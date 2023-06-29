https://ria.ru/20230629/puteshestviya-1881167277.html

Туроператоры назвали самые доступные для россиян страны Азии

Туроператоры назвали самые доступные для россиян страны Азии - РИА Новости, 29.06.2023

Туроператоры назвали самые доступные для россиян страны Азии

Туроператоры назвали самые популярные у россиян страны Азии и рассказали о стоимости отдыха в них, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T17:55

2023-06-29T17:55

2023-06-29T17:56

туризм

туризм

новости - туризм

азия

шри-ланка

индонезия

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Туроператоры назвали самые популярные у россиян страны Азии и рассказали о стоимости отдыха в них, сообщает АТОР.Больше всего туристов выбирают Таиланд. Этому способствует прямой перелет, относительно невысокие цены на отели (они ниже "зимних" на 40-50 процентов), чистое море. Еще это королевство — лидер списка самых бюджетных направлений в Азии. Путевка на двоих на 11 ночей с перелетом из Москвы и проживанием в трехзвездочной гостинице стоит от 140 тысяч рублей. Из Иркутска и Новосибирска — на треть дешевле, причем отдых продлится почти две недели.Шри-Ланка и Индонезия — на втором месте рейтинга популярности. В первом случае россияне едут на восточное побережье, где лето — высокий сезон. Туда есть прямые рейсы. А на Бали можно купить недорогие билеты через Китай, отмечают эксперты. Тур на двоих на полторы недели на Шри-Ланку стоит от 150 тысяч рублей. Отдых в Индонезии дороже, там минимальная стоимость путевки превышает 160 тысяч рублей, причем у некоторых туроператоров — на треть.Во Вьетнам россияне летают через Узбекистан и Казахстан. За недельный отдых за двоих – от 160 тысяч рублей.Спрос на каникулы в Малайзии заметно ниже, чем в вышеперечисленных странах. За путевку на неделю на двоих туристы отдают от 280 тысяч рублей. Экскурсионная программа продолжительностью 11 ночей стоит 600 тысяч рублей на двоих.Спрос на поездки в Китай только восстанавливается, отмечают туроператоры. Причем заметен интерес не только к пляжному отдыху на Хайнане, но и к "экскурсионкам", поскольку из России есть прямые рейсы в Пекин, Шанхай, Сиань. Недельная поездка стоит от 220 тысяч рублей на двоих.

https://ria.ru/20230615/puteshestviya-1878156050.html

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шри-ланка

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, азия, шри-ланка, индонезия, ассоциация туроператоров россии (атор)