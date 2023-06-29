Индульгенция для Украины. О чем Ватикан договорился с Москвой
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Vadim Ghirda
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Специальный посланник папы римского кардинал Маттео Дзуппи посетил Россию с предложениями по урегулированию украинского конфликта. Хотя никаких конкретных результатов стороны не достигли, эксперты считают, что эта и другие подобные инициативы в итоге сформируют основу для прекращения боевых действий.
Диалог продолжат
О том, что Ватикан намерен послать в Москву своего представителя, стало известно еще весной. МИД не возражал, хотя до самого приезда кардинала не было понятно, встретится ли он с представителями ведомства. В итоге Дзуппи побеседовал с помощником президента России Юрием Ушаковым.
© AP Photo / Domenico StinellisКардинал Маттео Дзуппи
© AP Photo / Domenico Stinellis
Кардинал Маттео Дзуппи
Кардинал прибыл в Москву вечером 27 июня, остановился в апостольской нунциатуре. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, российская сторона высоко ценит усилия и инициативы Ватикана. "Речь шла об обмене мнениями, информацией по гуманитарным вопросам в контексте украинских дел. Каких-то конкретных решений или договоренностей нет, при необходимости диалог будет продолжаться", — прокомментировал он состоявшуюся встречу.
Перед этим кардинал посетил Киев, где, по информации Ватикана, провел "краткую, но насыщенную" беседу. Отмечалось, что результаты "представят вниманию папы римского и они, несомненно, полезны для оценки шагов, которые необходимо предпринимать как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к справедливому и прочному миру".
Помимо Ушакова, Дзуппи поговорил с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Обсудили вопросы, касающиеся защиты детей.
Китайский фактор
Ватиканская миротворческая инициатива — не первая. Были и другие. Например, от Китая и африканских стран. И Москва все это поддерживала.
В Пекине, в частности, предложили программу из 12 пунктов, включающих в том числе "уважение суверенитета", "прекращение огня" и мирные переговоры.
© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Грановитой палате Московского Кремля
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Грановитой палате Московского Кремля
На Западе китайский план раскритиковали: там сочли, что его реализация закрепит за Россией новые территории. Тем не менее Пекин назначил специального представителя по продвижению мирной инициативы. Ранее именно КНР выступила посредником в ирано-саудовском урегулировании, и с этим вынуждены считаться даже Соединенные Штаты.
Мяч на стороне Украины
Серьезно заявил о себе и Черный континент. Президент ЮАР Сирил Рамафоса после визита в Киев африканской делегации в середине июня также представил мирный план. Среди десяти его положений — достижение мира дипломатическим путем, деэскалация, гуманитарная поддержка.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса, прибывший в Санкт-Петербург, во время церемонии встречи в аэропорту Пулково
Президент ЮАР Сирил Рамафоса, прибывший в Санкт-Петербург, во время церемонии встречи в аэропорту Пулково
Выделяются пункты об обмене военнопленными и возвращении детей. Москва восприняла этот план сдержаннее, чем китайский. Но в целом положительно. Путин даже принял делегатов из Африки.
Пока, однако, все упирается в несговорчивость Украины и ее западных патронов. Россия же демонстрирует открытость ко всем предложениям.
Количество и качество
Эксперты не верят в скорые позитивные результаты встречи с представителем Ватикана. Вместе с тем они убеждены, что диалог со сторонниками мира нужно поддерживать.
"Если переговорщики продолжат ездить между Москвой и Киевом, никакого толка не будет. Ключевые решения принимаются не в украинской столице, а в Вашингтоне. Пока все это похоже на спектакль, в котором актеры выходят на киевскую сцену, а их встречают сиренами противовоздушной тревоги. Если же подключат США, предложения станут более конкретными и с этим можно будет работать", — объяснил РИА Новости замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.
CC BY-SA 4.0 / Офіс Президента України / Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде. 29 июня 2023 года
CC BY-SA 4.0 / Офіс Президента України /
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде. 29 июня 2023 года
Пока американские власти не принимают у себя миротворцев. По мнению Жарихина, возобновлению мирных переговоров препятствует Джо Байден. Для него победа на Украине — последний шанс спасти репутацию на мировой арене. "Он думает, что это его лебединая песня, и этим может серьезно навредить всему человечеству. Как только в США появится другой президент, помех для диалога не будет", — уверен эксперт.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов добавляет, что предложения Ватикана не сильно отличаются от африканских, китайских и прочих. Вместе с тем католическая церковь делает акцент на гуманитарном аспекте, в том числе на обмене пленными. Политическая часть урегулирования ее волнует меньше.
© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден выступает в Чикаго. 28 июня 2023 года
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден выступает в Чикаго. 28 июня 2023 года
"В краткосрочной перспективе никакого значимого результата не будет. Но когда начнутся настоящие переговоры, в ход пойдут многие озвученные инициативы. В итоге прекращение боевых действий представят как достижение всего человечества", — отмечает собеседник РИА Новости.
По мнению специалистов, список посредников неизбежно расширится. Выступят не только правительства, но и некоммерческие организации. И это подготовит почву для возобновления мирных переговоров.