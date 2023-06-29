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Источник назвал условия для внесения "Вагнера" в террористический список ЕС - РИА Новости, 29.06.2023
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19:57 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/vagner-1881309468.html
Источник назвал условия для внесения "Вагнера" в террористический список ЕС
Источник назвал условия для внесения "Вагнера" в террористический список ЕС - РИА Новости, 29.06.2023
Источник назвал условия для внесения "Вагнера" в террористический список ЕС
Евросоюз не может самостоятельно инициировать внесение ЧВК "Вагнер" в "террористический список" Евросоюза, для этого необходимо предварительное решение одной из РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T19:57
2023-06-29T19:57
в мире
брюссель
евросоюз
эстония
латвия
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Евросоюз не может самостоятельно инициировать внесение ЧВК "Вагнер" в "террористический список" Евросоюза, для этого необходимо предварительное решение одной из стран сообщества, сообщил РИА Новости источник в Брюсселе. Спикеры парламентов Эстонии, Латвии и Литвы ранее призвали ЕС "включить вооруженное формирование "Вагнер" в перечень лиц, формирований и подразделений, связанных с террористическими актами". "В соответствии с законодательством ЕС, предварительным условием для включения организации в список террористических в Европейском союзе является решение компетентного органа на национальном уровне, например, решение суда или постановление административного органа о запрещении (в одном из государств ЕС). Это означает, что ЕС на своем уровне не может действовать без такого национального решения", - сообщил собеседник агентства. Он также подчеркнул, что включение "Вагнера" в список террористических организаций Евросоюза возможно только в случае действий, попадающих, в соответствии с законодательством ЕС, под определение "террористических". Собеседник агентства напомнил, что группа "Вагнер", ее представители или аффилированные компании уже попали под ряд санкционных режимов ЕС". "В частности, санкции вводились за нарушение прав человека, подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за действия в Сирии и Ливии", - пояснил источник. Он указал, что в ЕС причастных к деятельности ЧВК "Вагнер" и внесенных в санкционные списки лиц считают участвовавшими в тяжких нарушениях прав человека. Ранее в ЕС уже звучали призывы включить в список террористических организаций группу "Вагнер", а также иранский "Корпус стражей исламской революции".
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html
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в мире, брюссель, евросоюз, эстония, латвия
В мире, Брюссель, Евросоюз, Эстония, Латвия
Источник назвал условия для внесения "Вагнера" в террористический список ЕС

Для внесения Вагнера в террористический список ЕС нужно решение одной из стран сообщества

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Евросоюз не может самостоятельно инициировать внесение ЧВК "Вагнер" в "террористический список" Евросоюза, для этого необходимо предварительное решение одной из стран сообщества, сообщил РИА Новости источник в Брюсселе.
Спикеры парламентов Эстонии, Латвии и Литвы ранее призвали ЕС "включить вооруженное формирование "Вагнер" в перечень лиц, формирований и подразделений, связанных с террористическими актами".
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"В соответствии с законодательством ЕС, предварительным условием для включения организации в список террористических в Европейском союзе является решение компетентного органа на национальном уровне, например, решение суда или постановление административного органа о запрещении (в одном из государств ЕС). Это означает, что ЕС на своем уровне не может действовать без такого национального решения", - сообщил собеседник агентства.
Он также подчеркнул, что включение "Вагнера" в список террористических организаций Евросоюза возможно только в случае действий, попадающих, в соответствии с законодательством ЕС, под определение "террористических".
Собеседник агентства напомнил, что группа "Вагнер", ее представители или аффилированные компании уже попали под ряд санкционных режимов ЕС". "В частности, санкции вводились за нарушение прав человека, подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за действия в Сирии и Ливии", - пояснил источник.
Он указал, что в ЕС причастных к деятельности ЧВК "Вагнер" и внесенных в санкционные списки лиц считают участвовавшими в тяжких нарушениях прав человека.
Ранее в ЕС уже звучали призывы включить в список террористических организаций группу "Вагнер", а также иранский "Корпус стражей исламской революции".
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