об оправдании... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T18:09

2023-06-30T18:09

2023-06-30T18:09

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Хамовнический суд Москвы более чем на два месяца продлил арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по громкому делу об оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Беркович и Петрийчук меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца и 6 суток, до 10 сентября", - огласила решение судья Екатерина Пахомова. Беркович прибыла из СИЗО в суд в заметном образе - в белом платье и с новой прической. Петрийчук ограничилась футболкой с принтом и джинсами, однако обе фигурантки скорее напоминали прогуливающихся москвичек, чем арестанток из следственного изолятора. Поддержать девушек пришли десятки человек, среди которых Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, поэт Юлий Гуголев, бывший фигурант уголовного дела "Седьмой студии" продюсер Алексей Малобродский. Поручителями за Беркович и Петрийчук выступили Олег Меньшиков, Константин Райкин, Вениамин Смехов, Ксения Собчак, Анна Федермессер и другие. Защита, которая и ранее критиковала "деструктологическую" экспертизу, положенную в основание уголовного дела, в начале заседания приобщила ответ ВФБУ РФЦСЭ при Минюсте России на запрос о компетентности такого исследования. В федеральном центре при министерстве ответили, что в РФЦСЭ такие экспертизы не проводятся и вообще "деструктология не является наукой, а также какой-либо областью техники, искусства или ремесла, а только такие понимаются законодательством Российской Федерации под специальными знаниями". "Деструктологическая экспертиза в принципе не может соответствовать указанному основополагающему принципу судебно-экспертной деятельности по причине отсутствия в деструктологии общепринятых научных и практических данных", - процитировал адвокат Сергей Бадамшин ответ, который в итоге был приобщен судом. Позднее защита обратила внимание на высказывания автора экспертизы Романа Силантьева в публичном поле, которые, по результатам независимого лингвистического исследования, были признаны антисемитскими и, по мнению адвокатов, также являются исламофобскими. Следователь, обосновывая ходатайство о продлении ареста, заявил, что за этот период предстоит допросить участников постановки спектакля, собрать характеризующие материалы и провести иные следственные действия. По его мнению, девушкам не может быть изменена мера пресечения на более мягкую, так как преступление является тяжким, а на свободе они могут скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью, склонить свидетелей к отказу от дачи показаний, создать ложные доказательства своей невиновности. При этом, как сетовала защита, с момента ареста с Петрийчук и Беркович не провели ни одного следственного или процессуального действия, к ним в СИЗО ни разу не являлся следователь, а сегодняшнее ходатайство фактически идентично тому, что было заявлено два месяца назад. За судебным заседанием в окно наблюдал воробей, который иногда дополнял выступающих своими звонкими замечаниями. Возможно его привлекла "Золотая маска", которая провела весь процесс на бархатной красной коробке на столе адвокатов. В начале мая Замоскворецкий суд Москвы арестовал Петрийчук и Беркович по обвинению в части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как следует из оглашенных в суде материалов дела, оно было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой, по оценке экспертизы, содержались признаки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма. Беркович - режиссер пьесы, Петрийчук - сценарист. Спектакль "Финист Ясный Сокол" Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный, в том числе, на деньги министерства культуры, получил "Золотую маску".* Запрещенная в России террористическая организация

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https://ria.ru/20230421/doxa-1866881528.html

https://ria.ru/20230506/terrorizm-1870063687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия