https://ria.ru/20230629/serial-1881059106.html
Названы новые актеры второго сезона "Игры в кальмара"
Названы новые актеры второго сезона "Игры в кальмара" - РИА Новости, 29.06.2023
Названы новые актеры второго сезона "Игры в кальмара"
Netflix завершил поиск актеров для съемок во втором сезоне южнокорейского сериала "Игра в кальмара", пишет Deadline. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T19:46
2023-06-29T19:46
2023-06-29T19:46
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Netflix завершил поиск актеров для съемок во втором сезоне южнокорейского сериала "Игра в кальмара", пишет Deadline. В СМИ появилось еще восемь имен артистов, которые снимутся в продолжении культового шоу. Это Пак Гю Ён, Чо Ю-ри, Кан Э-сим, Ли Дэвид, Ли Джин Ук, Чхве Сын-хён, Ро Джэ Вон и Вон Джи-ан. Ранее было объявлено, что в проекте появятся Ли Сиван, Кан Ха Ныль, Пак Сонхун и Ян Дон-гын. К своим ролям вернутся Ли Бён Хон (ведущий) и Ви Хаджун (полицейский, искавший пропавшего безвести брата). Будет в сериале и Кон Ю, сыгравщий в первом сезоне вербовщика. Режиссерское кресло вновь займет Хван Дон Хёк. Премьера первых серий "Игры в кальмара" состоялась в сентябре 2021 года. Персонажи решились принять участие в турнире на выживание, чтобы расплатиться с долгами. Из 456 человек уцелел только один. Ранее Netflix представил первые кадры реалити-шоу по "Игре в кальмара".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости
Названы новые актеры второго сезона "Игры в кальмара"
Названы новые восемь актеров второго сезона "Игры в кальмара"
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Netflix завершил поиск актеров для съемок во втором сезоне южнокорейского сериала "Игра в кальмара", пишет
Deadline.
В СМИ появилось еще восемь имен артистов, которые снимутся в продолжении культового шоу. Это Пак Гю Ён, Чо Ю-ри, Кан Э-сим, Ли Дэвид, Ли Джин Ук, Чхве Сын-хён, Ро Джэ Вон и Вон Джи-ан.
Ранее было объявлено, что в проекте появятся Ли Сиван, Кан Ха Ныль, Пак Сонхун и Ян Дон-гын.
К своим ролям вернутся Ли Бён Хон (ведущий) и Ви Хаджун (полицейский, искавший пропавшего безвести брата). Будет в сериале и Кон Ю, сыгравщий в первом сезоне вербовщика.
Режиссерское кресло вновь займет Хван Дон Хёк.
Премьера первых серий "Игры в кальмара" состоялась в сентябре 2021 года. Персонажи решились принять участие в турнире на выживание, чтобы расплатиться с долгами. Из 456 человек уцелел только один.
Ранее Netflix представил
первые кадры реалити-шоу по "Игре в кальмара".
Продюсеры обновили актерский состав новой части "Елок"