https://ria.ru/20230629/putin-1881188239.html

"Браво!" Турки пригласили Россию в НАТО после слов Путина

"Браво!" Турки пригласили Россию в НАТО после слов Путина - РИА Новости, 29.06.2023

"Браво!" Турки пригласили Россию в НАТО после слов Путина

Заявление президента России Владимира Путина о том, что в России неуважение к Корану считается преступлением как по Конституции, так и по Уголовному кодексу,... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T15:23

2023-06-29T15:23

2023-06-29T15:23

россия

швеция

стокгольм (город)

владимир путин

нато

в мире

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о том, что в России неуважение к Корану считается преступлением как по Конституции, так и по Уголовному кодексу, нашло большой отклик у читателей турецкого портала Haber7.Многие комментаторы поблагодарили российского лидера за поддержку ислама на фоне скандала в Швеции, где правительство позволило провести протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам."Браво, Путин. Он проявляет уважение и не изрыгает ненависть, как Америка и Европа", — отметил Morelli."Дай бог, Путин справится с теми, кто сжигает нашу священную книгу", — пожелал комментатор ineceli."Путин — достойный человек, друг турок", — написал Adanalı."Давайте вместо Швеции примем Россию в НАТО", — предложил Çankırılı Hasan.Днем ранее в ходе своего визита в Дагестан посетил Джума-мечеть в Дербенте президент России Владимир Путин получил в подарок от помощника муфтия Республики Дагестан Запира Салимова Коран.

https://ria.ru/20230629/derbent-1881120297.html

https://ria.ru/20230628/koran-1880990447.html

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швеция

стокгольм (город)

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

россия, швеция, стокгольм (город), владимир путин, нато, в мире