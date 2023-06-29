https://ria.ru/20230629/selkhoztekhnika-1881032416.html

Абрамченко поручила проработать выделение денег на поставки сельхозтехники

Абрамченко поручила проработать выделение денег на поставки сельхозтехники - РИА Новости, 29.06.2023

Абрамченко поручила проработать выделение денег на поставки сельхозтехники

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила проработать ежегодное финансирование программы возмещения части затрат производителям сельскохозяйственной техники... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T08:42

2023-06-29T08:42

2023-06-29T08:43

экономика

россия

виктория абрамченко

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

росагролизинг

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила проработать ежегодное финансирование программы возмещения части затрат производителям сельскохозяйственной техники в объеме не менее 8 миллиардов рублей, говорится в сообщении на сайте кабмина. Вопрос обеспечения отрасли сельскохозяйственной техникой и оборудованием обсуждался на правкомиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий. "По итогам заседания комиссии Минпромторгу России поручено проработать совместно с Минсельхозом России и Минфином России вопрос ежегодного финансирования мероприятий в рамках постановления правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года номер 1432 в объеме не менее 8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Также Минпромторгу совместно с Минсельхозом, для своевременного обеспечения аграриев запасными частями в период сезонных полевых работ поручено проработать вопрос расширения товаров по параллельному импорту, и до 14 июля доложить кабмину о результатах этой работы. Минпромторгу поручено принять все нужные меры для повышения доступности и снижения цен на российскую и белорусскую сельскохозяйственную технику, а также рассмотреть возможность организации производства в РФ уникальной сельскохозяйственной техники. К примеру, в этом списке тракторы для садоводства и виноградарства, гусеничные тракторы свыше третьего тягового класса, техника для возделывания сахарной свеклы, ботвоудаления, а также свеклоуборочные комбайны. По итогам обсуждения Минсельхозу, совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и "Росагролизингом", поручено рассмотреть возможность предоставления предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности механизма льготного лизинга, с возможностью реструктуризации платежей по льготным программам. В свою очередь, "Росагролизингу" рекомендовано "продолжить реализацию дополнительных мер поддержки (акций) по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования на льготных условиях с целью поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей".

https://ria.ru/20230530/selkhoztekhnika-1875092721.html

https://ria.ru/20230331/selkhoztekhnika-1862143771.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, виктория абрамченко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), росагролизинг