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В российских школах появится новый предмет вместо ОБЖ - РИА Новости, 29.06.2023
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11:33 29.06.2023 (обновлено: 15:06 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/shkola-1881073273.html
В российских школах появится новый предмет вместо ОБЖ
В российских школах появится новый предмет вместо ОБЖ - РИА Новости, 29.06.2023
В российских школах появится новый предмет вместо ОБЖ
В российских школах с 1 сентября 2024 года появится предмет "Основа безопасности и защита родины", сообщила замдиректора департамента госполитики и управления в РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:33
2023-06-29T15:06
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
год педагога и наставника
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В российских школах с 1 сентября 2024 года появится предмет "Основа безопасности и защита родины", сообщила замдиректора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева в Госдуме на круглом столе по теме "ОБЖ и НВП в школьной программе"."Формируется рабочая группа, которая будет заниматься как раз формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители Министерства обороны, и представители МЧС, поскольку мы понимаем всю важность и сложность этой работы", — сказала чиновница.Параллельно будет готовиться новый учебник, добавила она.Сейчас планируется внести изменения в закон "Об образовании", чтобы переименовать предмет ОБЖ, а также скорректировать государственные образовательные стандарты "в части и содержания, и предметных результатов, личностных результатов, потому что мы понимаем, что мы должны дополнить и составляющую часть патриотического воспитания", заключила Тимофеева.О том, что предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" планируется переименовать в "Основы безопасности и защита родины", на минувшей неделе сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
https://ria.ru/20230623/kravtsov-1879965485.html
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование, Год педагога и наставника
В российских школах появится новый предмет вместо ОБЖ

Минпросвещения: предмет "Основа безопасности и защита родины" введут в школах с 2024 года

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В российских школах с 1 сентября 2024 года появится предмет "Основа безопасности и защита родины", сообщила замдиректора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева в Госдуме на круглом столе по теме "ОБЖ и НВП в школьной программе".
"Формируется рабочая группа, которая будет заниматься как раз формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители Министерства обороны, и представители МЧС, поскольку мы понимаем всю важность и сложность этой работы", — сказала чиновница.
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Параллельно будет готовиться новый учебник, добавила она.
Сейчас планируется внести изменения в закон "Об образовании", чтобы переименовать предмет ОБЖ, а также скорректировать государственные образовательные стандарты "в части и содержания, и предметных результатов, личностных результатов, потому что мы понимаем, что мы должны дополнить и составляющую часть патриотического воспитания", заключила Тимофеева.
О том, что предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" планируется переименовать в "Основы безопасности и защита родины", на минувшей неделе сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
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Год педагога и наставникаОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Госдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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