https://ria.ru/20230629/shkola-1881073273.html

В российских школах появится новый предмет вместо ОБЖ

В российских школах появится новый предмет вместо ОБЖ - РИА Новости, 29.06.2023

В российских школах появится новый предмет вместо ОБЖ

В российских школах с 1 сентября 2024 года появится предмет "Основа безопасности и защита родины", сообщила замдиректора департамента госполитики и управления в РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T11:33

2023-06-29T11:33

2023-06-29T15:06

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

госдума рф

социальный навигатор

сн_образование

год педагога и наставника

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В российских школах с 1 сентября 2024 года появится предмет "Основа безопасности и защита родины", сообщила замдиректора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева в Госдуме на круглом столе по теме "ОБЖ и НВП в школьной программе"."Формируется рабочая группа, которая будет заниматься как раз формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители Министерства обороны, и представители МЧС, поскольку мы понимаем всю важность и сложность этой работы", — сказала чиновница.Параллельно будет готовиться новый учебник, добавила она.Сейчас планируется внести изменения в закон "Об образовании", чтобы переименовать предмет ОБЖ, а также скорректировать государственные образовательные стандарты "в части и содержания, и предметных результатов, личностных результатов, потому что мы понимаем, что мы должны дополнить и составляющую часть патриотического воспитания", заключила Тимофеева.О том, что предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" планируется переименовать в "Основы безопасности и защита родины", на минувшей неделе сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

https://ria.ru/20230623/kravtsov-1879965485.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф, социальный навигатор, сн_образование