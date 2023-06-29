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Песков рассказал о встрече Ушакова с посланником папы римского

Песков рассказал о встрече Ушакова с посланником папы римского - РИА Новости, 29.06.2023

Песков рассказал о встрече Ушакова с посланником папы римского

В ходе встречи помощника президента РФ Юрия Ушакова с посланником папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи речь шла об обмене мнениями по гуманитарным вопросам,... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T13:13

2023-06-29T13:13

2023-06-29T13:13

маттео дзуппи

юрий ушаков

ватикан

украина

киев

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В ходе встречи помощника президента РФ Юрия Ушакова с посланником папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи речь шла об обмене мнениями по гуманитарным вопросам, сообщил главы российского государства Дмитрий Песков. Кардинал Дзуппи прибыл в Москву во вторник вечером, остановившись в апостольской нунциатуре. Официальная программа визита не объявлялась ни Ватиканом, ни российской стороной. В среду Песков отмечал, что Ушаков встретится с Дзуппи, Кремль высоко ценит усилия и инициативы Ватикана по урегулированию ситуации на Украине. "Речь шла об обмене мнениями, информацией по гуманитарным вопросам в контексте украинских дел. Каких-то конкретных решений или договоренностей нет, при необходимости диалог будет продолжаться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о встрече Ушакова и Дзуппи. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни 20 мая объявил журналистам, что папа Римский Франциск поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру". Дзуппи 5-6 июня совершил визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию на Украине. Ватикан охарактеризовал эту поездку как "краткую, но насыщенную". В сообщении Святого престола отмечалось, что результаты состоявшихся в Киеве переговоров "будут представлены вниманию Святого отца и, несомненно, будут полезны для оценки шагов, которые необходимо продолжать предпринимать как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к справедливому и прочному миру". Позднее государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщал, что по идее папы Франциска эта "миссия должна быть осуществлена в двух столицах".

https://ria.ru/20230627/peregovory-1880682239.html

https://ria.ru/20230629/dzuppi-1881044016.html

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маттео дзуппи, юрий ушаков, ватикан, украина, киев