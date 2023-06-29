https://ria.ru/20230629/semena-1881314651.html

Кабмин России утвердил список семян, ввоз которых может быть ограничен

Кабмин России утвердил список семян, ввоз которых может быть ограничен - РИА Новости, 29.06.2023

Кабмин России утвердил список семян, ввоз которых может быть ограничен

Кабмин РФ утвердил список семян сельхозкультур, ввоз которых из недружественных стран может быть ограничен с 1 октября по 31 декабря 2023 года, соответствующее... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T20:41

2023-06-29T20:41

2023-06-29T21:07

россия

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Кабмин РФ утвердил список семян сельхозкультур, ввоз которых из недружественных стран может быть ограничен с 1 октября по 31 декабря 2023 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации."Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов товаров, в отношении которых с 1 октября по 31 декабря 2023 года включительно могут применяться количественные ограничения на ввоз из иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия ", - говорится в тексте постановления.В список попали картофель семенной, пшеница и меслин семенные, рожь семенная, ячмень семенной, кукуруза семенная, соевые бобы семенные, семена рапса, семена подсолнечника и семена сахарной свеклы.Минсельхозу поручено при необходимости представлять правительству предложения по объемам квот на ввоз этих категорий семян и о правилах их распределения.

https://ria.ru/20230628/sdelka-1880833993.html

https://ria.ru/20230627/sakhar-1880796264.html

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россия, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)