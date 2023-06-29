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В Венгрии назвали абсурдом предложение выдать Киеву 50 миллиардов евро - РИА Новости, 30.06.2023
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21:21 29.06.2023 (обновлено: 00:41 30.06.2023)
https://ria.ru/20230629/vengriya-1881318482.html
В Венгрии назвали абсурдом предложение выдать Киеву 50 миллиардов евро
В Венгрии назвали абсурдом предложение выдать Киеву 50 миллиардов евро - РИА Новости, 30.06.2023
В Венгрии назвали абсурдом предложение выдать Киеву 50 миллиардов евро
Венгрия считает абсурдом предложение Еврокомиссии выделить Украине дополнительные 50 миллиардов евро, до тех пор пока неизвестно, какую сумму выплатил ЕС Киеву... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-29T21:21
2023-06-30T00:41
в мире
венгрия
виктор орбан
еврокомиссия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
будапешт
киев
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БУДАПЕШТ, 29 июн - РИА Новости. Венгрия считает абсурдом предложение Еврокомиссии выделить Украине дополнительные 50 миллиардов евро, до тех пор пока неизвестно, какую сумму выплатил ЕС Киеву ранее и куда эти деньги пошли, заявил советник венгерского премьер-министра по политическим вопросам Балаж Орбан.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку неизвестно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее. "В связи с предложением Еврокомиссии ожидается большая дискуссия, и эта дискуссия в ближайшие месяцы останется с нами. Пока точка зрения Венгрии довольно однозначна: мы считаем предложение ЕК абсурдом, не пригодным для переговоров. В связи с оказанной Украине поддержкой прежде всего мы хотели бы видеть, сколько всего Евросоюз к этому моменту выделил денег Украине из разных источников и куда они подевались", - сказал Орбан в эфире HirTV. По его словам, "эти вопросы хотел бы задать каждый европейский гражданин", а у Еврокомиссии "пока нет на них ответа". Балаж Орбан также напомнил, что в то время как Брюссель ожидает от стран-членов очередного общего кредита, Венгрия до сих пор не получила доступа к средствам из фонда, который финансируется за счет предыдущего совместного кредита европейских стран, что, по мнению Будапешта, является "неприемлемым". Еврокомиссия в середине сентября предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы. В декабре 2022 года страны ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии, но на более низком уровне, чем предлагалось ранее. Изначально в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на 7,5 миллиарда евро. В декабре европейские страны согласовали уменьшение размера замораживаемых средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности, по пакету помощи Киеву. Премьер Венгрии заявил, что Еврокомиссия продолжила блокировать средства из фондов ЕС для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию Венгрии в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, однако Будапешт не намерен менять точку зрения по этим вопросам, которые считает фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.
https://ria.ru/20230629/orban-1881190677.html
https://ria.ru/20230627/gosduma-1880716203.html
https://ria.ru/20230627/ukraina-1880764685.html
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в мире, венгрия, виктор орбан, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, будапешт, киев, петер сийярто
В мире, Венгрия, Виктор Орбан, Еврокомиссия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Будапешт, Киев, Петер Сийярто
В Венгрии назвали абсурдом предложение выдать Киеву 50 миллиардов евро

Советник Орбана: абсурдно выдавать Киеву 50 миллиардов евро без аудита прошлых выплат

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБудапешт
Будапешт - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БУДАПЕШТ, 29 июн - РИА Новости. Венгрия считает абсурдом предложение Еврокомиссии выделить Украине дополнительные 50 миллиардов евро, до тех пор пока неизвестно, какую сумму выплатил ЕС Киеву ранее и куда эти деньги пошли, заявил советник венгерского премьер-министра по политическим вопросам Балаж Орбан.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку неизвестно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее.
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"В связи с предложением Еврокомиссии ожидается большая дискуссия, и эта дискуссия в ближайшие месяцы останется с нами. Пока точка зрения Венгрии довольно однозначна: мы считаем предложение ЕК абсурдом, не пригодным для переговоров. В связи с оказанной Украине поддержкой прежде всего мы хотели бы видеть, сколько всего Евросоюз к этому моменту выделил денег Украине из разных источников и куда они подевались", - сказал Орбан в эфире HirTV.
По его словам, "эти вопросы хотел бы задать каждый европейский гражданин", а у Еврокомиссии "пока нет на них ответа".
Балаж Орбан также напомнил, что в то время как Брюссель ожидает от стран-членов очередного общего кредита, Венгрия до сих пор не получила доступа к средствам из фонда, который финансируется за счет предыдущего совместного кредита европейских стран, что, по мнению Будапешта, является "неприемлемым".
Еврокомиссия в середине сентября предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования.
Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.
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В декабре 2022 года страны ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии, но на более низком уровне, чем предлагалось ранее. Изначально в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на 7,5 миллиарда евро. В декабре европейские страны согласовали уменьшение размера замораживаемых средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности, по пакету помощи Киеву.
Премьер Венгрии заявил, что Еврокомиссия продолжила блокировать средства из фондов ЕС для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию Венгрии в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, однако Будапешт не намерен менять точку зрения по этим вопросам, которые считает фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.
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