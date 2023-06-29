https://ria.ru/20230629/pvo-1881229727.html

Смертельный удар: в США рассказали, что случилось с западным ПВО Украины

Смертельный удар: в США рассказали, что случилось с западным ПВО Украины - РИА Новости, 29.06.2023

Смертельный удар: в США рассказали, что случилось с западным ПВО Украины

Западные системы противовоздушной обороны, переданные Украине, не выдерживают больших нагрузок от российских артиллерийских ударов, пишет американский портал... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T17:04

2023-06-29T17:04

2023-06-29T17:04

политика

украина

россия

сша

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Западные системы противовоздушной обороны, переданные Украине, не выдерживают больших нагрузок от российских артиллерийских ударов, пишет американский портал The War Zone."Поскольку ПВО Украины находится под постоянным давлением российских атак всех видов, остается огромный спрос на дополнительные наземные системы, особенно на современные западные образцы", — говорится в статье.В середине мая в российском Министерстве обороны заявили об уничтожении ЗРК Patriot в Киеве гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Через две недели, глава ведомства Сергей Шойгу сообщил о поражении еще одного такого комплекса.Репутационный ущерб американскому ВПК на украинском плацдарме обеспечен, отметил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов, комментируя падение акций производителя систем Patriot после ликвидации пяти пусковых установок в зоне специальной операции.

https://ria.ru/20230629/orban-1881190677.html

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политика, украина, россия, сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )