https://ria.ru/20230629/vasileva-1881140230.html

Внук Татьяны Васильевой не смог жить в Германии и вернулся в Россию

Внук Татьяны Васильевой не смог жить в Германии и вернулся в Россию - РИА Новости, 29.06.2023

Внук Татьяны Васильевой не смог жить в Германии и вернулся в Россию

Народная артистка России, актриса Татьяна Васильева объяснила в передаче "Жизнь и судьба", рассказала, что ее внук, 12-летний Григорий переехал из Берлина в... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T18:15

2023-06-29T18:15

2023-06-29T18:15

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Народная артистка России, актриса Татьяна Васильева объяснила в передаче "Жизнь и судьба", рассказала, что ее внук, 12-летний Григорий переехал из Берлина в Москву."Гриша уже приехал в Москву. Он заявил, что может жить только здесь в Москве. У него с Ваней это было такое маниакальное решение с мамиными слезами. Гриша спрятался в комнате своей и не выходил несколько дней, пока мама не разрешила уехать. Он приехал к отцу и ко мне. Ему уже нельзя приказать жить, где он не хочет", – поделилась Васильева. По ее словам, старшие внуки Иван и Григорий никогда не были в восторге от жизни в Германии. "Никаких восторгов от них я никогда не слышала. Ваню пришлось из одной школы даже забрать. К нему там предвзято относились, у него были только плохие отметки. Его пришлось отдать в частную гимназию. Вот она – жизнь на чужбине", – заключила знаменитость. Сейчас Григорий проживает вместе со своим отцом, мачехой Марией и двумя маленькими сестрами Миррой и Саррой.Прошлой осенью Татьяна Васильева призналась, что собирается забрать внуков Григория и Ивана у проживающей за границей бывшей невестки Анастасии Бегуновой. Она заявила, что мальчики находились в неблагоприятных жилищных условиях – их матери предоставили в Германии социальное жилье. По словам актрисы, бывшая жена ее сына Филиппа шантажировала Васильеву общением с внуками. Бегунова потребовала у свекрови приобрести две квартиры в Москве ради общения с мальчиками.

https://ria.ru/20230523/galkin-1873566308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

татьяна васильева (актриса), германия, россия, общество, жилье, москва, знаменитости, семья, дети