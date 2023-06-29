Рейтинг@Mail.ru
"Браво!" Турки пригласили Россию в НАТО после слов Путина - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/putin-1881188239.html
"Браво!" Турки пригласили Россию в НАТО после слов Путина
"Браво!" Турки пригласили Россию в НАТО после слов Путина - РИА Новости, 29.06.2023
"Браво!" Турки пригласили Россию в НАТО после слов Путина
Заявление президента России Владимира Путина о том, что в России неуважение к Корану считается преступлением как по Конституции, так и по Уголовному кодексу,... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:23
2023-06-29T15:23
россия
швеция
стокгольм (город)
владимир путин
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880741416_0:193:3230:2010_1920x0_80_0_0_b720ad41c69aa240e2db852472ffc438.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о том, что в России неуважение к Корану считается преступлением как по Конституции, так и по Уголовному кодексу, нашло большой отклик у читателей турецкого портала Haber7.Многие комментаторы поблагодарили российского лидера за поддержку ислама на фоне скандала в Швеции, где правительство позволило провести протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам."Браво, Путин. Он проявляет уважение и не изрыгает ненависть, как Америка и Европа", — отметил Morelli."Дай бог, Путин справится с теми, кто сжигает нашу священную книгу", — пожелал комментатор ineceli."Путин — достойный человек, друг турок", — написал Adanalı."Давайте вместо Швеции примем Россию в НАТО", — предложил Çankırılı Hasan.Днем ранее в ходе своего визита в Дагестан посетил Джума-мечеть в Дербенте президент России Владимир Путин получил в подарок от помощника муфтия Республики Дагестан Запира Салимова Коран.
https://ria.ru/20230629/derbent-1881120297.html
https://ria.ru/20230628/koran-1880990447.html
россия
швеция
стокгольм (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880741416_499:0:3230:2048_1920x0_80_0_0_a0129d5372464d5fa807aa5118afcae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, швеция, стокгольм (город), владимир путин, нато, в мире
Россия, Швеция, Стокгольм (город), Владимир Путин, НАТО, В мире
"Браво!" Турки пригласили Россию в НАТО после слов Путина

Читатели Haber7 поблагодарили Путина за осуждение сожжения Корана в Швеции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о том, что в России неуважение к Корану считается преступлением как по Конституции, так и по Уголовному кодексу, нашло большой отклик у читателей турецкого портала Haber7.
Многие комментаторы поблагодарили российского лидера за поддержку ислама на фоне скандала в Швеции, где правительство позволило провести протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам.
«
"Браво, Путин. Он проявляет уважение и не изрыгает ненависть, как Америка и Европа", — отметил Morelli.
"Дай бог, Путин справится с теми, кто сжигает нашу священную книгу", — пожелал комментатор ineceli.
Жители Дербента встречают Владимира Путина
Песков заявил, что Путин сам захотел выйти к народу в Дербенте
Вчера, 13:18
"Путин — достойный человек, друг турок", — написал Adanalı.
«
"Давайте вместо Швеции примем Россию в НАТО", — предложил Çankırılı Hasan.
Днем ранее в ходе своего визита в Дагестан посетил Джума-мечеть в Дербенте президент России Владимир Путин получил в подарок от помощника муфтия Республики Дагестан Запира Салимова Коран.
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
В России неуважение к Корану является преступлением, заявил Путин
28 июня, 20:41
 
РоссияШвецияСтокгольм (город)Владимир ПутинНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала