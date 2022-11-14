https://ria.ru/20221114/vasileva-1831402145.html

Татьяна Васильева решила забрать внуков у невестки в Германии

Татьяна Васильева решила забрать внуков у невестки в Германии - РИА Новости, 14.11.2022

Татьяна Васильева решила забрать внуков у невестки в Германии

Актриса Татьяна Васильева заберет внуков у бывшей невестки Анастасии Бегуновой, проживающей в Германии. Теперь 14-летнего Ваню и 12-летнего Гришу будет... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:27

2022-11-14T16:27

2022-11-14T16:27

шоубиз

татьяна васильева (актриса)

германия

москва

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Актриса Татьяна Васильева заберет внуков у бывшей невестки Анастасии Бегуновой, проживающей в Германии. Теперь 14-летнего Ваню и 12-летнего Гришу будет воспитывать сын артистки Филипп вместе с нынешней супругой Марией. По ее словам, внуки жили в неподходящих условиях. За границей их матери предоставили социальное жилье. Также она добавила, что бывшая жена сына против переезда Гриши и Вани. В доме отца для мальчиков оборудовали отдельную комнату. Они будут проживать в одной квартире с его супругой и двумя младшими сестрами. После развода родителей мальчики переехали в Германию. По словам Васильевой, Бегунова шантажировала ее. Она заявила, что не даст видеться с внуками до покупки двух квартир в Москве. Ради общения с наследниками актриса пошла на уступки. Ранее режиссер Андреасян и актриса Моряк рассекретили пол будущего ребенка на гендер-пати. У знаменитостей родится девочка.

https://ria.ru/20220926/orlova-1819477741.html

германия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

татьяна васильева (актриса), германия, москва