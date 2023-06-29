https://ria.ru/20230629/perestrelka-1881032578.html
Украинские военные обстреляли друг друга у Красного Лимана, заявил Марочко
Украинские военные обстреляли друг друга у Красного Лимана, заявил Марочко - РИА Новости, 29.06.2023
Украинские военные обстреляли друг друга у Красного Лимана, заявил Марочко
На Краснолиманском направлении отмечена перестрелка между украинскими позициями, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T08:46
2023-06-29T08:46
2023-06-29T08:46
специальная военная операция на украине
красный лиман
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. На Краснолиманском направлении отмечена перестрелка между украинскими позициями, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Серебрянка, с позиций Нацгвардии (Национальной гвардии – ред.) Украины зафиксировано ведение стрелкового огня по позициям 67-й механизированной бригаде ВФУ", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По его словам, это боестолкновение связано с тем, что таким образом украинские силовики пресекают попытки самовольно оставить позиции украинскими военнослужащими.
https://ria.ru/20230629/chudo-oruzhie-1880984339.html
красный лиман
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красный лиман, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Украинские военные обстреляли друг друга у Красного Лимана, заявил Марочко
Эксперт Марочко: украинские военные обстреляли друг друга на Краснолиманском направлении
ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. На Краснолиманском направлении отмечена перестрелка между украинскими позициями, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Серебрянка, с позиций Нацгвардии (Национальной гвардии – ред.) Украины зафиксировано ведение стрелкового огня по позициям 67-й механизированной бригаде ВФУ", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, это боестолкновение связано с тем, что таким образом украинские силовики пресекают попытки самовольно оставить позиции украинскими военнослужащими.
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