https://ria.ru/20230630/abramchenko-1881554316.html

Абрамченко оценила вклад Омского НПЗ в реализацию проекта "Чистый воздух"

Абрамченко оценила вклад Омского НПЗ в реализацию проекта "Чистый воздух" - РИА Новости, 30.06.2023

Абрамченко оценила вклад Омского НПЗ в реализацию проекта "Чистый воздух"

Вице-премьер Виктория Абрамченко в рамках визита в Омскую область совместно с врио губернатора Виталием Хоценко посетила строительную площадку комплекса... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T19:36

2023-06-30T19:36

2023-06-30T19:36

виктория абрамченко

омская область

экология

экология в россии

газпромнефть-омский нпз

газпром нефть

газпромнефть

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко в рамках визита в Омскую область совместно с врио губернатора Виталием Хоценко посетила строительную площадку комплекса "Биосфера" — биологических очистных сооружений Омского НПЗ, они оценили вклад НПЗ в реализацию федерального проекта "Чистый воздух", сообщает правительство региона.Как отмечается в пресс-релизе, инвестиции "Газпром нефти" в строительство данного комплекса составляют 28 миллиардов рублей. Проект включен в план мероприятий федерального проекта "Чистый воздух". Благодаря "Биосфере" Омский НПЗ "Газпром нефти" обеспечит очистку всех промышленных стоков с эффективностью 100%, перейдет на практически замкнутый цикл водопотребления и на 70% снизит объем использования речной воды. Строительные работы планируется завершить в текущем году.Технологии биологической очистки "Биосферы" разработаны российскими специалистами и включают современную многоступенчатую систему очистки: механическую, физико-химическую, биологическую, а также угольную фильтрацию и обеззараживание ультрафиолетом.По данным пресс-службы, Абрамченко и Хоценко также оценили работу по реализации другого проекта "Чистого воздуха" — автоматизированной системы мониторинга воздуха. Созданная "Газпром нефтью" система мониторинга охватывает ряд ключевых объектов ОНПЗ. Установленные на них датчики экологического контроля всю полученную информацию передают напрямую в природоохранные ведомства."Газпром нефть" является чемпионом по проекту "Чистый воздух" не только на территории Омской области, а вообще во всех городах действия проекта. Сегодня мы увидели очистные сооружения, которые влияют не только на воздух в городе, но и приводят фактически к другой культуре промышленного производства. Мы сегодня услышали от специалистов предприятия, что вода, которую Омский НПЗ берет из Иртыша, будет оставаться внутри предприятия. Получается замкнутый контур водопотребления", - цитирует пресс-служба правительства области слова Абрамченко.В свою очередь, Хоценко заявил, что Омский НПЗ является первопроходцем в вопросах внедрения современных природосберегающих технологий. Предприятие первым в регионе запустило прямую передачу экологических данных с промобъектов в природоохранные ведомства через автоматизированную систему мониторинга воздуха."С 2008 года "Газпром нефть" продолжает модернизацию Омского НПЗ. Сегодня предприятие — это ключевой российский производитель бензина, дизельного топлива и авиационного керосина. Еще на старте модернизации перед нами стояла задача повышения операционной эффективности и последовательного снижения общего воздействия производства на окружающую среду. Благодаря современным технологиям Омский НПЗ выходит на рекордные показатели переработки нефти и улучшает экологические показатели — воздействие сокращено уже на 40%, а к 2025 году снизится еще на 25%", - отметил гендиректор Омского НПЗ Олег Белявский.

https://ria.ru/20221013/kompleks-1823850213.html

https://ria.ru/20230616/abramchenko-1878502315.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

виктория абрамченко, омская область, экология, экология в россии, газпромнефть-омский нпз, газпром нефть, газпромнефть