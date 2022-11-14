https://ria.ru/20221114/vasileva-1831402145.html
Татьяна Васильева решила забрать внуков у невестки в Германии
Татьяна Васильева решила забрать внуков у невестки в Германии - РИА Новости, 14.11.2022
Татьяна Васильева решила забрать внуков у невестки в Германии
Актриса Татьяна Васильева заберет внуков у бывшей невестки Анастасии Бегуновой, проживающей в Германии. Теперь 14-летнего Ваню и 12-летнего Гришу будет... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:27
2022-11-14T16:27
2022-11-14T16:27
шоубиз
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Актриса Татьяна Васильева заберет внуков у бывшей невестки Анастасии Бегуновой, проживающей в Германии. Теперь 14-летнего Ваню и 12-летнего Гришу будет воспитывать сын артистки Филипп вместе с нынешней супругой Марией. По ее словам, внуки жили в неподходящих условиях. За границей их матери предоставили социальное жилье. Также она добавила, что бывшая жена сына против переезда Гриши и Вани. В доме отца для мальчиков оборудовали отдельную комнату. Они будут проживать в одной квартире с его супругой и двумя младшими сестрами. После развода родителей мальчики переехали в Германию. По словам Васильевой, Бегунова шантажировала ее. Она заявила, что не даст видеться с внуками до покупки двух квартир в Москве. Ради общения с наследниками актриса пошла на уступки. Ранее режиссер Андреасян и актриса Моряк рассекретили пол будущего ребенка на гендер-пати. У знаменитостей родится девочка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна васильева (актриса), германия, москва
Шоубиз, Татьяна Васильева (актриса), Германия, Москва
Татьяна Васильева решила забрать внуков у невестки в Германии
Татьяна Васильева заберет внуков у бывшей невестки из социального жилья в Германии
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Актриса Татьяна Васильева заберет внуков у бывшей невестки Анастасии Бегуновой, проживающей в Германии. Теперь 14-летнего Ваню и 12-летнего Гришу будет воспитывать сын артистки Филипп вместе с нынешней супругой Марией.
"Сейчас мы мальчиков заберем окончательно. Они об этом мечтают. Самый лучший город для них – Москва!" – сообщила Васильева в эфире "Звезды сошлись".
По ее словам, внуки жили в неподходящих условиях. За границей их матери предоставили социальное жилье.
"Социальное жилье. Это казарма. Железные кровати. Невестка работает эпизодически", – возмутилась актриса.
Также она добавила, что бывшая жена сына против переезда Гриши и Вани.
"Невестка против нас настроена. Она не сказала, что будем общаться через суд. Поэтому мы их просто берем. Надеемся, к новому году", – заявила артистка.
В доме отца для мальчиков оборудовали отдельную комнату. Они будут проживать в одной квартире с его супругой и двумя младшими сестрами.
После развода родителей мальчики переехали в Германию. По словам Васильевой, Бегунова шантажировала ее. Она заявила, что не даст видеться с внуками до покупки двух квартир в Москве. Ради общения с наследниками актриса пошла на уступки.
Ранее режиссер Андреасян и актриса Моряк рассекретили
пол будущего ребенка на гендер-пати. У знаменитостей родится девочка.