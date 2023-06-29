https://ria.ru/20230629/shkola-1881073273.html
В российских школах появится новый предмет вместо ОБЖ
В российских школах появится новый предмет вместо ОБЖ - РИА Новости, 29.06.2023
В российских школах появится новый предмет вместо ОБЖ
В российских школах с 1 сентября 2024 года появится предмет "Основа безопасности и защита родины", сообщила замдиректора департамента госполитики и управления в РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:33
2023-06-29T11:33
2023-06-29T15:06
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
год педагога и наставника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785522980_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_c15ec6689c9e5a4c177910a318060f5a.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В российских школах с 1 сентября 2024 года появится предмет "Основа безопасности и защита родины", сообщила замдиректора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева в Госдуме на круглом столе по теме "ОБЖ и НВП в школьной программе"."Формируется рабочая группа, которая будет заниматься как раз формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители Министерства обороны, и представители МЧС, поскольку мы понимаем всю важность и сложность этой работы", — сказала чиновница.Параллельно будет готовиться новый учебник, добавила она.Сейчас планируется внести изменения в закон "Об образовании", чтобы переименовать предмет ОБЖ, а также скорректировать государственные образовательные стандарты "в части и содержания, и предметных результатов, личностных результатов, потому что мы понимаем, что мы должны дополнить и составляющую часть патриотического воспитания", заключила Тимофеева.О том, что предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" планируется переименовать в "Основы безопасности и защита родины", на минувшей неделе сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
https://ria.ru/20230623/kravtsov-1879965485.html
https://ria.ru/20230621/medal-1879603211.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785522980_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_95a1b09fe7c2746f151343d9dd8b4994.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование, Год педагога и наставника
В российских школах появится новый предмет вместо ОБЖ
Минпросвещения: предмет "Основа безопасности и защита родины" введут в школах с 2024 года