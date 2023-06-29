https://ria.ru/20230629/putin-1881188239.html
"Браво!" Турки пригласили Россию в НАТО после слов Путина
"Браво!" Турки пригласили Россию в НАТО после слов Путина - РИА Новости, 29.06.2023
"Браво!" Турки пригласили Россию в НАТО после слов Путина
Заявление президента России Владимира Путина о том, что в России неуважение к Корану считается преступлением как по Конституции, так и по Уголовному кодексу,... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:23
2023-06-29T15:23
2023-06-29T15:23
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швеция
стокгольм (город)
владимир путин
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о том, что в России неуважение к Корану считается преступлением как по Конституции, так и по Уголовному кодексу, нашло большой отклик у читателей турецкого портала Haber7.Многие комментаторы поблагодарили российского лидера за поддержку ислама на фоне скандала в Швеции, где правительство позволило провести протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам."Браво, Путин. Он проявляет уважение и не изрыгает ненависть, как Америка и Европа", — отметил Morelli."Дай бог, Путин справится с теми, кто сжигает нашу священную книгу", — пожелал комментатор ineceli."Путин — достойный человек, друг турок", — написал Adanalı."Давайте вместо Швеции примем Россию в НАТО", — предложил Çankırılı Hasan.Днем ранее в ходе своего визита в Дагестан посетил Джума-мечеть в Дербенте президент России Владимир Путин получил в подарок от помощника муфтия Республики Дагестан Запира Салимова Коран.
https://ria.ru/20230629/derbent-1881120297.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, швеция, стокгольм (город), владимир путин, нато, в мире
Россия, Швеция, Стокгольм (город), Владимир Путин, НАТО, В мире
"Браво!" Турки пригласили Россию в НАТО после слов Путина
Читатели Haber7 поблагодарили Путина за осуждение сожжения Корана в Швеции