Песков рассказал о встрече Ушакова с посланником папы римского
Песков: Ушаков и посланник папы римского Дзуппи обсудили гуманитарные вопросы на Украине
Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В ходе встречи помощника президента РФ Юрия Ушакова с посланником папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи речь шла об обмене мнениями по гуманитарным вопросам, сообщил главы российского государства Дмитрий Песков.
Кардинал Дзуппи прибыл в Москву во вторник вечером, остановившись в апостольской нунциатуре. Официальная программа визита не объявлялась ни Ватиканом, ни российской стороной. В среду Песков отмечал, что Ушаков встретится с Дзуппи, Кремль высоко ценит усилия и инициативы Ватикана по урегулированию ситуации на Украине.
"Речь шла об обмене мнениями, информацией по гуманитарным вопросам в контексте украинских дел. Каких-то конкретных решений или договоренностей нет, при необходимости диалог будет продолжаться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о встрече Ушакова и Дзуппи.
Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни 20 мая объявил журналистам, что папа Римский Франциск поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру".
Дзуппи 5-6 июня совершил визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию на Украине. Ватикан охарактеризовал эту поездку как "краткую, но насыщенную". В сообщении Святого престола отмечалось, что результаты состоявшихся в Киеве переговоров "будут представлены вниманию Святого отца и, несомненно, будут полезны для оценки шагов, которые необходимо продолжать предпринимать как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к справедливому и прочному миру".
Позднее государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщал, что по идее папы Франциска эта "миссия должна быть осуществлена в двух столицах".