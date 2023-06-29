https://ria.ru/20230629/ukraina-1881204274.html

Индульгенция для Украины. О чем Ватикан договорился с Москвой

Индульгенция для Украины. О чем Ватикан договорился с Москвой - РИА Новости, 29.06.2023

Индульгенция для Украины. О чем Ватикан договорился с Москвой

Специальный посланник папы римского кардинал Маттео Дзуппи посетил Россию с предложениями по урегулированию украинского конфликта. Хотя никаких конкретных... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T16:55

2023-06-29T16:55

2023-06-29T17:56

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Специальный посланник папы римского кардинал Маттео Дзуппи посетил Россию с предложениями по урегулированию украинского конфликта. Хотя никаких конкретных результатов стороны не достигли, эксперты считают, что эта и другие подобные инициативы в итоге сформируют основу для прекращения боевых действий.Диалог продолжатО том, что Ватикан намерен послать в Москву своего представителя, стало известно еще весной. МИД не возражал, хотя до самого приезда кардинала не было понятно, встретится ли он с представителями ведомства. В итоге Дзуппи побеседовал с помощником президента России Юрием Ушаковым.Кардинал прибыл в Москву вечером 27 июня, остановился в апостольской нунциатуре. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, российская сторона высоко ценит усилия и инициативы Ватикана. "Речь шла об обмене мнениями, информацией по гуманитарным вопросам в контексте украинских дел. Каких-то конкретных решений или договоренностей нет, при необходимости диалог будет продолжаться", — прокомментировал он состоявшуюся встречу.Перед этим кардинал посетил Киев, где, по информации Ватикана, провел "краткую, но насыщенную" беседу. Отмечалось, что результаты "представят вниманию папы римского и они, несомненно, полезны для оценки шагов, которые необходимо предпринимать как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к справедливому и прочному миру".Помимо Ушакова, Дзуппи поговорил с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Обсудили вопросы, касающиеся защиты детей.Китайский факторВатиканская миротворческая инициатива — не первая. Были и другие. Например, от Китая и африканских стран. И Москва все это поддерживала.В Пекине, в частности, предложили программу из 12 пунктов, включающих в том числе "уважение суверенитета", "прекращение огня" и мирные переговоры.На Западе китайский план раскритиковали: там сочли, что его реализация закрепит за Россией новые территории. Тем не менее Пекин назначил специального представителя по продвижению мирной инициативы. Ранее именно КНР выступила посредником в ирано-саудовском урегулировании, и с этим вынуждены считаться даже Соединенные Штаты.Мяч на стороне УкраиныСерьезно заявил о себе и Черный континент. Президент ЮАР Сирил Рамафоса после визита в Киев африканской делегации в середине июня также представил мирный план. Среди десяти его положений — достижение мира дипломатическим путем, деэскалация, гуманитарная поддержка.Выделяются пункты об обмене военнопленными и возвращении детей. Москва восприняла этот план сдержаннее, чем китайский. Но в целом положительно. Путин даже принял делегатов из Африки.Пока, однако, все упирается в несговорчивость Украины и ее западных патронов. Россия же демонстрирует открытость ко всем предложениям.Количество и качествоЭксперты не верят в скорые позитивные результаты встречи с представителем Ватикана. Вместе с тем они убеждены, что диалог со сторонниками мира нужно поддерживать."Если переговорщики продолжат ездить между Москвой и Киевом, никакого толка не будет. Ключевые решения принимаются не в украинской столице, а в Вашингтоне. Пока все это похоже на спектакль, в котором актеры выходят на киевскую сцену, а их встречают сиренами противовоздушной тревоги. Если же подключат США, предложения станут более конкретными и с этим можно будет работать", — объяснил РИА Новости замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.Пока американские власти не принимают у себя миротворцев. По мнению Жарихина, возобновлению мирных переговоров препятствует Джо Байден. Для него победа на Украине — последний шанс спасти репутацию на мировой арене. "Он думает, что это его лебединая песня, и этим может серьезно навредить всему человечеству. Как только в США появится другой президент, помех для диалога не будет", — уверен эксперт.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов добавляет, что предложения Ватикана не сильно отличаются от африканских, китайских и прочих. Вместе с тем католическая церковь делает акцент на гуманитарном аспекте, в том числе на обмене пленными. Политическая часть урегулирования ее волнует меньше."В краткосрочной перспективе никакого значимого результата не будет. Но когда начнутся настоящие переговоры, в ход пойдут многие озвученные инициативы. В итоге прекращение боевых действий представят как достижение всего человечества", — отмечает собеседник РИА Новости.По мнению специалистов, список посредников неизбежно расширится. Выступят не только правительства, но и некоммерческие организации. И это подготовит почву для возобновления мирных переговоров.

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https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

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