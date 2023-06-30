https://ria.ru/20230630/belorussiya-1881471140.html
Белорусские сенаторы приняли законопроект о присоединении к договорам ШОС
Белорусские сенаторы приняли законопроект о присоединении к договорам ШОС - РИА Новости, 30.06.2023
Белорусские сенаторы приняли законопроект о присоединении к договорам ШОС
Совет Республики (верхняя палата белорусского парламента) одобрил в пятницу законопроект о присоединении Белоруссии к международным договорам в рамках... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T15:11
2023-06-30T15:11
2023-06-30T15:11
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МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Совет Республики (верхняя палата белорусского парламента) одобрил в пятницу законопроект о присоединении Белоруссии к международным договорам в рамках Шанхайской организации сотрудничества. "Законопроект одобрен Советом Республики", - сообщила пресс-служба палаты. Законопроект должен быть еще подписан президентом республики. Ранее в этот же день законопроект был принят нижней палатой парламента Белоруссии – Палатой представителей. Проект закона подготовлен в рамках проводимой работы по вступлению Белоруссии в ШОС. Документом предусматривается в рамках процесса получения республикой статуса члена ШОС присоединиться к 22 международным договорам с семью поправками к ним, которые были приняты в рамках организации. В частности, законопроектом предлагается присоединиться к базовым уставным документам ШОС, обеспечивающим функционирование организации (Хартия ШОС, соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС, конвенция о привилегиях и иммунитетах ШОС), а также к договорам по конкретным направлениям сотрудничества: договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств ШОС, конвенция ШОС против терроризма, конвенция по противодействию экстремизму и другие. Белоруссия является наблюдателем в ШОС. Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС был подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября 2022 года. В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил меморандум об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.
https://ria.ru/20230525/sanktsii-1874125355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, шос
Белорусские сенаторы приняли законопроект о присоединении к договорам ШОС
Белорусские сенаторы приняли законопроект о присоединении к 22 международным договорам ШОС
МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Совет Республики (верхняя палата белорусского парламента) одобрил в пятницу законопроект о присоединении Белоруссии к международным договорам в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
«
"Законопроект одобрен Советом Республики", - сообщила пресс-служба палаты.
Законопроект должен быть еще подписан президентом республики. Ранее в этот же день законопроект был принят нижней палатой парламента Белоруссии – Палатой представителей.
Проект закона подготовлен в рамках проводимой работы по вступлению Белоруссии в ШОС
. Документом предусматривается в рамках процесса получения республикой статуса члена ШОС присоединиться к 22 международным договорам с семью поправками к ним, которые были приняты в рамках организации.
В частности, законопроектом предлагается присоединиться к базовым уставным документам ШОС, обеспечивающим функционирование организации (Хартия ШОС, соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС, конвенция о привилегиях и иммунитетах ШОС), а также к договорам по конкретным направлениям сотрудничества: договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств ШОС, конвенция ШОС против терроризма, конвенция по противодействию экстремизму и другие.
Белоруссия является наблюдателем в ШОС. Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС был подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября 2022 года. В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил меморандум об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия
, Казахстан
, Китай
, Киргизия
, Россия
, Таджикистан
, Пакистан
и Узбекистан
.
Лукашенко выступил за активизацию взаимодействия ЕАЭС с ШОС, БРИКС и АСЕАН