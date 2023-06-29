https://ria.ru/20230629/serial-1881059106.html

Названы новые актеры второго сезона "Игры в кальмара"

Названы новые актеры второго сезона "Игры в кальмара" - РИА Новости, 29.06.2023

Названы новые актеры второго сезона "Игры в кальмара"

Netflix завершил поиск актеров для съемок во втором сезоне южнокорейского сериала "Игра в кальмара", пишет Deadline. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T19:46

2023-06-29T19:46

2023-06-29T19:46

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Netflix завершил поиск актеров для съемок во втором сезоне южнокорейского сериала "Игра в кальмара", пишет Deadline. В СМИ появилось еще восемь имен артистов, которые снимутся в продолжении культового шоу. Это Пак Гю Ён, Чо Ю-ри, Кан Э-сим, Ли Дэвид, Ли Джин Ук, Чхве Сын-хён, Ро Джэ Вон и Вон Джи-ан. Ранее было объявлено, что в проекте появятся Ли Сиван, Кан Ха Ныль, Пак Сонхун и Ян Дон-гын. К своим ролям вернутся Ли Бён Хон (ведущий) и Ви Хаджун (полицейский, искавший пропавшего безвести брата). Будет в сериале и Кон Ю, сыгравщий в первом сезоне вербовщика. Режиссерское кресло вновь займет Хван Дон Хёк. Премьера первых серий "Игры в кальмара" состоялась в сентябре 2021 года. Персонажи решились принять участие в турнире на выживание, чтобы расплатиться с долгами. Из 456 человек уцелел только один. Ранее Netflix представил первые кадры реалити-шоу по "Игре в кальмара".

https://ria.ru/20230626/kino-1880437260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости