https://ria.ru/20230629/putin-1881252586.html
Школьница из Дагестана рассказала о селфи с Владимиром Путиным
Школьница из Дагестана рассказала о селфи с Владимиром Путиным - РИА Новости, 29.06.2023
Школьница из Дагестана рассказала о селфи с Владимиром Путиным
Школьница, которая сделала селфи с Владимиром Путиным в парке в Дербенте, рассказала о встрече с президентом России, видео с ее участием предоставила РИА... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T17:35
2023-06-29T17:35
2023-06-29T19:11
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МАХАЧКАЛА, 29 июн — РИА Новости. Школьница, которая сделала селфи с Владимиром Путиным в парке в Дербенте, рассказала о встрече с президентом России, видео с ее участием предоставила РИА Новости пресс-служба администрации Дербента.Этой девочкой оказалась Фатима Тагирова, ученица школы № 1 Дербента."Мы часто сюда (в парк. — Прим. ред.) ходим, и когда я узнала, что Владимир Владимирович сюда приедет, я сказала это маме, просила ее сюда прийти, она сразу согласилась. <…> Когда мы сюда пришли, у меня была цель с ним (президентом. — Прим. ред.) сфотографироваться и пожать ему руку. Поэтому, когда я его увидела, я сразу начала кричать, махать рукой, чтобы он подошел", — пояснила школьница.После того как ее фото с Путиным оказалось в Сети, Фатиме стали звонить и писать родственники и учителя, чтобы спросить, правда ли на снимке глава государства."Мечтаю встретиться еще раз с Владимиром Владимировичем, только уже в другой обстановке, в Кремле. <…> Какой он в телевизоре, такой и в жизни. Он искренний человек, как мне кажется, я хочу подражать ему", — призналась школьница.Накануне Путин побывал с рабочей поездкой в Дагестане, где провел совещание по вопросам развития туризма. Когда президент приехал осмотреть фонтан, открытый в парке имени Низами Гянджеви в Дербенте, жители города встретили его восторженными возгласами и аплодисментами. Молодежь буквально окружила Путина, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны.
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"У меня была цель с ним с сфотографироваться". Школьница из Дагестана рассказала про встречу с Путиным
"Мы часто сюда (в парк) ходим, и когда я узнала, что Владимир Владимирович сюда приедет, я сказала это маме, просила ее сюда прийти, она сразу согласилась… Когда мы сюда пришли, у меня была цель с ним (с президентом) сфотографироваться и пожать ему руку. Поэтому, когда я его увидела, я сразу начала кричать, махать рукой, чтобы он подошел", – говорит Фатима на видео, предоставленном РИА Новости пресс-службой администрации Дербента.
2023-06-29T17:35
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общество, дербент, владимир путин, россия, нарын-кала
Общество, Дербент, Владимир Путин, Россия, Нарын-Кала
Школьница из Дагестана рассказала о селфи с Владимиром Путиным
Школьница из Дагестана рассказала о селфи с Владимиром Путиным в парке Дербент
МАХАЧКАЛА, 29 июн — РИА Новости. Школьница, которая сделала селфи с Владимиром Путиным в парке в Дербенте, рассказала о встрече с президентом России, видео с ее участием предоставила РИА Новости пресс-служба администрации Дербента.
Этой девочкой оказалась Фатима Тагирова, ученица школы № 1 Дербента.
"Мы часто сюда (в парк. — Прим. ред.) ходим, и когда я узнала, что Владимир Владимирович сюда приедет, я сказала это маме, просила ее сюда прийти, она сразу согласилась. <…> Когда мы сюда пришли, у меня была цель с ним (президентом. — Прим. ред.) сфотографироваться и пожать ему руку. Поэтому, когда я его увидела, я сразу начала кричать, махать рукой, чтобы он подошел", — пояснила школьница.
После того как ее фото с Путиным оказалось в Сети, Фатиме стали звонить и писать родственники и учителя, чтобы спросить, правда ли на снимке глава государства.
«
"Мечтаю встретиться еще раз с Владимиром Владимировичем, только уже в другой обстановке, в Кремле. <…> Какой он в телевизоре, такой и в жизни. Он искренний человек, как мне кажется, я хочу подражать ему", — призналась школьница.
Накануне Путин побывал с рабочей поездкой в Дагестане, где провел совещание по вопросам развития туризма. Когда президент приехал осмотреть фонтан, открытый в парке имени Низами Гянджеви в Дербенте, жители города встретили его восторженными возгласами и аплодисментами. Молодежь буквально окружила Путина, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны.
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