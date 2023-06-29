https://ria.ru/20230629/perestrelka-1881032578.html

Украинские военные обстреляли друг друга у Красного Лимана, заявил Марочко

Украинские военные обстреляли друг друга у Красного Лимана, заявил Марочко - РИА Новости, 29.06.2023

Украинские военные обстреляли друг друга у Красного Лимана, заявил Марочко

На Краснолиманском направлении отмечена перестрелка между украинскими позициями, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T08:46

2023-06-29T08:46

2023-06-29T08:46

специальная военная операция на украине

красный лиман

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. На Краснолиманском направлении отмечена перестрелка между украинскими позициями, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Серебрянка, с позиций Нацгвардии (Национальной гвардии – ред.) Украины зафиксировано ведение стрелкового огня по позициям 67-й механизированной бригаде ВФУ", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По его словам, это боестолкновение связано с тем, что таким образом украинские силовики пресекают попытки самовольно оставить позиции украинскими военнослужащими.

https://ria.ru/20230629/chudo-oruzhie-1880984339.html

красный лиман

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

красный лиман, андрей марочко, вооруженные силы украины