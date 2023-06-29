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Кабмин России утвердил список семян, ввоз которых может быть ограничен - РИА Новости, 29.06.2023
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20:41 29.06.2023 (обновлено: 21:07 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/semena-1881314651.html
Кабмин России утвердил список семян, ввоз которых может быть ограничен
Кабмин России утвердил список семян, ввоз которых может быть ограничен - РИА Новости, 29.06.2023
Кабмин России утвердил список семян, ввоз которых может быть ограничен
Кабмин РФ утвердил список семян сельхозкультур, ввоз которых из недружественных стран может быть ограничен с 1 октября по 31 декабря 2023 года, соответствующее... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T20:41
2023-06-29T21:07
россия
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Кабмин РФ утвердил список семян сельхозкультур, ввоз которых из недружественных стран может быть ограничен с 1 октября по 31 декабря 2023 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации."Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов товаров, в отношении которых с 1 октября по 31 декабря 2023 года включительно могут применяться количественные ограничения на ввоз из иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия ", - говорится в тексте постановления.В список попали картофель семенной, пшеница и меслин семенные, рожь семенная, ячмень семенной, кукуруза семенная, соевые бобы семенные, семена рапса, семена подсолнечника и семена сахарной свеклы.Минсельхозу поручено при необходимости представлять правительству предложения по объемам квот на ввоз этих категорий семян и о правилах их распределения.
https://ria.ru/20230628/sdelka-1880833993.html
https://ria.ru/20230627/sakhar-1880796264.html
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россия, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Экономика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Кабмин России утвердил список семян, ввоз которых может быть ограничен

Кабмин России утвердил список семян, ввоз которых может быть ограничен с 1 октября

© РИА Новости / Владимир Горовых | Перейти в медиабанкУборка зерновых на поле
Уборка зерновых на поле - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Владимир Горовых
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Уборка зерновых на поле. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Кабмин РФ утвердил список семян сельхозкультур, ввоз которых из недружественных стран может быть ограничен с 1 октября по 31 декабря 2023 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
«
"Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов товаров, в отношении которых с 1 октября по 31 декабря 2023 года включительно могут применяться количественные ограничения на ввоз из иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия ", - говорится в тексте постановления.
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Источник назвал вероятность выхода России из зерновой сделки высокой
28 июня, 10:11
В список попали картофель семенной, пшеница и меслин семенные, рожь семенная, ячмень семенной, кукуруза семенная, соевые бобы семенные, семена рапса, семена подсолнечника и семена сахарной свеклы.
Минсельхозу поручено при необходимости представлять правительству предложения по объемам квот на ввоз этих категорий семян и о правилах их распределения.
Здание министерства сельского хозяйства РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Минсельхоз России продлил режим экспортных соглашений на рынке сахара
27 июня, 21:54
 
РоссияЭкономикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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